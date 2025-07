Las personas jóvenes somos agentes de cambio

Cristina Hernández, secretaria de Juventut i Comunicació de CCOO en Camp de Morvedre / LEVANTE-EMV

Como cada 15 de julio la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, para concienciar a los diferentes países sobre la necesidad estratégica de dotar a la juventud de aptitudes para el empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Este día, entre otros, pretende sensibilizar a los gobiernos sobre la importancia de invertir en la educación y la formación de la juventud.

En nuestro territorio, el Gobern Valencià del PP ha aplicado recortes que han supuesto, por un lado, una menor contratación de personal docente, lo que ha incrementado la carga de trabajo del profesorado, y, por otro lado, una menor oferta formativa para las personas jóvenes y aulas masificadas. Este mismo gobierno, también ha decidido recortar las inversiones educativas previstas en el Pla Edificant. Incluso mucho antes de la DANA de octubre, el gobierno de PP y VOX, paralizó sine die la reforma del centro de formación profesional Eduardo Merello, centro de referencia en Camp de Morvedre y comarcas limítrofes para la formación profesional industrial, cuyas titulaciones cuentan con una excelente tasa de empleo.

En relación con lo anterior, aunque extrapolándolo también fuera de nuestra comarca, es importante incrementar la oferta pública de formación post-obligatoria, tanto en la formación profesional como en la universitaria. Así mismo, necesitamos contar con políticas activas de formación-empleo que impulsen la contratación de personas jóvenes para que puedan desarrollar sus competencias profesionales directamente en el mundo del trabajo.

El tema elegido este año por la ONU, para la conmemoración del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, es el empoderamiento de la juventud a través de la Inteligencia Artificial y las competencias digitales. Actualmente, ambas cuestiones son muy relevantes y van camino de serlo todavía más en el futuro, aunque también me gustaría destacar la importancia de otras habilidades y competencias profesionales muy relevantes en el mundo del trabajo y en la sociedad, como son las competencias dirigidas a resolver conflictos de manera no violenta y desde el respeto. En este sentido, es vital la inversión pública en políticas de género e igualdad de oportunidades, así como en iniciativas que promuevan y respeten la diversidad. Es imprescindible que, desde las instituciones, se comprometan con la inclusión real de las personas LGTBIQ+ y dejen de negar la no existencia de desigualdades de género y la violencia contra las mujeres. Negar estas realidades no nos hace avanzar, sino retroceder como sociedad.

En el ámbito de la formación, sabemos que la experiencia práctica es clave en el desarrollo de las competencias profesionales, pero, también sabemos que, a pesar de ser la generación más formada, los y las jóvenes, debemos enfrentarnos a salarios bajos, contratos temporales y a tiempo parcial y situaciones fraudulentas como los falsos becarios.

Es por eso que la juventud de CCOO sigue reclamando que se apruebe de una vez el Estatuto del Becario para que podamos trabajar con derechos y con garantías. Cuando decimos que la juventud somos un agente de cambio, hablamos de transformar el presente para poder construir un futuro digno. La juventud necesita políticas reales que garanticen condiciones justas, tanto en la formación como en el empleo.