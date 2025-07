Quan criden les turbes

Altercados en Torre Pacheco. / Ivan urquizar

Entren els imputats per corrupció a declarar i em quede astorat en vore com la gent que, aplegada als voltants dels jutjats, cobrix als possibles defraudadors d’improperis. El fenomen de la massa escridassant els reus és un fenomen complex. Rememore un film espanyol La lengua de las mariposas (Cuerda, 1999). Com a conseqüència del colp d’estat de 1936, un mestre que exercix en la Galícia rural (Fernán Gómez) és arrestat. Quan, amb altres republicans puja a un camió per a ser executat, el poble, les famílies per les què el mestre s’havia sacrificat i, inclús el seu alumne preferit, tots participaren en el llançament de pedres i insults, tant al mestre com als pobres desgraciats que, amb ell, anaven camí de la mort.

Mon pare ens parlava de les delacions en postguerra i de com a les dones involucrades en la causa republicana, en el millor dels casos, els raparen el monyo. Violència contra la dona. Enguany, en el 80é aniversari de l’acabament de la II Guerra Mundial convé rememorar les femmes tondues, les dones rapades. Conforme els aliats anaven alliberant territori ocupat pels nazis eren arrestades, afaitades i exhibides en les ciutats. Algunes, a més, van ser torturades, violades o, inclús assassinades. El delicte imperdonable: haver-se enamorat i/o gitat amb soldats alemanys: col·laboració horitzontal se’n deia l’acusació.

Les fotografies de l’època en són testimonis. Totes presentes un patró comú: dones humiliades sota el domini directe dels hòmens. A París, dones afaitades i mig nues desfilen pel carrer custodiades per paisans armats. A Montélimar, en el centre de la vall del Roine, una dona és afaitada per un home, mentre un altre li alça la barbeta per a que a la víctima se li veja bé la cara. Chartres, la ciutat amb una de les més belles catedrals d’Europa va ser alliberada pels nord-americans; el 16 d’agost de 1944, onze dones, acusades de promiscuïtat amb l’enemic, seran rapades: l’antic castic que no cessa.

A les 15,00 h les dones rapades eixiran de la prefectura cap a les seues cases, però no marxaran soles, sinó seguides d’una multitud cridanera que, literalment, conformava una processó. Frank Capa es va situar al mig del carrer Collin-d’Harleville de Chartres i va disparar la càmera quan la massa s’apropava. En primer terme, Simone Touseau, que en aquells moments tenia 23 anys, sosté la seua filla Catherine, de tres mesos, filla de la relació amb un soldat alemany, ja mort en el front de l’Est. Simone havia anat a treballar a Munic per a estar més a prop del seu promès; quan va tornar a casa, embarassada, son pare quasi la mata a colps per tacar l’honor familiar. Res de nou, tampoc. Simone avança amb el cap rapat, una esvàstica en el front i la mirada perduda en la seua criatura. Son pare marxa portant un sac i la mare de Simone, Germaine, també rapada, queda darrere del seu home. A la desfilada se sumen dones i xiquetes que riuen i fan burles. Des de finestres i balcons cauen insults i crits. La gentada que avança és immensa, com també ho és la que, complaent i còmplice, observa des de les voreres.

Paul Éluard va considerar amb disgust esta pràctica, i no exactament sobre Simone Touseau, sinó sobre les femmes tondues en general. L’antic poeta dadaista i surrealista, integrant de la resistència, va composar un poema, “Comprenne qui voudra” sobre estes dones víctimes de les turbes. Remordiment del poeta: una jove sobre l’empedrat, amb el vestit esgarrat i amb la mirada d’un infant perdut.

Remordiment, precisament, no era el que sentien els vienesos quan es divertien humiliant els seus veïns jueus després de l’Anschluss o annexió alemanya d’Àustria. Als jueus els feren netejar les llambordes amb els seus propis raspalls de les dents o, per al cas el mateix, els obligaven a menjar herba en el Prater. De nou les fotos de l’època esdevenen testimonis. Rotgles immensos de gent envoltaven els pobres desgraciats que, a més, d’humiliats per la tasca que havien de fer, es veien forçats a suportar les burles dels qui, fins aquells moments, havien estat els seus veïns d’escala, companys de treball o, simplement, amics. Un contínuum en l’obra de Patrick Modiano és, precisament, el desemmascarament d’una societat francesa complaent, autoconvençuda de la mentida d’haver estat, tota ella, resistent a l’invasor alemany.

Res de nou, per tant, la pràctica de carregar les ires sobre els caiguts en desgràcia, siguen o no innocents. “Crucifica’l” cridaven repetidament les turbes segons els relats evangèlics. Assenyalant Jesús com a únic culpable, la multitud quedava redimida; com al llarg dels 2.000 anys següents ha ocorregut. Allò que importa és sentir-se salvat perquè el culpable, hui, és un altre, no jo. Assenyalant el dolent, automàticament jo quede eximit de tot mal, perquè ja estic en l’altra banda, la dels bons, i em sent alliberat de la meua culpa.

Supose que les persones que cridaven als imputats d’estos últims casos de corrupció són bellíssimes persones, honrats pares i mares de família, que complixen rigorosament l’horari de treball, que sempre demanen l’IVA en les reparacions domèstiques i que, ni per tot l’or del món, cedirien al suborn. I, per suposat, arribat el moment, insultaran i cridaran als corruptes del partit que, en allò de la innocència, sembla que ara haja eixit de les aigües del Jordà; faena van a tindre. Això, si no se'n van primer a Torre Pacheco a ajudar als èmuls del Ku Klux Klan en la caça del magrebí. De la violència oral a la física hi ha, sempre, un difús i mínim grau.