Manifestación por la financiación en València / Eduardo Ripoll

Los propagandistas de la campaña por una financiación justa pusieron rumbo a Madrid para hacer carrera y, desde entonces, si te he visto no me acuerdo. "Eso coméntalo con Arcadi", responde habitualmente la líder del PSPV cuando se le quejan sobre los recortes del Consell. Se desconoce si España tiene capacidad de obrar milagros, además de ambición, pero parece claro que los márgenes son escasos. Lo que resulta difícil de justificar es una negociación bilateral sobre recursos que afectan al conjunto del Estado. La Moncloa puede alcanzar acuerdos con PSC o ERC sobre competencias, reducción de organismos estatales o incluso el traspaso de las nucleares, pero un Ejecutivo como el de Sánchez no está para comprometerse, por urgente que sea la necesidad de la virtud. Aunque también conviene recordar a los guardianes de las esencias patrias, que José María Aznar suprimió los gobiernos civiles y retiró a la Guardia Civil de Tráfico en Cataluña, por la misma virtud de la entonces decisiva CiU.

Sin presupuestos, con poca opción de aprobar nuevas leyes y con una mayoría cuestionada y en declive por los casos de corrupción del entorno de Sánchez, el Gobierno no puede meterse como si acabará de llegar en el fondo de la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica, sobre todo, en contra del partido que gobierna la mayoría de las comunidades, el PP. El PSOE tiene demasiados incendios para provocar otro, así que lo mejor es dejarlo, porque acudir a la hemeroteca pondría en evidencia muchas contradicciones: proclamas, manifestaciones y campañas impulsadas desde el Consell del Botànic reclamando mecanismos como el fondo de nivelación o los préstamos extraordinarios del FLA. La situación se complica aún más al comprobar que la actual líder de la oposición es, al mismo tiempo, ministra de Sánchez.

Esta apuesta plurinacional del PSOE se percibe como la última oportunidad para salvar el barco, como dijo su líder en el Comité Federal de cosmética norcoreana, pero con las cosas del comer no se juega. Hay líneas rojas que no deberían cruzarse. Los médicos de atención primaria, obligados a recetar genéricos por restricciones presupuestarias, son una muestra clara de que la falta de una financiación adecuada tiene consecuencias directas. Las mismas por la que muchos de los hoy responsables del reparto clamaban cuando estaban aquí.