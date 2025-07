Ortografía y oposición. Más que un síntoma

Oposiciones de Secundaria. / Levante-EMV

En 1857 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano, que estuvo vigente en materia de profesorado hasta la Ley General de Educación de 1970. En realidad, hasta prácticamente 1976 para Bachillerato, año en que se celebraron las últimas oposiciones a catedráticos y agregados de Enseñanza Media, y hasta 1983 en que la Ley de Reforma Universitaria modificó los cuerpos docentes nacionales de Enseñanza Superior. Este hecho contradice la idea muy extendida de que en España no pueden durar las leyes educativas. Pueden durar y mucho, lo que se necesita es voluntad para que así sea.

Esta reflexión viene a cuento por la notoriedad que este año han tenido las oposiciones al cuerpo de profesores de Educación Secundaria, cuya noticia más impactante ha sido la sorpresa de algunos tribunales al observar que había opositores que escribían con faltas de ortografía. Es decir, hay aspirantes a profesores que tras ocho años en Enseñanza General Básica, más cuatro años de Instituto, o bien Primaria y ESO, y unos cinco cursos de Universidad los licenciados y otros con cuatro años de grado más el máster correspondiente, no saben escribir con la mínima corrección.

Los lectores más mayores se acordarán de aquel examen de ingreso, obligatorio para entrar en el Bachiller elemental, antes de que hubiera EGB, en que si se tenían faltas de ortografía en el dictado, se suspendía y no se podía ingresar, de ahí el nombre, en primer curso de Bachiller, con once años, y había que esperar al año siguiente, por lo que se cuidaba mucho el repetidor de no volver a tener faltas de ortografía. Sí a los diez años pasaban estas cosas. Así de sencillo. Sin necesidad de teorizar mucho sobre Pedagogía. Además, se da la circunstancia, en contraste con lo ocurrido a los opositores poco versados en ortografía, que una persona que lee habitualmente difícilmente escribe con faltas de ortografía, así que el tenerlas es un síntoma de muchas cosas que van más allá de la gramática.

Llegados a este punto, lo importante es saber cómo es posible que unos aspirantes a unos cuerpos de Enseñanza Media, ahora llamada Secundaria, tengan un nivel tan bajo de conocimientos y carezcan de la elemental competencia de escribir correctamente. Cuerpos docentes a los que pertenecieron Torrente Ballester, Gerardo Diego o Antonio Machado, a los que quería ingresar García Lorca y en los que fracasó nada menos que Unamuno, que opositó antes a catedrático de Instituto con suspenso, que a catedrático de Universidad, con éxito.

Se penaliza al profesor exigente, de modo que todo lo que se parezca a la cultura del esfuerzo queda fuera de las pautas de conducta

La respuesta es doble. La primera es consecuencia del relato de la calidad de la enseñanza. Desde que es un índice de calidad, en todos los niveles educativos, la inexistencia de fracaso escolar, en vez de afrontar el problema se ha optado por el maquillaje de la estadística. Se penaliza al profesor exigente, de modo que todo lo que se parezca a la cultura del esfuerzo queda fuera de las pautas de conducta habituales en la cotidianidad y en las evaluaciones. Con altos porcentajes de aprobados, todos felices.

Además, resulta que en algunas titulaciones universitarias también ha habido contagio de alumnismo, con lo que estudiantes con más de dieciséis años escolarizados no son capaces de escribir bien. Sí, “escribir bien”, porque también hay iluminados que en su relativismo absurdo creen que no se escribe ni bien ni mal porque la “libertad” debe prevalecer. No se dan cuenta de que lo que ocurre es que el que escribe con faltas de ortografía no hace un ejercicio de libertad sino de ignorancia. Porque no escribe mal porque quiere, sino porque no sabe, que es algo muy distinto. No todos somos Juan Ramón Jiménez en el uso de la J. Él sí escribía como quería e innovaba. No comparemos y sobre todo, no confundamos cuestiones tan distintas.

Pero el elemento más importante no el mencionado en el párrafo anterior, además en el sistema educativo actual pasa como en los estercoleros, que nos podemos encontrar con unas flores preciosas, es decir, sigue habiendo profesorado abnegado y competente y estudiantes brillantes a pesar de las dificultades estructurales. El elemento más importante del deterioro de la calidad de los actuales opositores es socio-económico: se enmarca dentro de la tendencia actual de que el título universitario no garantiza mayor nivel salarial que los que carecen de él. En concreto, los profesores de Secundaria, con título universitario y máster habilitante para poder presentarse a la oposición, tienen niveles salariales por debajo de otros cuerpos funcionariales para los que se exige solamente el título de Bachillerato. Y no digamos fuera de las Administraciones Públicas, los niveles de ingresos de casi todos los oficios superan ampliamente el sueldo del profesorado de Secundaria.

Los niveles de ingresos de casi todos los oficios superan ampliamente el sueldo del profesorado de Secundaria

Esta es la clave. Graduados y licenciados con vocación docente prefieren dedicarse a otros trabajos por el deterioro de las condiciones salariales del profesorado, por no decir también las condiciones ambientales en muchos centros, como las presiones indebidas de padres e inspectores o la humillación de impartir asignaturas de las que no se es especialista, como ocurrió con los “ámbitos”, felizmente anulados por la vía judicial. Al resultar poco atractiva la carrera docente, que además mantiene un muro que impide el acceso de profesores de Secundaria doctores al profesorado universitario, lleva a presentarse a las oposiciones a algunos que creen que tienen posibilidades de aprobar, aún sabiendo sus limitaciones en competencias y en conocimientos, porque los más cualificados ni siquiera firman ya las oposiciones. Eso sí, que el relato de la calidad de la enseñanza no decaiga, al fin y al cabo la acumulación de noticias es tan grande que el informe PISA es un mal trago momentáneo.

A raíz de todo esto, resulta sorprendente que a estas alturas todavía hay quién desde la prensa está pidiendo un cambio radical en el sistema de oposiciones para el ingreso al cuerpo de Educación Secundaria, sin dar soluciones, sin decir en qué consistiría el cambio. Piden un “comité de expertos” que nombraría el Ministerio de Educación. Pues resulta que hace más de doscientos años, unos años antes de la aprobación de la Ley Moyano, Napoleón Bonaparte dejo claro que “si quieres que un problema se resuelva, manda a un experto; si quieres que se perpetúe, nombra una comisión”. Expertos ya son los propios profesores, los que han formado parte de los tribunales que han denunciado esta situación. Comités reales o ficticios, no por favor.