El que faltava per a un qüè

Jo volia ser hui indulgent amb Francisco Camps, però ha sigut sentir-li dir que Carlos Mazón no té cap responsabilitat en la mort de 228 persones el 29 d’octubre perquè “la responsabilitat absoluta va ser de Pedro Sánchez”, i les ganes d’escriure un article en positiu m’han durat exactament el temps que el membre viril tarda en passar de l’erecció a la flaccidesa. I és que cal tindre molta barra per girar la realitat com un calcetí i esperar que els efluvis que hi surten actuen d’adormidora. Tal afirmació, falsa qual carícia de madrastra, és un insult a les víctimes i els seus familiars, fent impossible escriure un article en positiu, ja que Camps demostra ser per al país tan necessari com un capador de mosques.

Tot i que Camps (abans tot i ara res) no ha estat mai en el top 10 de les meues preferències, ha sortit indemne dels tribunals; i encara que això no l’eximeix de responsabilitat política pels casos de corrupció haguts en els seus, trobava lícit que volgués tornar a ser president del PP (els que no som sectaris ens conformem amb tan poc que ens donen una tomaca i ho agraïm com si ens haguérem donat el tomacar sencer). Si Camps volia ser l’alternativa a Mazón hauria d’haver marcat distàncies; però, si actua com un clònic, ell mateix es descarta i esdevé residu de contenidor al pròxim congrés del PP.

Clar que, pensant-ho bé, Mazón amb la dana ha actuat com Camps en l’accident del metro. Tots dos crearen una comissió ‘ad hoc’ on vetaren compareixences. Si els responsables polítics d’avui desvien acusacions als tècnics, els de l’etapa Camps intentaren alliçonar-los abans de declarar a les Corts. Si amb Mazón s’esborren les imatges del Palau de la Generalitat el dia de la dana, amb Camps el comboi sinistrat va ser desballestat setmanes abans que arribés l’ordre judicial. En tots dos casos és immoral que ningú no haja entonat el “meua culpa” ni haja assumit responsabilitats institucionals. Tan immoral com el fet que Camps ni tan sols es dignara rebre l’Associació de Víctimes.