Cuando la Sanidad se desmantela: un testigo entre miles

Entrada de urgencias del hospital La Fe de València. / JM LOPEZ

Después de un año y medio esperando una operación, quiero contar mi caso. No por lástima, sino por responsabilidad. Porque sé que no soy el único. Porque la sanidad pública está sufriendo una agonía lenta pero deliberada, y hay que decirlo muy claro: lo están desmantelando.

Todo empezó con un diagnóstico que tardó más de medio año a llegar. Mientras tanto, el dolor y la incertidumbre convivían conmigo cada día. Finalmente, cuando ya no podía más, entré a una lista de espera. Un año y medio. Durante este tiempo, sufrí una baja larga que ha dejado mi futuro laboral colgante de un hilo. He tenido que coger una pensión, con todo lo que esto comporta económica y emocionalmente, sin saber todavía si podré volver a la vida que tenía antes.

Pero esto no es todo. En dos ocasiones me telefonearon para preguntar si quería renunciar voluntariamente a la lista de espera. Cómo si tuviera otra opción. Cómo si quedarme así, con dolor y sin tratamiento, fuera aceptable. Me pareció una práctica como mínimo “curiosa”, pero sospecho que no soy el único a quien han intentado sacar del sistema por maquillaje estadístico.

Y finalmente, me operaron. Una cirugía mayor. Pero me trataron como si fuera una intervención ambulatoria menor. Ningún ingreso previo, ninguna información a mi acompañante, ningún rastro de humanidad. Después de la operación, me dejaron en una gran sala de “recuperación”, fría e impersonal, donde iban dejando pacientes como si fuéramos un rebaño de ovejas acabadas de trasquilar. Pasaron casi cuatro horas y media hasta que me llevaron a planta, no porque no fuera el momento, sino porque... no había camas.

Mientras tanto, mi acompañante no recibía ninguna información. Preguntaba una y otra vez, y nadie le sabía decir qué estaba pasando. La impotencia, el miedo, el desconcierto, la indignación. Son sentimientos que todavía me remueven ahora que lo escribo.

Y en el día siguiente, el alta. Rápida, atropellada. Me explicaban las instrucciones mientras me quitaban las vías. Las auxiliares ya preguntaban si podían limpiar la habitación para el siguiente paciente. Yo todavía estaba digiriendo lo que había pasado, con el cuerpo roto y el jefe lleno de preguntas. Una sensación difícil de describir: entre la vulnerabilidad y la rabia.

Todo esto es consecuencia directa de las políticas del Partido Popular, tanto en el País Valenciano como en otros territorios del Estado. Políticas de privatización encubierta, de recortes constantes, de desprecio al personal sanitario, de sustitución de la palabra cura por eficiencia, como si se tratara con mercancía y no con vidas humanas.

Faltan camas. Faltan profesionales. Faltan recursos. Pero sobre todo falta humanidad y empatía. Ya no somos personas. Somos números. Números que estorban. Números que hay que borrar de los informes y de los presupuestos. Nos quieren hacer creer que invertir en sanidad es gastar, mientras hablan de inversión en defensa. Una trampa semántica para preparar el terreno: cuando ya hayan deshecho la sanidad pública, nos dirán que si queremos salud, tendremos que pagar por ella.

Yo ya he vivido el futuro que nos quieren imponer. Y no lo quiero para nadie.