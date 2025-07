Mestalla en el limbo

Un joven aficionado del Valencia CF, en Mestalla. / Francisco Calabuig

El hijo del jefe del Valencia CF, el tal Kiat Lim, asegura a su entorno que el objetivo es volver a Europa. Lo dice con la misma firmeza con la que su padre 'supervisa' el proyecto desde Singapur. O con la misma fe con la que algunos, todavía, hemos fantaseado con que, tras la llegada del nuevo CEO, hay algo parecido a un plan para ejecutar esa idea. Un PowerPoint como los de Aurelio Martínez, o una servilleta con ideas escritas. Algo. De momento, la realidad se impone: a estas alturas del mercado, el club ha ingresado casi 60 millones por las ventas de Mamardashvili, Yarek y Mosquera y ningún fichaje (con todos los respetos a Dani Raba) que nos levante una ceja. Así que, irremediablemente, oteamos el mismo horizonte de siempre: una huida hacia adelante. Y aún así, pedimos perdón por seguir siendo ingenuos.

Ingenuidad porque el aterrizaje de Ron Gourlay nos ha generado a algunos un mínimo de esperanza. Pero en este erial informativo de fichajes, lo mejor que podemos decir es que Javi Guerra todavía no ha sido vendido. Ese es el nivel de resignación al que nos han llevado. Un fichaje, una renovación, tres ventas, y la fe en Carlos Corberán, que bastante tiene con intentar construir algo sin saber con qué piezas contará en septiembre.

Pasan los días y vemos que no crece la ambición, sino el runrún de los últimos veranos: ¿Quién será el siguiente en hacer las maletas? ¿Qué cesión nos venderán como “operación estratégica” mientras se va otro jugador? ¿Cuánto tiempo más se puede sostener este modelo de supervivencia?

Somos conscientes (no todos) de que el Valencia CF está endeudado, hipotecado, tieso, pero incluso en la escasez cabe algo más que resignación. Sabemos que fuimos nosotros los que nos metimos en este laberinto pese a que la mayoría no ha asumido el 'mea culpa'. Pero seguimos llenando el estadio en cada partido, así que ahora solo pedimos un gesto de ambición, un golpe sobre la mesa. A Mestalla le urgen señales. Somos de emociones fuertes, de traca y cazalla, de domingos con el corazón en la garganta. No podemos seguir sobreviviendo con el freno de mano echado y el alma empeñada. No se trata solo de aguantar, sino de volver a creer. Que es el Valencia CF, caramba.

Mientras tanto, ahí estamos. Con el abono renovado en una mano y la dignidad en la otra. Como cada verano. Como cada golpe. Como cada promesa rota. Y sí, aquí seguimos. Sin anestesia. Atentos. Y con una convicción que ni Peter Lim ni su silencio nos van a arrebatar: no vamos a dejar de hacerlo.