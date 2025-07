Protesta no autorizada en Torre Pacheco. / Edu Botella

Estas palabras van dirigidas a esas “criaturas” a las que han convencido que hay que deportar a ocho millones de inmigrantes, incluidos niños y niñas nacidos aquí. A esas “criaturas” a las que antes también les dijeron que condenar los bombardeos y el genocidio de la población civil en Palestina, es ser cómplice del terrorismo internacional. A esas “criaturas” que a buen seguro creen que el precio de la vivienda sube porque son los inmigrantes quienes especulan con las casas. A esas “criaturas” que, en un santiamén, pasan de la sobreprotección a la violencia callejera sin límites. A esas “criaturas” que parecen haber aprendido de las redes sociales que sus actos no tienen consecuencias, por más que le toquen el culo a una mujer o apaleen a un mendigo. A esas “criaturas” que no tienen ni puñetera idea de las barbaridades que a veces sueltan por la boca y se quedan tan panchos porque ven que otras personas, con un buen sueldo público, sueltan las mismas barbaridades fascistas. A esas “criaturas” que criadas en la abundancia, educadas en la escuela pública y con becas, parecen no entender nada de empatía, libertad, respeto y solidaridad.

Para ser tan jóvenes, esas “criaturas” tienen ya demasiado odio metido en el cuerpo. Tendrían que ser mucho más prudentes, no alardear de su ignorancia y enterarse de las causas y consecuencias de las injusticias sociales. Antes de comportarse como lo hacen, deberían probar una buena temporada a limpiar escaleras, recoger las fresas de Huelva, en los invernaderos de Almería, trabajar de camareros en alguna cafetería ganando una miseria, o cuidando personas mayores. Es la mejor medicina para sacudirse el racismo, la xenofobia y la aporofobia (que igual no saben lo que es) que llevan dentro.

Esas “criaturas”, con una más que demostrada incapacidad de pensar y mucha estupidez, parece que nos quieran llevar a ver como normal las atrocidades verbales y físicas que cometen, y de la normalidad a la costumbre, sólo hay un pequeño paso. Y lo fundamental, para contrarrestar esta deriva que con tanto entusiasmo hemos practicado durante siglos, y que nos está llevando a trabajar fervorosamente en lograr nuestra propia perdición como especie, es dejar de creer que todo lo bueno viene de arriba (poder, riqueza) y de dentro (los míos), y que todo lo malo, viene de abajo (desposeídos, pobres) y de fuera (los otros). Por ese camino, sólo vamos a conseguir cargarnos una vida digna en el único sitio de la galaxia (maravilloso, por cierto) en el que, de momento, tenemos la posibilidad de seguir viviendo.

Poco a poco, va quedando más claro que, más que nuestras iniciativas o necesidades, son otras fuerzas, otros poderes, otras instituciones, las que determinan nuestras costumbres, nuestros conocimientos, y la forma de vida que llevamos. Y como no podría ser de otra manera, esto afecta a variados aspectos de nuestra vida, desde la lengua que se habla, la comida que se consume, las formas de vestir y de ver el mundo, y por supuesto, a la manera de organizarse y actuar colectivamente frente a una realidad que, cada vez, tenemos menos capacidad de enfrentar o no queremos comprender.

El fascismo lo tiene fácil, pues siempre da respuestas sencillas a preguntas complejas, razonamientos inamovibles frente a una realidad cambiante.

A esas “criaturas”, parece muy complicado explicarles que la migración forzada es producto de un colonialismo que ha cambiado de forma pero no de objetivos (explotación salvaje de recursos, compra de gobiernos, mano de obra barata, ausencia de derechos,…), migración a la que las personas recurren como último recurso para poder sobrevivir, pues no creo que a nadie le guste abandonar casa, familia, amistades y encima, poniendo en juego su vida.

En cambio es muy fácil decir, y más fácil dar por bueno, que a los “de aquí” les va mal porque el inmigrante le quita el trabajo, o que el inmigrante recibe unas ayudas que el “de aquí” no tiene, o que el “de aquí” no tiene vivienda porque se la dan al inmigrante, o que las listas de espera se deben al uso abusivo de la sanidad por parte de los inmigrantes.

Que los fascistas anden por las calles persiguiendo inmigrantes es grave, pero no es lo peor. Lo peor son las conversaciones que se escuchan por todos lados (calle, bares, tiendas, recintos deportivos,…), bien rechazando aunque apostillando con un “pero…..”, bien apoyando abiertamente la cacerías de quienes tienen otra nacionalidad, otro idioma, otra religión. Y esto lo que nos dice es que no se trata sólo de pequeños grupos de fascistas, sino de gran parte de una sociedad desnortada, una sociedad enferma que no es consciente de la enfermedad que tiene.

Me resulta chocante y no acabo de comprender la dificultad en asumir que lo más rico de una sociedad es la diversidad y la mezcla. El respeto a las diferencias es un signo positivo de la evolución. Dentro de todos los colectivos, siempre puede haber personas indeseables, pero si por el mero hecho de ser del mismo país, profesar la misma religión o tener el mismo color de piel,…. generalizamos y culpabilizamos a todo un colectivo, no es difícil entender que estamos cayendo en la indignidad y demostrando que apenas usamos la inteligencia.

También es altamente sintomático el comprobar que no incomode la religión de los empresarios implicados en redes de abuso a menores en Murcia. Tampoco parece importar la nacionalidad de quienes explotan a trabajadores en los invernaderos bajo condiciones cuasi esclavistas. Ni parece molestar la religión de cientos de curas católicos pederastas. Llama la atención lo selectiva que puede llegar a ser la indignación de algunas personas.

Frente a todos los engranajes legales, entramados judiciales, disputas ideológicas, polémicas en los medios de comunicación, al final resulta que la explicación más sencilla viene de un simple razonamiento: El fascismo se diluye con la lectura, el racismo se acaba cuando se viaja, y la generalización de culpas desaparece asumiendo responsabilidades en vez de achacarlas a los otros.

Quienes anden un poco leídos, reconocerán a quien dijo (Eduardo Galeano) que de los topos, aprendimos a hacer túneles. De los castores, aprendimos a hacer diques. De los pájaros, aprendimos a hacer casas. De las arañas, aprendimos a tejer. De la piedra que rodaba cuesta abajo, aprendimos la rueda. Del tronco que flotaba a la deriva, aprendimos la nave. Del viento, aprendimos la vela.

Siguiendo su razonamiento, habría que preguntarse de quien hemos aprendido a atormentar al prójimo y humillar a media humanidad, de quienes hemos aprendido a ignorar el problema de una pobreza y una desigualdad social, cada vez más acentuados, de quien hemos aprendido a clasificar a las personas en función de su procedencia, religión, color o situación social.

En el fondo, la reacción disparatada y aberrante de esas “criaturas”, no es solamente porque vienen de fuera, porque tienen otra religión, o porque tienen otro color de piel. Los jeques árabes, numerosos deportistas (Legra), muchos actores y cantantes (Machín), el mismo rey mago Baltasar, también vienen de fuera, tienen otra religión, otro color de piel, y sin embargo, son bienvenidos. La razón última, además de nacionalidad, religión y color, es que la mayoría de migrantes son pobres, y al ser el eslabón más débil de esta sociedad capitalista, son el blanco fácil donde descargar frustraciones, injusticias, impotencias, fracasos, decepciones, culpabilidades, desengaños, fiascos, desilusiones, reveses…, y todo cuanto no nos cuadre.