Un grupo de refugiados llegando a la costa.

Així comença la pregària que Jesús ensenyà als apòstols (Lc 11:1-4), quan aquests li van demanar que els ensenyara a pregar, com el Baptista ho feia amb els seus deixebles.

Jesús comença la seua pregària anomenant Déu: Pare nostre. No, Pare meu. I és que el Parenostre és sempre una pregària comunitària, mai no és una oració individual. Per això diem Pare nostre. D’aquí que de la paternitat de Déu en naix, necessàriament, la fraternitat dels uns amb els altres. Perquè no és possible pregar a un mateix Pare, sense reconèixer germans els qui ens adrecem al mateix Déu.

¿Com pregarà el Parenostre el president Putin, quan, ple d’odi, està massacrant a Ucraïna els seus germans, fills d’un mateix Pare? Quan està assassinant els fills del Pare, al qual ell prega?

¿Com pregarà el Parenostre (perquè segur que el resarà), el president Trump, quan, per una banda va jurar el seu càrrec sobre la Bíblia i per l’altra, està criminalitzant, amb una actitud xenòfoba i racista, els immigrants i està intentant fer deportacions massives de les persones que anomena “il·legals” i que són fills d’un mateix Pare?

¿Com pregaran el Parenostre els qui, a les xarxes socials, inciten la violència contra els immigrants, fills d’un mateix Pare?

¿Com pregaran el Parenostre els dirigents de la dreta espanyola i valenciana, que, amb un odi extrem, menyspreen i assenyalen els immigrants “irregulars” i d’una manera especial els menors no acompanyats?

¿Com pregaran el Parenostre els qui divulguen, des del racisme i la xenofòbia, falsedats, rumors, mentides o mitges veritats, per tal d’atiar el foc contra els immigrants?

¿Com pregaran el Parenostre els violents que ataquen els seus germans, a Torre Pacheco, agredint així els fills d’un mateix Pare?

¿Com pregaran el Parenostre els qui han incendiat mesquites (com la de Piera) o llocs de culte dels musulmans, fent-ho, segurament, invocant el nom de Déu i la “defensa” d’Espanya?

¿Com pregarà el Parenostre el president del País Valencià i els seus consellers, després de la gestió negligent de la Dana, que va provocar la mort de 228 germans seus, valencians, ofegats?

¿Com resarà el Parenostre el regidor del PP del meu poble, que va escriure a les xarxes socials: “Cada dia entren il·legalment al nostre país persones que no venen a sumar, venen a fer mal”?

Quan resem el Parenostre, els cristians estem invocant un mateix Pare i per això mateix estem reconeixent els altres com a germans. D’ací que el Parenostre ens urgeix i ens demana viure la fraternitat, per tal de descobrir en els altres, uns germans. No uns enemics, ni uns que vénen a “fer mal”, com diuen dels seus germans immigrants els qui després, “devotament”, resen el Parenostre, van a missa i a processons.

Deia Plaute (254-184 aC): “L’home és un llop per a l’home”. I els filòsofs de la sospita deien: “L’altre és l’infern”. Els cristians Putin, Trump, els polítics que criminalitzen els qui anomenen “immigrants irregulars”, els qui cremen mesquites o agredeixen les persones “sense papers” que venen d’altres països, ¿veuen aquestes persones com a enemics? I si els veuen com a enemics, ¿com poden resar el Parenostre, mentre menyspreen i criminalitzen els seus germans?

Sant Joan, en la seua primera carta, escriu: “El qui diu que està en la llum i odia el seu germà, encara està en la tenebra” (1Jo 2:9). I també: “Nosaltres sabem que hem passat de la mort a la vida, perquè estimem els germans”, ja que “tot aquell que odia el seu germà, és un homicida” (1Jo 3:14-15).

En el seu desig de competir amb VOX, a vore qui és més xenòfob, el senyor Feijóo ha demanat la deportació “immediata” de qualsevol immigrant irregular que cometa un delicte. El senyor Feijóo hauria de començar per ser contundent a sa casa, al seu partit, després que dos exalcaldes del PP (un d’Énguera i l’altre de Requena), hagen estat condemnats recentment per l’Audiència de València, acusats de frau, malversació i prevaricació. Però el senyor Feijóo, que demana contundència amb els immigrants, no aplicarà la mateixa contundència als dos exalcaldes condemnats. I és que els exalcaldes d’Éngera i de Requena no són immigrants, sinó valencians.

Resar el Parenostre ens evita de caure en l’aporofòbia, que com molt bé la va definir la professora Adela Cortina, és “el rebuig, l’aversió, la por i el menyspreu envers el pobre”. Perquè el racisme cap a l’immigrant no es manifesta (normalment), amb els futbolistes vinguts de l’Amèrica Llatina o d’Àfrica, que no només no són rebutjats, sinó que són aplaudits i admirats. Tampoc la gent xenòfoba i racista rebutja els turistes (ni té cap problema pel color de la pell), que cada any visiten el País Valencià, carregats de diners. Només rebutgem els immigrants pobres.

Aquells que volen expulsar els immigrants “il·legals”, criminalitzant-los, els qui cremen mesquites, els qui sembren l’odi des de les xarxes socials o els qui agredeixen amb violència els estrangers, demostren la seua hipocresia quan resen el Parenostre, perquè resant aquesta pregària, no reconeixen els fills de Déu, que ells agredeixen, com a germans. A tots aquests, més els valdria no resar el Parenostre, perquè odiant els seus germans immigrants, resen hipòcritament l’oració del Senyor, ja que odien i ataquen els immigrants, que són germans seus.