Liderazgos en tiempos aciagos

Este año he tenido la suerte de compartir con todo un claustro de profesores su último día de colegio a través de una conferencia que impartí sobre los retos de la digitalización del mundo en las generaciones jóvenes. En el descanso, uno de ellos se me acercó y me dijo: «José Miguel, todo esto está muy bien, pero ¿quién lidera todo este problema con la situación política que estamos viviendo a nivel nacional e internacional?». Uno de los problemas más graves que tenemos encima de la mesa es la falta de liderazgos y, por tanto, de voluntad política para hincarle el diente a cuestiones que llevan enquistadas décadas y que nadie es capaz de dar luz para afrontarlos y solucionarlos. Pensemos en el tema de la vivienda, la juventud, la inmigración, la ecología, la educación, la violencia, la salud mental, el estado de los servicios públicos, el empleo juvenil o la precariedad laboral. Venimos de observar cómo en los congresos de los dos partidos principales de España sólo se busca el reforzamiento y la lealtad a un líder a pesar de todas las evidencias de corrupción, e incluso delictivas; y la falta de un discurso alternativo real de una oposición que es incapaz de hilar un relato que dote a la ciudadanía de esperanza en la alternancia en el poder.

Cuando se me planteó la pregunta me vino a la memoria lo que Einstein solía decir sobre el liderazgo: «Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera». El físico alemán dio en la clave de lo que hoy estamos viviendo y es la incoherencia de aquellos que tienen el poder entre lo que dicen y lo que hacen. Si me lo permiten, y aunque esto ha sido, es y será cuestión de debate, la figura de Francisco ha transcendido el papado porque el mundo ha tenido enfrente a una persona que hacía lo que decía. En tiempos aciagos, desgraciados como los que vivimos, pero hipercomplejos y apasionantes, se requieren más que nunca de testimonios, de referencias sencillas y profundas ante nuestra realidad. ¿Qué referencias tienen y toman nuestros jóvenes? ¿Nos hemos planteado la gravedad de que desconfíen sistemáticamente de la política y el poder? ¿Por qué tienen que obedecer las leyes y los mínimos postulados de convivencia si sus dirigentes son los primeros en violarlos? ¿Y por qué tienen que buscar la verdad si ha desaparecido de su mundo por completo?

La falta de liderazgos tiene consecuencias imprevisibles porque se sustentan en valores humanos profundos que son adoptados e imitados. La empatía, la escucha, la integridad, el poder de curar y dar esperanza a través de la palabra dada son características de las que hoy estamos huérfanos. Sin embargo, hoy es urgente liderazgos en todos los ámbitos sociales. Churchill afirmaba que liderar consistía «en la capacidad de traducir una visión en una realidad». Tenemos que comenzar a pensar qué podemos aportar cada cual en nuestros ámbitos profesionales. No hace falta ser presidente del Gobierno para liderar y dar respuesta a lo que nos pasa. En definitiva, es la hora de imaginar y de transformar posibilidades en realidades en tiempos difíciles que nos exigen lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Te atreves? Feliz verano.