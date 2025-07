Tomar partido por la igualdad

Una imagen de Ábalos. / EFE

Siempre he considerado que el PSOE era un partido feminista, durante décadas he trabajado con grandes mujeres socialistas referentes de la lucha por la igualdad. He aprendido con ellas, he acordado leyes importantes como la Ley Integral contra la Violencia de Género e incluso el Pacto de Estado contra esta lacra con ellas.

Y, sin embargo, durante los últimos tiempos hemos visto como los principios y valores del PSOE han sido pisoteados por los comportamientos de sus más altos dirigentes, cargándose sin remedio los logros de tantas mujeres que les precedieron.

La lista de agravios es demasiado extensa. Hemos comprobado el desprecio machista a ministras socialistas entre el Presidente y su número dos. Hemos conocido las orgías de Ábalos en plena pandemia y escuchado sus asquerosas conversaciones organizando fiestas con prostitutas.

Sus últimos audios, repartiéndose a mujeres como si de trozos de carne se tratara, no sólo son repugnantes, sino que demuestran la verdadera cara de quien ha dirigido el partido socialista durante años, la mano derecha de Sánchez, gracias a quien llegó a la Secretaría General primero y a la presidencia del Gobierno después.

Y mientras, en el PSOE de Sánchez, este tipo de comportamientos vergonzantes se han tapado, silenciado, ocultado durante años. Sin castigarlos o censurarlos.

Lo triste es que no eran casos aislados. Ahora comprobamos que el machismo en el PSOE no es una anécdota. Está en su estructura. Está en su ADN y en el de sus dirigentes. Está en los ERE de Andalucía, usando dinero público para pagar prostíbulos; está en Tito Berni, en su red de favores a cambio de drogas, prostitutas y comilonas; está en ese silencio atronador de las mujeres socialistas que callan hasta recibir el permiso y el argumentario desde Moncloa para rasgarse las vestiduras por hechos conocidos desde hace demasiado tiempo.

Y está, cómo no, en un presidente del Gobierno, que ha escondido este cúmulo de escándalos con una mezcla de desprecio, paternalismo y cálculo político.

Porque Pedro Sánchez sabía perfectamente quién era Ábalos cuando lo mantuvo durante años como su hombre de confianza. Y cuando, más tarde, lo aforó como diputado nacional por Valencia como número dos de Diana Morant.

Lo supo también hace una semana, cuando quiso colocar a Paco Salazar —con reiteradas denuncias por acoso sexual— como secretario de organización del PSOE.

¿De verdad alguien cree que fue una sorpresa para Ferraz? Lo retiraron a las pocas horas solo porque el escándalo era ya imparable. Porque las víctimas habían alzado la voz. No por convicción, sino por miedo al coste político. Y, aun así, nadie pidió perdón. Ni Sánchez, ni los dirigentes socialistas que tantas veces han presumido de su compromiso con la igualdad. Su silencio —cómplice, machista y humillante — duele.

Nos duele especialmente a quienes durante décadas hemos trabajado realmente por defender la igualdad de las mujeres. Sin pancartas, sin altavoces, sin banderas. Ahora vemos cómo quienes más gritaban eran quienes más tenían que callar.

Porque la lucha por la igualdad es una lucha de todos y todas, por encima de las siglas, y así lo he defendido siempre.

El feminismo no puede ser una estrategia de marketing. No puede ser una pancarta cuando conviene, ni una camiseta, ni un mensaje para una campaña electoral. El feminismo se defiende todos los días. En la condena de los comportamientos que perpetúan la desigualdad y la cosificación de las mujeres.

Lo que hoy vemos en el PSOE es un feminismo impostado, utilitario, hueco, cínico. Es selectivo y discrecional, dependiendo de a quién y porqué se aplique.

Por desgracia, el machismo se ha instalado en el PSOE de Sánchez tan cómodamente como la corrupción.

Pedro Sánchez ha demostrado que, para él, lo importante no es el feminismo, sino su permanencia en el poder. Que su famosa “agenda feminista” no es más que una máscara que se pone cuando conviene y se quita cuando molesta.

Un Pedro Sánchez que pide abolir la prostitución mientras se beneficia de la misma.

¿Pero dónde están las mujeres del PSOE? ¿Qué más tiene que pasar para que planten cara?

Como valenciana, indigna especialmente que las representantes del sanchismo en la Comunitat Valenciana, tanto la ministra Diana Morant, número uno del machista Ábalos en la lista del Congreso; como la delegada del sanchismo Pilar Bernabé, Secretaria de Igualdad del PSOE, hayan silenciado durante meses los vergonzosos y machistas comportamientos de sus compañeros, y que hoy no condenen el uso de la prostitución para lucrarse.

Como mujer les pido que sean valientes y se posicionen ante estos hechos, deben decir claramente si están al lado de esas mujeres prostituidas, la mayor parte de las veces víctimas de la trata, o al lado de quienes se lucran y benefician económicamente de ello.

Es la hora de tomar partido por las mujeres, de posicionarse y defenderlas sin titubear, de luchar por sus derechos, de condenar el machismo, a los proxenetas y puteros. Décadas de lucha feminista no se puede pisotear por mantenerse en el poder a cualquier precio. No es bueno para la democracia. No es bueno para las mujeres. No es bueno para el PSOE.

Como vicepresidenta y consellera de Igualdad, siento tristeza por la pérdida de principios del partido socialista. Al tiempo que mantengo mi compromiso y el de este Consell con la lucha por los derechos de las mujeres, porque siempre hemos estado y seguimos convencidos de que el feminismo no tiene color político y no debe patrimonializarse, seguiremos defendiendo la igualdad por encima de las siglas y combatiendo la violencia machista venga de quien venga.

Porque todo el camino recorrido ha respondido a la convicción compartida de reconocer el papel de la mujer como parte esencial de la sociedad. Por eso, ante los atropellos conocidos, resulta atronador el silencio de tantas mujeres que se dicen socialistas y que, lejos de alzar la voz con indignación, eligen callar. Este silencio no es prudencia, es cobardía, y la historia también sabrá recordarlo.