Un poco de orden (sin porras), por favor

Altercados en Torre Pacheco. / Europa Press

Soy de los que va por casa cerrando los cajones abiertos y las cajas de medicamentos de las que sobresalen blísteres de pastillas. No soy maniático del orden. Eso creo. Puedo convivir con caos. Con algo, al menos. Pero me deja un nosequé de tranquilidad interior cuando cierro la caja de medicinas y la coloco en su sitio. Es como si los engranajes del mundo funcionaran más suaves. Es una leve sensación de paz que dura un respiro, pero que reconforta: te reconcilia con el entorno.

Hoy abres cualquier puerta y parece que el desorden se impone. Es una de las palabras del año, seguro. El desorden social es un concepto al alza y es el título del reciente opúsculo de Joan Romero sobre estos días. El cielo en desorden es el título del último ensayo publicado en España (es de 2021) de Slavoj Žižek, que me sigue pareciendo uno de los filósofos más pegados a este mundo (es un elogio). El título hace referencia a Mao Zedong (o como se escriba hoy) y a eso que decía de que “hay un gran desorden bajo el cielo; la situación es excelente”. Excelente para las revoluciones, quería decir. La diferencia que aplica Žižek es que el desorden no está ya bajo el cielo, sino que el cielo está en desorden. No hay escapatoria. No hay dos mundos ni dos maneras de entenderlo, ni dos esferas de vivir: comunista y capitalista. Lo que hay se resquebraja y sueños y utopías están rotos. Lo que quiere decir es que el peligro de autodestrucción en este tiempo es demasiado alto. Y luego me llaman a mí, humilde periodista, pesimista.

Hoy abres cualquier puerta y te encuentras a un padre de Gaza relatando que esa mañana acaba de morir su hija pequeña. No por una bomba, como tantos menores, sino por hambre, que confiere un plus de crueldad al genocidio, holocausto o lo que sea que está sucediendo a ojos del mundo sin que exista un mínimo de decencia para intervenir. Lo pagaremos. La demostración de que Europa es poco menos que nada dejará secuelas. España está un poco mejor que los demás en el ránking de indignidad, porque la voz de su gobierno es más clara y contundente, pero en los hechos poco cambia. Gaza es el ejemplo hoy de que se esfumaron los contrapoderes y la idea de un cierto orden. Nada será igual.

Me gusta el telediario del mediodía. Me calma que lleguen las tres y encontrar un orden del día. Es como el periódico de la mañana, esa sensación de encararte con un mundo montado, con sus claves y conflictos. Es como asentar el día, en términos económicos. Me gusta ese concepto de ‘asiento contable’, como si una anotación pusiera las cosas en su sitio en el libro de cuentas, donde todo ha de cuadrar y ha de finalizar en un equilibrio. El telediario es uno de mis asientos contables del día. Solo que ahora ya no lo dan a las tres. A esa hora ya está empezado por eso de las batallas de audiencias. Ya no hay orden ni en eso.

Abres esa ventana ficticia y el menú es demoledor. La eterna riada, la financiación catalana, el último atropello de la corrupción y, claro, Torre Pacheco y sus cristales rotos. Sobre esto, que no deja de ser un apéndice tóxico de lo demás, mi conclusión es que, en este casi medio siglo de esperanza democrática, España no ha sabido lo que quería ser, pero sabía lo que no quería ser. Ahora, creo que tampoco sabe eso.

Lo demás es un cóctel letal. Mala gestión cuando llegó una gran emergencia (la dana), corrupción a un lado y a otro (de Ábalos y Cerdán a Montoro y el que venga), problemas que se enquistan y que parecen imposibles de embridar (el precio de la vivienda o la financiación de los servicios públicos fundamentales). ¿Cuál es el resultado de ese asiento del día? Como poco, desmovilización y abstención. Como mucho, alternativas populistas y autoritarias. No se trata de insistir en lo turbio. Se trata de intentar señalar una reacción, que necesita creatividad y riesgo. O sea, autenticidad y valor.

Pero hay lados buenos. Hay refugios, sobre todo cuando el verano aplasta los días. Hay un poco de orden al frenar. Hay libros, hay recuerdos, hay películas. ‘Once’. Recupero una madrugada ecuatorial de estos días esa música y esas imágenes dublinesas. Una historia de amor imposible entre canciones memorables basta para hacer la vida especial. Una historia de exilio, de extranjeros en busca de un lugar, como cualquiera. Una de esas veces que la moneda cae por la cara correcta. Entre el desorden global, seguiremos lanzando la moneda.