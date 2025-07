Matonismo y lenocinio

Inicio de la Cumbre de la OTAN en el Foro Mundial de La Haya, en junio. / Fernando Calvo

Llegamos al dieciocho de julio -preferimos el catorce francés- sin otras magdalenas que la efeméride del pastoso manicomio franquista y encima nos pilla aún en el tránsito de Puerto Hurraco a Torre Pacheco que nuestra democracia transitiva es y es cada vez más inabarcable analizar en estos textos, semana sí y semana no, los vagones que va incorporando el tren de la postverdad desde hace ya una década y cuando, por mencionar lo último, la política se refocila en la alcahuetería policial-patriótica desde la derecha y la antipolítica toma las calles al grito ultra de somos cristianos y no musulmanes, mientras destrozan de paso centenares de sedes de las izquierdas. Nada nuevo para un historiador, ni tampoco lo que esconde: esa lacra del abismo entre clases sociales, entre los linajes cervantinos del tener y el no tener.

No se engañe nadie pensando que son asuntos coyunturales, pues la batalla de la internacional Neorreaccionaria contra las libertades viene de atrás y va ganando a lo que llama woke, como es el respeto a los derechos humanos universales, al margen de razas y creencias o pensamiento, cultura e ideologías, entre otras falsas divisiones, empezando por el sexo con prevalencia del varón frente a la mujer y a todo el arco iris. La vieja pugna entre el golpismo fascista y la revolución por la libertad y la igualdad fraternal a la que se abona el mes de julio y recordemos que el día veintitrés se cumplirán dos años de las últimas elecciones generales hispánicas o también que el presidente Sánchez no fue investido hasta noviembre, anteayer y parece un siglo.

El pasado junio la UE nos reconvino por ser líderes entre los Veintisiete en pobreza infantil, con uno de cada tres niños en riesgo de exclusión, y también por la crisis social, intergeneracional, que provoca la vivienda y cómo amenaza el progreso económico actual. Lo que no fue óbice para que en la reunión del OTANATO se nos exigiese subir el gasto militar en 80.000 millones de euros anuales, hasta llegar al 5 % del PIB que impone EE UU, cual los aranceles que nos pueden llevar a una crisis económica similar al crac de 1929 y sus consecuencias. Por otra parte, las conclusiones del estudio de EsadeEcPol (El Mundo, 26-VI-2025) indican que entre 2016 y 2022 se ha agravado el problema de la desigualdad y si Madrid lidera la riqueza media, también es mucho más desigual.

Resulta difícil surfear la ola facciosa sin ampliar el estado de bienestar, o medio-estar (Cayo Lara, IU, dixit), y sin embarcar a la ciudadanía en un proyecto común, pues no es de recibo que el 10 % de los españoles acumule el 60 % de la riqueza del país -el 1 % ya posee el 26 %-, mientras que el 50 % de la población debe conformarse con un 7 %, ante otro 50 % que detenta el 93 % del total. No se trata del arriba y abajo populista, como si funcionasen ascensores colectivos, sino de estar dentro o fuera y desde fuera no se entra. Ni la falta de proyecto del PP ni la violencia veraniega anunciada por Abascal ayudan nada, ni tampoco la cárcel contra seis sindicalistas con un código penal para roba-gallinas (magistrado Lesmes dixit) y demasiados jueces de partido que son dioses aquí. Ley mordaza al vulgo.