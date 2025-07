El primer ministro francés, Francois Bayrou, al presentar los recortes. / Europa Press

Me pregunto qué pasaría si de repente el Estado, la administración autonómica o los ayuntamientos no pudieran sostener la sanidad, la educación, los servicios públicos, las ayudas sociales y todos esos recursos que, en general, configuran una sociedad del bienestar como la nuestra. Y me respondo con una palabra: desigualdad. Aún no se ha cumplido un mes desde que se celebrara la cumbre de la OTAN en la Haya -en la que se pactó un aumento gradual del gasto en defensa por parte de los países miembros de hasta un 5 % del PIB en diez años- y Francia ya ha anunciado recortes muy duros en gasto social para los próximos presupuestos. Con la excepción del pago de deuda y del gasto militar.

La nueva configuración del mundo mira más a la guerra que a la paz. Esa es la clave que, de momento, define la política internacional a gran escala. Y en ese contexto lo que importa es el rearme. La coartada la sirven las dos figuras que mueven las piezas del tablero de juego y que se llaman Donald Trump y Vladímir Putin. El cambio de paradigma está servido. Y cuando me pregunto qué derivadas tiene para los estados, especialmente sobre las democracias occidentales, me respondo mirando hacia el anuncio del Gobierno francés que es como decir: guerra al estado social.

Y si pienso en las consecuencias de esos recortes -que afectan a todo menos al gasto militar-, veo la proyección futura de una sociedad indignada y cabreada que acaba por entender que la política es el problema; que es como decir: oxígeno para el populismo. Eso sí, con dosis a la derecha y a la izquierda. Entonces pienso en la posición de España en aquella cumbre de principios de mes oponiéndose al aumento del gasto en defensa bajo pretexto de su afectación al estado del bienestar, y lo comparto. Y aun reconociendo que hay conflictos inevitables, creo en la paz como eje vertebrador de las relaciones internacionales; en el estado social como motor de sociedades desarrolladas; y, sobre todo, en la política como solución. La otra guerra será la de sostener la idea de un mundo al que vemos esfumarse por momentos.