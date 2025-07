Villarreal CF, un altre model esportiu és possible

Álex Baena es lamenta en una imatge d'arxiu. / JM Lopez

Reconec que com a aficionat al Valencia CF, el Villarreal CF de Fernando Roig em dona un poc d’enveja. El seu model de gestió econòmica, però sobre tot esportiva, ja fa anys que és un exemple d’ èxit al món del futbol professional. Perquè no només han aconseguit que un equip de una ciutat de poc més de 52.000 habitants estiga consolidat en l’ èlit del futbol espanyol sinò que a més a més, ara, els ‘groguets’ tornen a jugar la Champions, la mare de totes les competicions futbolístiques per clubs.

I dic que en dona enveja la gestió del Submarí perquè es un club on hi ha una planificació esportiva i empresarial ben definida, amb una fulla de ruta perfectament traçada des de fa anys. Al futbol modern no hi ha miracles ni casualitats sinò projectes seriosos i ben armats a llarg termini. El Villarreal CF, en el pla esportiu, ha implantat la política de compra-venda més rendible i llògica: compra barat, però bé; i traspassar car i sense posar-lo fàcil. Enguany,entre les vendes d’Álex Baena -42 milions fixos més 13 en variables- i de Barry -32,5 fixos més 5,5 variables-, l’entitat de la Plana Baixa ha ingressat a curt termini 74,5 milions i a mitjà termini pot percebre altres 18,5 milions. El negoci és complet tenim en compte que Baena és un jugador de la pedrera i Barry li constà al Villarreal en 2024, 13,5 miions.

L’any passat, el Submarí va vendre a Sorloth, també al Atlético de Madrid, el seu màxim golejador per quasi 40 ‘kilos’, entre fixos i variables. Enguany, el central Eric Bailly ha deixat el club ‘groguet’ per problemes físics. Era la seua segona etapa a Vila-real ja que en 2016 va anar-se’n al Manchester United per uns 30 milions. El davanter Nico Jackson que ara vol fitxar el Milan AC, es va convertir en 2023, en el traspàs rècord del Villarreal, al ser venut al Chelsea, per 37 milions. Aquest rècord ara ha sigut superat pel transferiment de Baena ja esmentat. Però la pregunta clau és .... tots aquests traspassos han debilitat l’equip ? l’han posat a prop de baixar a segona? l’han condemnat a la mediocritat esportiva ?... No, ben al contrari, el Villarreal ha estat disputant competicions europees i s’ha clavat en Champions... venent els seus millors jugadors i fitxant molt bé !!! Ben faria el nostre Valencia CF i el seu nou CEO, Ron Gourlay, en aplicar al club del Cap-i-Casal les receptes de la Plana.