Un cuerpo extraño en la derecha valenciana

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, con dirigentes valencianos de Vox, en València / Rober Solsona

Vox es un cuerpo extraño en la historia reciente de la política en la Comunitat. La derecha valenciana ha mantenido el mismo hilo conductor de su existencia durante los últimos cien años sin necesidad de importar relatos ajenos. Nació aquí, como una identidad singular, diferenciada del resto de otras identidades regionales españolas. Se diferenció muy pronto de otras como Cataluña, País Vasco o Galicia. Eclosionó a principios del pasado siglo, en plena restauracióncanovista, cuando el Ateneo Mercantil de Valencia y el mecenazgo de Tomas Trénor y Palavicino, primer Marqués del Turia, organizaron la Exposición Regional de 1909.

Ese evento comercial, industrial y de ocio, inaugurado por Alfonso XIII, significó la escenificación de los intereses de la burguesía valenciana, librecambista y exportadora, contraria a la política arancelaria y proteccionista de industriales vascos y catalanes, latifundistas castellanos y andaluces, y funcionarios madrileños. Una ideología costumbrista elevada al arte en 1908 por Joaquín Sorolla en el panel dedicado a la Región Valenciana en 'Visiones de España' hoy en la Hispanic Society of America de Nueva York.

Ese patriciado capitalino creó una singularidad cuyos intereses no pasaban por Madrid, sino por los mercados europeos e internacionales. Y lo más importante: lanzó de la mano del Marqués de Turia, la idea de vertebrar el territorio de las tres provincias en una sola denominación como fue la de Región Valenciana con unas señas propias de identidad: el Himno de la Exposición de Maximiliano Tous y el Maestro Serrano, la bandera de la ciudad de Valencia, “la Senyera”, y el valenciano como lengua propia. Un uso que iba más allá de lo que pensaba Blasco Ibáñez: “El valencià només servix per a fer la paella dels diumentges”. Eran los intereses de una burguesía autosuficiente, diferente a otras, que no tenía ninguna necesidad de hacer cola en los ministerios madrileños.

¿Qué pinta en ese relato un partido como Vox, que no es un “usuari lleial del idioma”, que ni está ni se le espera en los saraos capitalinos, que abomina de la regionalización de España, cuya solución política es el Título VIII de la Constitución? Aquí, en Valencia, sus cargos públicos y asesores desconocen la historia política de la Región Valenciana y sus prácticas. Ignoran, por ejemplo, lo que significó históricamente la Derecha Regional Valenciana (DRV) como la expresión política de aquella singularidad cultural y comercial del patriciado capitalino. Si lo supieran, la defenderían y sabrían que Vox no cuelga del hilo que une aquella DRV de los años treinta con la actualidad, pasando por el Movimiento Nacional franquista. Tres épocas distintas con un denominador común, como es la defensa de los intereses de ese patriciado del que están clamorosamente ausentes.

En 1977, antes de su disolución por decreto del presidente Suárez, el Movimiento Nacional mantenía una estructura estable y muy operativa en las tres provincias valencianas. Gracias a Rincón de Arellano, que había mantenido muchos dirigentes y militantes de la DRV en su estructura local y provincial. Una estructura que contaba con más de 200 mil afiliados. Pero que había mantenido en el tiempo la idea regionalista que lo diferenciaba del resto de estructuras del Movimiento en España.

Efectivamente, de la mano de José María Adán al frente de consejeros, procuradores y cargos públicos locales de las tres provincias, diputaciones provinciales, CNS e instituciones que unificaban a toda la derecha regional, había solicitado al gobierno presidido por Adolfo Suarez en 1976, la “autonomía política, cultural, económica y fiscal para la Región Valenciana”. La misma pretensión que cuarenta años antes habían tenido Villalonga, Samper o Lluis Lucia, dirigentes históricos de la DRV.

Los restos de aquel Movimiento Nacional se rompieron en tres pedazos en 1977 y 1979; entre otros, por obra y gracia de Emilio Attard que no entendió la jugada de la transición del presidente Suárez. Los más, y de su mano, se fueron con la UCD, y los menos con Alianza Popular y muchos menos con Unión Regional Valenciana a pesar de los intentos de reunificación de Abril Martorell. La unidad de la Derecha se rompió. Hubo que esperar a la Cumbre Empresarial de Orihuela once años después, en 1990, organizada por Agramunt Font de Mora, presidente de la CEV y fundador del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) donde se juntaron las piezas. Aunque costó unos cuantos años más.

Desde la creación de URV en los años 30, políticamente la derecha valenciana no había conseguido unirse. Fue la obra de Agramunt Font de Mora y la acción política del PPCV durante los 25 años siguientes quienes consiguieron imponer la hegemonía social y cultural de la derecha que situó a la Comunidad Valenciana en el contexto internacional, tal como lo consiguió la Exposición Regional de 1909. Solo hay que releer las viejas actas de la Cumbre de Orihuela para darse cuenta que aquel viejo proyecto de regeneración económica, financiera, cultural y regionalista, mantenía cierta continuidad con los de Ignacio Villalonga, Rincón de Arellano, José María Adán y Abril Martorell.

Pero esa hegemonía se quebró en 2015 por tres motivos: una estrategia de lawfare muy bien diseñada por la izquierda valenciana contra toda una generación de dirigentes, cargos públicos y militantes del PPCV, que le valió para lograr lo que durante tres décadas no había conseguido en las urnas; la ruptura de la unidad de la derecha española al irrumpir Vox en un escenario polarizado, entre otras, por la “cuestión catalana” que el PP no supo gestionar y Vox supo capitalizar; y la falta de un liderazgo competente del PPCV en ese escenario enrarecido.

Se escindió en la década pasada el espacio electoral de la derecha valenciana. Un espacio hegemónico que representaba el 52 % del electorado en 2011 y que cuatro años después, en 2015, se distribuyó entre el PPCV, Vox y la abstención. La pregunta subsiguiente, diez años después sería ¿es posible la reconstrucción y renovación unitaria de ese espacio escindido en un bloque con tres pilares cuyo valor actual pasa electoralmente por el 37 % del PPCV y el 15 % de Vox?

Un espacio con más de cien años de historia, regionalista y autonomista, que tiene en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución su carta de existencia, políticamente defensor de un patriciado urbano que a pesar de no ser el mismo del de 1909, 1932, 1976 o 1990, ha mutado y tiene muy claro sus intereses diferenciados. Estos no pasan, ni mucho menos, por medrar de continuo ante las oficinas ministeriales madrileñas, que encima no los tiene en cuenta o los ignora. Seguramente son mejor atendidos en Bruselas, Estrasburgo o en Nueva York. Con toda seguridad no por Vox, afectado por su tortícolis hacia la meseta y su dependencia del que dirán en Bambú, su sede madrileña; huérfano de tradición histórica, todo un cuerpo extraño.