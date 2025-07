Está, más que cansada, abatida, superada por la situación. Lleva una vida reivindicando, alzando la voz, contestando, formándose para contar con argumentos y convencer a discrepantes y díscolos. Aunque nacida aquí, lleva en la sangre la Palestina de la que salió su padre y, aunque ella no ha vuelto, nunca ha dejado de sentir que a su casa le falta una habitación. Lleva una vida con el altavoz pero ahora necesita descansar, cuidarse, desconectar de la avasalladora realidad. Si sigue se sumirá en la más profunda de las desolaciones, esa que no permite salir, esa que te derrota y te deja noqueada para siempre. Piensa en parar, desea parar, le piden que pare, debe parar pero no para. Es la lucha que representa y pese a que cada día está un poco más triste porque los palestinos son arrasados y el mundo calla ante el genocidio, sigue, mantiene el pulso. Piensa que, quizá, abandonar la causa es un privilegio. Ella milita desde la distancia, lejos de la hambruna, apartada de la miseria y la continua huida y humillación, sorda ante las bombas que asesinan niños a diario. Lejos del terror. Ellos y ellas, los que son perseguidos y exterminados en Gaza y Cisjordania no pueden elegir y luchan para seguir con vida. No hay elección.

La reflexión la monopoliza en el Metro y solo vuelve a su realidad más inmediata al observar el comportamiento soez de un hombre que impone su violencia postural a una chica que, dominada, se encoge física y emocionalmente. La situación le recuerda a Rebecca Solnit, que deja claro que el cuerpo de la mujer se ha situado como un campo de batalla política y que ellas (nosotras, piensa con sororidad) no eligen si quieren o pueden seguir en la lucha por la simple razón de que la lucha les es impuesta. Cada día, en cada espacio.

«El cuerpo es un límite. Determina un espacio, una posibilidad, un tiempo. Condiciona, también, qué cosas puedo hacer y qué cosas no», dirá Claudia Piñeiro. Contesta sin saberlo María Negroni: «Me resistía a los mandatos de escribir con el cuerpo». Y no comparte, por primera vez en su vida, lo que arguye la argentina. Y recuerda a su amiga nigeriana Alika, a la que a diario insultan en el bus. Y decide seguir en la lucha. No hay elección.