Atila en Valencia

Retirada de los murales. / Levante-EMV

Desde hace unos meses en los comercios de la calle Juristas he instalado una colección de paneles cerámicos de grandes proporciones. Pablo Pateman, de la prestigiosa tienda Antikoart, fue el primero en pedirme un cuadro para la entrada de su establecimiento. Y tras ser instalado los establecimientos de al lado empezaron a solicitarme otros

Desde la tienda más antigua, Marcos y Molduras Torrijos, hasta la más nueva, anilleria Undernomag, confiaron en mis diseños, la coctelería la Marxa, el restaurante italiano Passione... y un largo etcétera que ahora implica a muchos barrios de la ciudad.

No es que de repente me diera por colocar azulejos como quien pinta grafitis clandestinos. Nada se puso por interés mío, sino a petición de parte.

En el caso de la fachada de Antikoart al pedirme una ornamentación completa que comportaba ocho paneles por su gran extensión además de aceptar la petición del inquilino pedí el teléfono de la propietaria para informarle.

Esta señora fue muy amable. Residía en un palacio de la calle Caballeros y me envió un pase municipal para entrar en la zona del centro. Fue impresionante llegar a este edificio y comprobar cómo se abrían automáticamente los portalones y dentro de la casa atravesar sus tres patios. No uno ni dos, sino tres. En el fondo del último patio esta mujer tenía materiales de papelería muy elegantes, estampados para regalos y cuadros, todo muy exquisito.

Salimos del palacio y fuimos a una cafetería que tenía en otro edificio de su propiedad, en la cercana calle del Santo Cáliz. Luego me enteré que esta señora es una rica heredera de origen suizo que se ha instalado en Valencia con la sana intención de comprar la máxima cantidad posible para multiplicar los pisos turísticos.

En todo momento se mostró encantada con la idea y ya en la calle Juristas me delimitó muy claramente cuales eran las paredes de su propiedad para que no me equivocara. Me dio el consentimiento con la presencia de los vecinos presentes que siempre loaban la gran sencillez de esta señora.

Cuando se acabaron de instalar los paneles en su propiedad le llamé para enseñárselos y ya no me contestó. Le puse whatsaps y tampoco respondió. Hable con quien entendí que era su empleado en la cafetería y me dijo que era normal porque ella siempre estaba muy ocupada porque tenía muchas propiedades a las que atender, y ya no le di importancia.

La semana pasada, sin llamarme ni avisarme, lanzó dos obreros para que trituraran toda la obra en sus paredes. Afortunadamente ha sobrevivido el resto, la que no està en su propiedad. Ha sido un total de cerca de 300 azulejos pintados a mano que en los talleres de Manises suelen presupuestarse a unos 40 o 50 euros cuando se trata de composiciones grandes. Esto da idea del valor de lo que ha destruido, un material absolutamente irrepetible.

Pero para mi lo importante es el valor sentimental. Se ha destruido una Senyera donde las cuatro barras eran cuatro moixerangues de personas vestidas de rojo, intentando hermanar las tradiciones que antaño se enfrentaron en Valencia. También un panel de artistas valencianos desde Concha Piquer a Liz Dust. Todo era un mensaje de concordia y convivencia.

Capazo con restos de los mosaicos. / Levante-EMV

Me la imagino en su palacio, donde me dijo que vivía sola, muy rica y poderosa pero con un carácter temible, aparte de cobarde. Porque si había cambiado de opinión y quería quitar los azulejos se podían haber extraído con cuidado, sin necesidad de triturarlos a martillazos como se ha hecho. Esta señora nos ha llevado a extremos culturales dignos de los talibanes de Afganistan y la destrucción de los budas de Tamiyan.

La decepción y el rechazo que ha despertado en el barrio es patético. Me cuentan que la llaman la nueva Atila de Valencia. Que lástima. Me da mucha pena. Pero dentro de esta desazón sí que quisiera subrayar una frase emblemática del cantante valenciano Guitarrica de la Fuente: “Hace falta valor, no hace falta más dinero”. La destrucción tercermundista de esta señora nos lo demuestra. Hace falta valor, compromiso, sueños y esperanzas. Y yo, afortunadamente, todavía puedo crear mucha obra, aunque alguien con mucho poder económico se haya regodeado en destrozar algo que encantaba a la mayoría de los que la visitaban. Y si no que vayan allí y pregunten tanto a los vecinos como a los miles de turistas que se llevaron esas imágenes hoy ya imposibles en sus cámaras de viaje, guardando en ellas un recuerdo de Valencia absolutamente original.