Aquel 3 de julio

Estación de Jesús. / Levante-EMV

Estaba en Cádiz ese día. En unas Jornadas sobre lo que entonces se llamaba Memoria Histórica. No recuerdo muy bien con quiénes compartía el programa. Creo que Almudena Grandes era uno de los nombres. Ella nunca se fue de mi memoria. La quería, aunque escribiera libros de mil páginas. Lo he contado algunas veces. Me hacían una entrevista no sé dónde. Ahí decía que no me gustaban los libros gordos. Me llamó Almudena: voy por la página mil y aún me faltan bastantes para terminar. Estaba escribiendo El corazón helado, al final quitó algunas páginas y aún me dejó un huequito en las dedicatorias. A lo mejor no era esa la novela que estaba escribiendo. Cuando recordamos algo siempre lo hacemos a medias, surgen lagunas que vamos rellenando con las licencias que legítimamente nos otorga la literatura, siempre que ese relleno no sea un grumo de mentiras. Otro nombre que estaba en aquellos días gaditanos: el historiador Julio Aróstegui. Me gustaba lo directo de sus palabras, un golpe seco a la mandíbula de la desmemoria. En la distancia corta, hablaba casi como en un susurro, tan cercano, tan entrañable. Y siempre tan sabio. Luego se murió, como Almudena: la vida es demasiadas veces una mierda.

Uno de aquellos mediodías estaba comiendo en el hotel con Julio y su mujer y sonó el teléfono. Un amigo, el escritor Antonio Gómez Rufo, me preguntaba si estaba bien. Estoy bien, en Cádiz. ¿No estás viendo la tele?, insistía. Pusimos la tele allí mismo. Los vagones del Metro, en València, se habían estrellado en el túnel cerca de la estación de Jesús, en una curva junto a la estación del AVE Joaquín Sorolla. Las escenas eran escalofriantes. Las preguntas. Las respuestas que no llegaban. Si te pilla lejos, el horror aumenta sus dimensiones trágicas. Era el lunes 3 de julio del año 2006. Esos mismos días la ciudad de València recibía la visita del Papa Benedicto XVI para presidir el V Encuentro Mundial de las Familias. Dicen las crónicas periodísticas que el Papa rezó por las 43 personas muertas y las 47 que quedaron heridas, todas, estoy seguro, que para siempre. Lo mismo que sus familias. Rezar, dicen que hizo el Papa. Ya ves.

Pancarta por los muertos y víctimas del accidente de Metro de 2006. / Levante-EMV

Fueron unos días de ajetreo, de ir y venir, de buscar en las casas las fotografías del recuerdo. Se creó la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVM3J). Todos los días 3 de cada mes se ponían detrás de una pancarta a las puertas de la Catedral, en la Plaza de la Virgen. Exigían aclaraciones, que las recibiera el presidente de la Generalitat Francisco Camps, que se hiciera justicia. Canal 9 y Ràdio Nou sólo hablaban de la visita del Papa. La consigna en esos medios estaba clara: silenciar en lo posible el accidente. Destacar la figura del Papa y los miles de asistentes a las ceremonias religiosas. Hubo denuncias contra dirigentes de Ferrocarriles de la Generalitat, de la radio y la tele autonómicas. Hoy van tan campantes por ahí esos “periodistas” a los que aquellos días se les había comido la lengua el gato criminal de los intereses políticos del Partido Popular. Luego se supo que aparte la decisión política hubo también, o sobre todo, la corrupción económica. Millones de euros gastados sin ninguna necesidad en la visita del Papa. Algunos fueron condenados. Ahora el PP clama contra la corrupción en el PSOE. Detesto esa corrupción. Pero me entra la rabia cuando pienso que mientras los vagones del Metro y tanta gente se convertían en despojo, algunos desalmados responsables del PP y de la RTVV se lucraban a base de bien con cifras multimillonarias. Y habla de corrupción el PP como si no fuera hasta ahora el único partido que ha sido declarado banda criminal por la Justicia.

Todos los días 3 de julio allí estábamos. Siempre muy poca gente. Algunas tardes había más personas detrás que delante de la pancarta. Hasta que unos años después (qué tarde, ¿no?) un famoso programa de televisión difundió la noticia y pasamos de cien o doscientas personas como mucho a cinco mil. Nunca encontré tanta fuerza, tanta resistencia frente a la injusticia, como en las personas que formaban parte de la AVM3J. Lo escribí entonces, en esos años, muchas veces. Nunca las recibió Francisco Camps, el que ahora va de regenerar, con Alfonso Rus y Carlos Fabra, la vida corrupta de su partido. Podían ir cogiditos de la mano Camps y Mazón y pasear por las ferias de la indignidad sus papeles en el accidente del Metro el 3 de julio de 2006 y en el desastre de la dana el 29 de octubre del año pasado. Tal para cual. Menuda pareja.

Cuando llegó el nuevo Gobierno progresista valenciano en 2015, las cosas cambiaron. Se buscaron soluciones. Hubo comisiones de investigación, pactos con la Justicia. No sé. Al final me dejó una sensación más amarga que dulce aquel final. Tampoco sé si otro final era posible. Hoy me pregunto quién se acuerda -salvo las víctimas y sus familias- de aquel 3 de julio de 2006. Somos carne de olvido. Lo de esta mañana ya se nos queda viejo. Hace ahora diecinueve años de aquel accidente que provocó un daño irreparable para tantas familias que nunca olvidarán aquel mediodía de verano. Esta columna de domingo lleva su nombre como un homenaje y gratitud infinita a esa pancarta tras la que permanecieron la friolera de nueve años seguidos. Todos los días 3 de cada mes sin faltar ninguno. Y ninguno es ninguno. Ninguno.