La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Carlos Luján - Europa Press

Ja fa uns dies que vaig pegant-li voltes a un fet que em té un poc marejada. És el fet de com, un concepte tan preciós com el de “Llibertat”, ha quedat devaluat a l’última dècada.

Per una banda, i en plena pandèmia la presidenta de la Comunitat de Madrid va utilitzar aquest concepte per a desafiar a les autoritats sanitàries i convidar la població a eixir al carrer, tot i el confinament, a consumir als bars i fer ús de la “llibertat” de cadascú. No va tindre en compte la possibilitat dels contagis ni del fet que, possiblement, comprometia la vida d’alguna de les persones que li van fer cas.

De la mateixa manera que va condemnar a mort a les més de set mil dues-centes persones majors que no van rebre atenció sanitària a les residències on estaven ingressades a aquestes institucions de la Comunitat de Madrid. Una “llibertat” de la qual aquestes persones no van poder gaudir, senzillament perquè van emmalaltir i van perdre la vida per una decisió de Díaz Ayuso, una persona sense escrúpols que, a més va tindre la barra de dir que “havien de morir igual”. Com si el fet de perdre la vida no tinguera cap repercussió sobre els seus éssers estimats. Compassió zero per part d’aquesta dona davant la situació d’aquestes persones a les quals va impossibilitar eixir de les residències i anar amb els seus familiars on, possiblement hagueren salvat la vida.

Per altra banda, tenim a una esquerra completament desorientada que ha importat dels Estats Units el concepte de “identitat de gènere” i el volen confondre amb el de “orientació de gènere” i no són, en absolut, el mateix.

El pitjor d’aquesta confusió interessada és el fet del reforçament del sistema patriarcal que oprimeix a les dones perquè el que busca és, precisament això, enfortir el poder dels homes perquè els permet, per exemple, ocupar espais de seguretat, de les dones (aconseguits gràcies a la lluita feminista, no ho oblidem) com els vestuaris o els banys des del mateix moment en què, sols amb el seu desig de “sentir-se” dones poden fer-los servir sense cap problema i ningú els pot dir res. A més que les operacions de reassignació de gènere s’han de cobrir per la sanitat pública. Una sanitat sense recursos adequats i amb cues d’espera de mesos o, fins i tot d'anys per a visitar especialistes, que encara es veu molt més saturada amb aquestes situacions. I únicament per tal de satisfer desitjos. En fi...

I tot això sense parlar de la lesbofòbia que deslliga aquesta bogeria perquè els homes que “se senten” dones exigeixen a les dones lesbianes tractar-los com a dones fent servir el seu aparell sexual sense importar-los un rave el que elles puguen sentir davant la “situació”. Tot un desgavell amb l’únic objectiu de complir els desitjos d’una mínima part de la societat i que acaba perjudicant d’alguna manera la meitat de la població que són les dones en nom d’una llibertat que no les té en compte, una vegada més.

Com veiem als dos exemples, l’interés d’unes quantes persones condicionen el vertader sentit de què significa realment la LLIBERTAT de totes i tots en un sentit ample, tant de l'expressió com de l’efecte que pot tindre sobre cadascú.

I enmig tenim a la ultradreta també reivindicant el “seu” model de llibertat i usurpant el llenguatge per tal de malbaratar el missatge i confondre a la gent per un grapat de vots. Una ultradreta sobre la qual se sustenta el principal partit de l’oposició, com el cas de la Generalitat Valenciana per tal de tirar endavant acords que, principalment beneficien als de sempre, a l'oligarquia empresarial i agrícola que vol pressionar perquè res canvie i així mantindré els seus privilegis de sempre. Això sí, també en nom de la llibertat.

Com podem comprovar tant per la dreta, com per la ultradreta o la pseudo esquerra postmoderna que en alguns aspectes s’ha posicionat al costat del neoliberalisme més ferotge, hi ha un interés desmesurat per fer-nos entendre els seus respectius models de llibertat, oblidant-se del fet que cadascú de nosaltres la podem exercir individualment com crega’m més oportú en cada moment.

M’estic fent major i descreguda...