De Ozzy Osbourne al Piojo López

El Piojo López, con el Valencia CF. / ED

Hablaba hace poco con uno de los pocos amigos que he hecho en esto del fútbol; José, me doy cuenta de que elijo, y antes no elegía. Llegas a los 50 y dices, uf, lo que me queda lo tengo que exprimir, es como que aprendes a decir no, y elijes con quien te tomas un café o con quién vas a almorzar. Como que te das cuenta de que es mejor estar solo y tranquilo en casa que aguantar a según quien.

Porque a veces llega un momento en que te haces viejo de repente, echas la vista atrás, y ves que son pocas las personas que de verdad te han aportado. Paco Lluís, por ejemplo. Un sabio. Me dijo una frase que jamás olvidaré: Carlos, el rock and roll es como el fútbol, él te elige a ti, y cuando te atrapa ya no te suelta. Y nosotros somos afortunados porque nos han elegido el rock and roll y el Valencia CF, y para siempre. Repito, además de ser el cantante de Bajoqueta Rock, es un sabio de la vida del que me he acordado estos días de paseos matinales por la playa porque la maldita tendinitis me obliga a controlarme. Quién lo iba a decir, correr también es de ricos…

¿Y por qué les cuento esta película? Porque Black Sabbath y Ozzy Osbourne hicieron un concierto de despedida y como hay puristas para todo, ya tenemos a los del heavy diciendo que eso ni fue un concierto de rock ni fue nada. Son unos listos los puristas, creen que las 40.000 personas que dijeron adiós a los Black Sabbath después de pagar 400 ‘leuros’ no sabían que Ozzy apenas puede cantar y fueron allí convencidos de que verían un espectáculo de potencia y actitud rockera. ¡Tristes, que sois unos tristes! La gente sabía perfectamente a lo que iba, y fueron a darle un homenaje en vida a la banda que inventó el heavy y que tan felices les hizo años atrás. Y si durante el concierto tuvieron que tirar del carro y cantar ellos porque Ozzy no podía, pues ‘de categoria’, porque en vez de leer la historia la escribes tú mismo.

Ozzy Osbourne, en un concierto en Australia. / Efe

Mejor eso que esperar a que palmen y hacerles homenajes y mandangas que, por otra parte, sí saldrán en televisión. Conste que solo pagaría 400 pavos por despedir a los Ramones -me conozco, y sé que lo digo porque ya no es posible-, pero sí me ha pasado estar en Mestalla en el día del centenario del Valencia CF y cuando le tiraron el primer balón al espacio al Piojo López, al igual que muchos otros en la grada, me levanté de mi asiento como si el argentino fuese a dar otra galopada eléctrica hasta la portería rival. Y sabía perfectamente que aquello ya no podía ser, sabía perfectamente que no era un partido de fútbol profesional y que, a sus más de 40 tacos, Claudio ya no estaba para movidas, pero me levanté emocionado pensando que se venía el gol. Durante un instante regresé a unos años felices, fue como si mi propia mente quisiera mentirme, o incluso mentirse a sí misma. No tiene más, el Piojo hizo ‘arrancà de rocí i parà de maxo’, y muchos fuimos felices unos segundos. ¡Y punto! Ese día necesitábamos eso y eso fuimos a buscar, un momento de magia que parece una eternidad y que como yo lo veo, solo te lo dan el fútbol y la música.

La gente se acuerda de cómo celebró el gol de Iniesta, de cómo sufrió el descenso de su equipo o del gol realmente increíble de Mendieta en la final de Copa. Yo, además, recuerdo qué hacía exactamente la primera vez que escuché Sorprendente de Leño, dónde estaba cuando explotó en mi mente Extrema y Dura, y la eufórica fascinación tras el primer guitarrazo rebosante de distorsión de Jonny Ramone en el Arena Auditorium de Valencia. Lo dicho, un sabio, Paco Lluís.

PD: Puristas Go Home.