50 años del último viaje de San Josemaría a Valencia

Seis meses antes de morir, san Josemaría Escrivá estuvo en Valencia por última vez. Fue una visita distinta a las anteriores, a las muchas otras veces que estuvo en Valencia con la finalidad de promover su Opus Dei o de colaborar con otras instituciones de la iglesia valenciana. Esta última visita tuvo sabor de despedida, y a la vez no lo tuvo. Vino por motivos de salud, pero sin pensar que esta sería la última vez que rezaría ante la Virgen de los Desamparados.

Valencia fue una de las ciudades más visitadas por este santo español que predicó que todos los laicos están llamados a la santidad a través de su trabajo profesional, su vida familiar y su amistad sincera con todos. Verdadero precursor del Concilio Vaticano II, encontró en Valencia el lugar adecuado para extender la obra que Dios le había encomendado.

¿Por qué Valencia? Hay varias razones. Varios de los primeros miembros del Opus Dei, que habían conocido la Obra en Madrid, eran valencianos o sus familias vivían en Valencia; tenía aquí buenos amigos sacerdotes, como Antonio Rodilla o Eladio España; y la ciudad contaba con una buena universidad. Hay que tener en cuenta que, en esa fase del desarrollo del Opus Dei desde su fundación en 1928, san Josemaría estaba centrado en el apostolado con estudiantes universitarios, y había pensado poner una residencia universitaria en Valencia. La Guerra Civil frustró esos planes, como recordaba en un encuentro con familias en esta ciudad en 1972: “A Valencia la miro con una predilección que no es ofensa para ninguna otra ciudad de España o de fuera de España. Porque el Señor quiso que, cuando estábamos pensando en abrir simultáneamente un centro [una casa del Opus Dei] en París y otro aquí, se estropearan las cosas, se perdiera la paz política en España, y viniera aquella guerra fratricida. Después tuvimos que empezar aquí, y no en París. Por tanto, parece que Dios Nuestro Señor quiere que yo ame de una manera particular a Valencia”.

Al terminar la guerra, san Josemaría retomó el proyecto y así comenzó la residencia Samaniego, en la calle del mismo nombre, embrión del actual Colegio Mayor Alameda. En los años 40 fueron muchas las veces que el fundador del Opus Dei vino por Valencia, por varios motivos: unas veces para alentar el apostolado de sus hijos e hijas; otras, invitado por Acción Católica para predicar ejercicios espirituales a jóvenes; otras para bautizar a la hija de un amigo o visitar en Catarroja a Bartolomé Llorens, miembro del Opus Dei, enfermo de cáncer (falleció un tiempo después). Su amistad con Eladio España le llevó a La Barraca de Aguas Vivas, donde visitó la casa de retiros fundada por el sacerdote valenciano.

A finales de los años 40 del siglo pasado Escrivá se trasladó a vivir a Roma y no volvió a Valencia hasta 1972, en el marco de su viaje de catequesis por España y Portugal. También aquí tuvo reuniones con muchas personas, en las que explicaba la doctrina católica con profundidad espiritual y gancho humano. Su última visita, de la que se acaban de cumplir 50 años, tuvo lugar entre el 5 y el 8 de enero de 1975. Sufría varios problemas serios de salud, uno de ellos un glaucoma; vino desde Madrid para que el doctor Vicente Buigues, una autoridad en esta enfermedad, le examinara y le aconsejara sobre la conveniencia de una operación. Buigues se había ofrecido a acudir a Roma para atenderlo, pero Escrivá insistió en venir él a Valencia.

Durante estos días se alojó en la casa de retiros La Lloma, en Rafelbuñol. Quiso visitar el cercano convento de las carmelitas de Puzol, ya que sentía una gran admiración por esta orden. En el locutorio las religiosas le preguntaron por su vida espiritual, y les respondió que, para él, lo más importante era pasar la jornada preparando la Eucaristía y dando gracias a Dios. Les dijo: “Sois el tesoro de la Iglesia. La Iglesia se quedaría árida sin vosotras (…). Es aquí donde sacáis las aguas de Dios, para que nosotros podamos convertir la tierra seca en un huerto lleno de naranjos. Sin vuestra ayuda no haríamos nada; por eso vengo a daros las gracias. ¡Mil veces benditas seáis!”.

Una de las personas que le acompañaba recuerda que un día, en un momento de tertulia familiar, estuvieron cantando entre otras la canción Si vas para Chile, (Si vas para Chile / te ruego viajero / le digas a ella / que de amor me muero). San Josemaría se quedó pensativo y les comentó: “bueno, eso de que se muere de amor... de amor se vive. Quered mucho, quered con todo el corazón, que no os moriréis de amor. ¡Hala, a poner el corazón en el Señor, a quererlo de verdad! Amad a su Madre, a San José, (…) Que os enamoréis de verdad, y que viváis de amor: que de amor no se muere, no. Eso son cuentos: el amor da la vida”. Estas fueron sus últimas palabras en Valencia, la ciudad a la que amó de modo particular san Josemaría Escrivá.