Asistentes a una protesta no autorizada el martes en Torre Pacheco. / Edu Botella

Para el inefable Óscar López, el ministro de Pedro Sánchez que más méritos hace para ganarse el cariño de su mentor, los actos violentos protagonizados por grupos ultras que tuvieron lugar en Torre Pacheco este fin de semana y que se han saldado con varios heridos y detenciones, tienen una única culpable: Isabel Díaz- Ayuso.

La obsesión de Óscar López con la presidenta de la Comunidad de Madrid es casi enfermiza. Le pasa lo mismo que a Sánchez. Cualquier motivo es bueno para señalar a Ayuso.

La gravedad de los hechos ocurridos en Torre Pacheco con grupos de extrema derecha persiguiendo a inmigrantes, como si fuera una cacería obedece, en todo caso, a los mensajes racistas y de odio que desde algunos partidos se están lanzando, criminalizando a los inmigrantes de todos los males. Vox está utilizando la inmigración irregular, abogando por deportaciones masivas como parte de su discurso político. Un mensaje que ha calado entre los más jóvenes que asocian delincuencia con inmigración, pese a que las cifras lo desmienten. La violencia no se combate con más violencia.

He escogido el título de este artículo de una magnífica película de Arthur Penn como es 'La jauría humana' porque algunas imágenes que he visto en televisión me han recordado la dura película que protagonizó Marlon Brando. Una impecable película sobre la violencia y sus consecuencias.

La agresión a un anciano, cuyos responsables han sido detenidos, por cierto, ninguno vivía en Torre Pacheco, ha sido el detonante para que grupos ultras se tomen la justicia por su mano y la emprendan a palos contra los inmigrantes. No les importa lo más mínimo el anciano y lo que le haya podido ocurrir, lo único que buscan es perturbar la paz social y generar violencia.

El problema es que esto que ha ocurrido en Torre Pacheco se extienda a otros puntos de España, alentados por los mensajes de Vox.

El PP y el PSOE deberían hacer algo más que reprocharse lo sucedido y actuar frente a un problema que también debería abordarse desde Bruselas, como es la inmigración, a través de una política compartida por todos los Estados miembros. Existe un problema de legalidad e integración con la inmigración irregular. Si la respuesta es la negación del problema o un discurso buenista como hace el Gobierno, los resultados y los efectos ya los conocemos: apoyo a los grupos ultras y margen de maniobra a las mafias que trafican con seres humanos.