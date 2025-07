Sturmabteilung

Un manifestante ondea una bandera de España mientras increpa a periodistas en Torre Pacheco. / Pablo Miranzo

El fanatismo tiene varias formas y alguna de ellas compatible con la serenidad. No hace falta ser un energúmeno para albergar un espíritu fanático. Lo que siempre se da en el fanatismo es un régimen limitadísimo de atención. La realidad del presente es una fábrica de producir fanáticos porque nos trae noticias preocupantes a cada instante. Si atendemos a todas ellas, nos volvemos insomnes. Sí solo atendemos a unas cuantas, nos volvemos obsesivos. El escalón previo al fanatismo.

Ahí están aquellos que, con la que cae, solo jalean al juez Peinado para que encierre de una vez a la esposa de Pedro Sánchez. O el que sólo ve a Koldos o a novios de Ayuso. O cuando asoma un flequillo, ya está ahí Puigdemont. O esos que van contando uno a uno a los ocho millones que quieren expulsar. Las redes sociales son talleres de fanatismo. El algoritmo, en la medida en que destaca lo que más se mueve, tiene ese efecto reductor de la atención, y forja el dispositivo simplificador del fanatismo mental. Que vamos hacia un mundo de fanáticos, es una mala noticia. Cuando el proceso esté ultimado, el poder lo ejercerá o el más fanático de todos o el más cínico.

Hay una extraña relación entre el fanatismo y el odio. No es una asociación azarosa. Puesto que el fanático solo ve su obsesión, cualquiera que le traiga una realidad diferente, se convierte en una molestia insoportable. Y como eso a lo que ha reducido su observación consume todo su activismo mental, si alguien lo saca de sus casillas el fastidio alcanza el nivel de un peligro existencial para la única vértebra que constituye su vida. Quien le ofrezca otra realidad, comenzará siendo una molestia y acabará siendo un peligro para su precario régimen de estabilidad psíquica. Pronto deseará que el portador de esa otra realidad desparezca de su vista.

La clave de la escalada se dará cuando alguien aprecie que el tumulto de los corazones fanatizados ya está al ritmo suficientemente alto para que las expresiones de odio pasen a actuaciones violentas. Pero que esta es la agenda, lo hemos visto en Torre Pacheco. No van a perder una oportunidad, como ese intento de montarla también en Gran Canaria, con el caso de la joven quemada. Esos elementos extremadamente fanatizados han leído los manuales de asalto. Cualquiera puede consultarlos a precio de saldo en los diarios de Goebbels. En la foto de portada de un periódico se veía estos días a un policía municipal de Torre Pacheco, adecuadamente tatuado, saludando amistosamente a otros colegas no menos adornados, camuflados y uniformados. Estos son el germen de una Sturmabteilung en marcha.

Sturmabteilung fue literalmente la División de asalto del partido nacionalsocialista de Hitler. Más conocidas como las SA o camisas pardas, llegaron a encuadrar a cinco millones de alemanes. En su ideario aplicaron la mentalidad de asalto del enemigo mediante la infiltración, una técnica de la Primera Guerra Mundial. Si alguien tuviera la curiosidad y la concentración -¿sería mucho pedir, Sr. Marlaska?-, podría hacer un listado de estos infiltrados, porque no cabe duda de que su lógica es la de una militancia destructiva de cualquier aspecto que huela a civilización. Por supuesto, en su fase germinal, formarán células más o menos independientes. Algún día darán la sorpresa y aparecerán como una formación en toda regla.

Es hora de darnos cuenta de que tenemos delante una lógica de guerra contra la democracia, en el sentido civilizatorio de considerar a los seres humanos portadores de derechos básicos. Y es tiempo de corregir el sentido de libertad de expresión que ha servido de vía regia para que ese mundo oscuro prolifere. Se trata del anonimato en las redes sociales. Hemos permitido un anillo de Giges que, ya desde el libro II de la República de Platón, nos avisó acerca de la dudosa inclinación del ser humano hacia la justicia. Glaucón, allí, cuenta el mito de ese pastor que encontró el anillo cuyo poder lo hacía invisible. De él no habría que esperar nada virtuoso.

De esta gente que llama a cazar a seres humanos, protegidos por su especial anillo de Giges, tampoco cabe esperar nada bueno. Militan y conspiran contra toda la ciudadanía. Y que no lo estemos viendo forma parte de este régimen de fanatización que nos impone una atención limitada. El elemento central de nuestra existencia reposa sobre la convicción de que no somos objeto de una violencia indiscriminada por parte de ninguna fuerza organizada que conspira contra nuestra paz cotidiana general. Ese elemento central lo rompen estos cazadores de ciudad.

Es preciso conocer sus nombres propios, investigar cómo circula el dinero para sus actividades, identificar sus conexiones, saber hasta dónde se han infiltrado, y considerarlos una amenaza de no menor riesgo que lo que antes llamábamos terrorismo. La democracia no es compatible con la impunidad. No podemos estar ciegos sobre la violencia constitutiva de estos grupos. Puede que todavía no sea violencia irreparable, explícita, pero no hay duda de que todo en ellos conduce a prepararla.

Un espíritu objetivo, eso necesitamos. Y mirar a la vanguardia del mundo, a América. Las empresas de cazar al hispano proliferan y ganan mucho dinero. Tanto como las que reparten alimentos -y balas- en Gaza a personas desprotegidas, violentadas y humilladas. No se trata de que no lleguen a lesionar los derechos de ocho millones de seres humanos. Lesionan ya nuestro derecho a vivir en paz en una sociedad con cierto sentido de la dignidad y carente de miedo, bajo un Estado que monopolice la fuerza legítima.