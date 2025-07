Ni apocalipsis, ni paternalismo: respuestas ante el desafio de las migraciones

Vox acaba de dar un paso extremo -pero consecuente- en su proyecto electoral, que centra su apuesta en el discurso de la inmigración como amenaza existencial, lo que exige medidas radicales, como la denominada Reemigración, que toma del programa electoral del partido nazi AfD (https://www.afd.de/remigration/). De ahí la propuesta trumpista de expulsar de España a millones de personas; muchas de ellas, ciudadanos españoles de pleno derecho. La señora de Meer reconoció la extrema dificultad de su puesta en práctica, pero apeló a la lógica de la legítima defensa, en aras del derecho de todo pueblo a su supervivencia, a preservar sus signos de identidad, frente a la amenaza de un «gran reemplazo», fruto de la inmigración incontrolada que, según sus tesis, propiciaría la política migratoria del gobierno y frente a la cual el PP titubea. Lo cierto es que Vox viene presionando en ese sentido con éxito al PP en varios gobiernos de las CCAA, como lo prueban los ejemplos de Murcia y Valencia y ya ha adelantado que el PP no tendrá su apoyo tras las próximas elecciones, si no acepta sus medidas sobre migración y asilo.

No conocemos la respuesta del PP. Maticemos: sí sabemos lo que piensa la líder en la sombra, la señora Díez Ayuso, que comparte esas tesis y está dispuesta a competir con Vox defendiendo iniciativas similares, con el objetivo de arrastrar a hipotéticos votantes de Vox a las filas del PP madrileño. Pero lo cierto es que, tras leer la ponencia política del reciente 21 Congreso nacional del PP, no está claro cuál es la línea que separa su modelo migratorio respecto al de Vox, aunque el lema que preside el programa, «Nosotros, los españoles», ya ofrece algunas pistas. Y otra pista es cómo Vox le está doblando la mano al PP en las medidas de política migratoria en los gobiernos autonómicos de Valencia y Murcia, donde el PP necesita el apoyo de Vox para gobernar. Parece difícil suponer que si se mantiene esa correlación tras las elecciones generales, el PP pueda evitar el abrazo del oso de Vox

¿Pero qué decir del gobierno y, más específicamente, del PSOE? A mi juicio, ha desperdiciado ese regalo inesperado que le ofrecía la disparatada propuesta de Vox. En lugar de hacerse fuerte en la defensa de los derechos de los inmigrantes, se ha abrazado a una línea argumentativa débil, la retórica «humanista». De esa manera, una vez más, da la de cal y la de arena, en la línea de ambigüedad que caracteriza la política migratoria y de asilo en estos siete años bajo la dirección de Pedro Sánchez. Me explicaré.

Con la mano derecha, para exhibir un lenguaje de «firmeza ante la inmigración» y no ser acusados de buenistas, se recurre al palo y las restricciones de derechos, por ejemplo, en la línea del estrechamiento del asilo: el informe 2025 de CEAR muestra que en 2024 nuestra tasa de reconocimiento de solicitudes fue del 18,5%, mientras que la media europea está en el 46,6%. A ello debemos añadir la resistencia del gobierno a cumplir con obligaciones jurídicas básicas, incluso pese a severas admoniciones del Tribunal Supremo en un asunto tan grave como la situación de los menores no acompañados en Canarias (resistencia que cuenta, hay que decirlo, con la insolidaridad de la inmensa mayoría de los gobiernos de las CCAA).

Al mismo tiempo, con la mano izquierda, se recurre al paternalismo «humanitario», con el que trata de calmar las reivindicaciones de sus socios a la izquierda: por eso, los responsables del PSOE en esta materia (con alguna excepción, como la exsecretaria de Estado Hana Jalloul), cuando quieren exhibir sus principios, hacen pucheros para mostrar la pena que sienten por los pobres inmigrantes y así, denuncian la crueldad y la ausencia de perspectiva humanista por parte de la derecha. Pero no les escucharán respuestas sobre el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, sobre la garantía de los derechos exigidos por la legalidad, la propia y la internacional.

Esa ambigüedad, en mi opinión, es el fiel reflejo del complejo que domina a esa izquierda con voluntad de gobernar, en la que el pragmatismo acaba siempre imponiéndose a la coherencia con los principios. Y ello porque no hay verdadera voluntad política de ser coherentes con los pregonados principios de respeto a la legalidad propia e internacional. La última prueba es el desastroso ejemplo de la disposición transitoria 5 del nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor el pasado 20 de mayo, con nefastas consecuencias para los demandantes de asilo, y que evidencia la incompetencia de la ministra Elma Sáiz, quizá la peor ministra de migración en mucho tiempo. Por no hablar de la manera en que el gobierno arrastra los pies ante la petición de un nuevo proceso de regularización, pese que cuenta con un amplio respaldo social.

Insistiré en recordarlo: las migraciones son una constante histórica, un fenómeno multidimensional y plural a cuya gestión venimos enfrentándonos con una ceguera suicida sobre su condición más relevante: son una cuestión política. El problema es que se las utiliza, por la derecha y por la izquierda, como una herramienta para hacer (mala) política. Es decir, somos nosotros, con nuestras políticas migratorias y de asilo (y buena parte de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales) quienes construimos las migraciones como un problema existencial que debemos abordar desde la perspectiva de la securitización, y no como lo que son, un desafío complejo. Un desafío político.

Cuando digo que las migraciones son sobre todo una cuestión política es porque me parece claro que más allá de sus innegables dimensiones laborales, económicas y culturales, las migraciones interpelan a las nociones clave sobre las que construimos la política, en el orden interno (estatal) y en el internacional. Las interpelan y nosotros insistimos en ofrecer viejas e inútiles respuestas, que fracasan una y otra vez, con un coste terrible de vidas humanas. Claro, nuestra necropolítica migratoria las considera vidas desechables, costes colaterales del negocio que es la razón de ser de nuestro modelo de explotación unilateral de la movilidad humana.

En efecto, en primer lugar, las migraciones cuestionan el vínculo de exclusividad entre nacionalidad y ciudadanía y con ello, la calidad democrática del contrato social y político que ofrecemos a quienes nos han elegido para desarrollar su proyecto de vida y expresan su voluntad de hacer todo lo posible por pertenecer y contribuir a la prosperidad de nuestras sociedades. Nosotros les ofrecemos un status demediado, les regateamos el reconocimiento de iguales derechos y les hacemos muy difícil convertirse en ciudadanos, en sujetos de las decisiones que nos afectan a todos.

Pero es que, en segundo lugar, las migraciones son una prueba del desorden internacional, de la desigualdad que no para de aumentar entre el norte y el sur global. Nuestras políticas migratorias y de asilo parten del dogma del dominio unilateral del orden internacional: nosotros imponemos las condiciones de movilidad, decidimos a quiénes, cómo y cuándo queremos recibir y pretendemos que los países del sur, de origen o tránsito de los flujos de movilidad humana las más de las veces forzada, desempeñen el papel de policía a nuestra conveniencia, a cambio de concesiones económicas que, en buena parte de los casos, no van a parar a sus poblaciones, sino a las élites corruptas: en Marruecos, Mauritania, Túnez, Nigeria o Mali. Porque digámoslo claro, la retórica de cooperación con esos países es una cortina de humo. La verdadera cooperación exigiría de nuestra parte inversiones en democracia, desarrollo humano y garantía de los derechos humanos. Algo que no nos importa, porque gato blanco o negro, lo importante es que cace los ratones que nos sobran o nos molestan, los inmigrantes y demandantes de asilo que nos sobran y de los que nos queremos librar como sea. Dinamarca, ha comenzado su presidencia rotativa del Consejo de la UE con medidas inequívocas a ese respecto, que refuerzan el modelo Meloni y ante las que la Comisión Europea que preside von der Leyen se ha rendido con armas y bagaje. Y no nos equivoquemos: cuando la derecha se rinde a la extrema derecha, quien sale beneficiada, siempre, siempre, es la extrema derecha.