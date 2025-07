Camps vol un tros del pastís

Acte de Francisco Camps en València. / Francisco Calabuig

Quan tots creien que Paco Camps, també conegut com “el retoret”, estava amortitzat reapareix en la vida política valenciana amb la destral a la mà amenaçant amb obrir, com ja va fer al seu dia amb altre alacantí, Eduardo Zaplana, el malalt imaginari, un front de lluita contra Carlos Mazón, el impertorbable. Camps, un polític, com hi ha tants, que comencen de molt joves a tastar la mel del sou públic, pujats al cotxe oficial i no ho deixen fins que els arriba l’edat de jubilació, una bona mostra de que això passa tant al PP com al PSOE es Alfonso Guerra que va passar de la joventut a la senectut, fins jubilar-se, trepitjant les còmodes catifes de la Carrera de San Jerónimo. Per si algú no coneix la trajectòria de Camps en el món de la política els faré cinc cèntims, comença l’any 1991 amb Rita Barberà fent de regidor de transports i presidint l’EMT, escala els graons de la carrera política fins arribar el 2003, amb majoria electoral, a la presidència de la Generalitat després de ser Conseller de Cultura, diputat a Madrid i delegat del Govern al País Valencià.

Va presidir la Generalitat des del 2003 al 2011 quan, des de la seu central del PP, va ser obligat a dimitir en ser imputat pel cas Gürtel, un més dels diversos embolics judicials en els que es va veure implicat. El seu nom i el de diversos dels seus consellers va aparèixer sovint a les informacions de tribunals en casos com Gürtel, els cas dels vestits que li van regalar, el cas Fórmula 1, o el cas Nóos en el que es van veure implicats membres de la Casa Reial. Però ell es va salvar i mai va estar condemnat perquè els jutges consideraren que no hi havien proves per fer-ho, malgrat algunes converses en les que tracta a un dels principals implicats en la trama Gürtel de “amiguito del alma”. Coses de la Justícia. Però alguns dels seus més estrets col·laboradors sí que van arribar a tastar el menjar de la presó. Alguns noms: Carlos Fabra, condemnat per delictes fiscals, Francisco Martínez,condemnat per negociació prohibida a funcionaris, Alfonso Rus,condemnat per malversació, prevaricació i falsedat documental, Milagrosa Martínez, ex Presidenta de les Corts i Consellera de Turisme condemnada pel cas Fitur.

Camps ha triat per tornar ara que l'horitzó de la reconstrucció dels danys de la DANA apareix amb una pluja de milions, un pastís del que tots volen una part. Mazón ja ha començat a repartir milions entre els seus amics, coneguts i saludats, i ho ha fet, sense cap mostra de vergonya, beneficiant empreses condemnades no fa massa temps per corrupció, com si aquesta circumstància fos un mèrit per obtenir la concessió de les obres de reconstrucció. El Palau de la Generalitat s’ha convertit en un objecte del desig i Camps, encara que ho negue, desitja trepitjar-lo bé personalment o per persona interposada. Milions d’euros poden engrossir els comptes corrents d’amics i coneguts i Camps es presenta flanquejat per dos especialistes acreditats en aquesta mena de negocis: Carlos Fabra i Alfonso Rus. Tornem als primers anys del segle, “a guanyardiners” com deia l'amic Monleón a un programa de Canal 9.