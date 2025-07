La trampa de Tucídides

Máscaras con los rostros de Trump, Putin y el líder norcoreano, en San Petersburgo. / Dmitri Lovetsky

En política, como en la historia, las tensiones más hondas no siempre nacen del conflicto directo, sino del miedo a perder influencia. Esa es, en esencia, la lección que nos legó Tucídides hace más de dos mil años. “Fue el ascenso de Atenas y el temor que esto inspiró en Esparta lo que hizo inevitable la guerra”, escribió en relación a la guerra del Peloponeso. Aquella no fue una agresión directa, sino una transformación del equilibrio. Esparta no temía lo que Atenas había hecho, sino lo que podría hacer si seguía creciendo. El temor al futuro desencadenó decisiones defensivas que, a ojos del otro, eran provocaciones. Y así empezó la guerra.

Este patrón, una potencia emergente percibida como amenaza por otra ya establecida, se ha repetido a lo largo de los años una y otra vez. A principios del siglo XX, Alemania y el Reino Unido, dos potencias con intereses comunes, acabaron enfrentadas por una espiral de sospechas y alianzas cruzadas que ningún despacho diplomático pudo frenar. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS, que habían sido aliados contra el nazismo, se vieron atrapados en medio siglo de tensión armada por el temor al dominio global del otro. Hoy, en pleno siglo XXI, esa misma lógica parece revivir entre Washington, Pekín y Bruselas.

Es la conocida trampa de Tucídides. Una trampa que no radica precisamente en el conflicto, sino en la creencia de que este es inevitable. El proceso es casi automático: una parte gana poder o ambición; la otra siente que su espacio se encoge; ambas reaccionan "por precaución"; y poco a poco, la relación se tensa. Y como en toda tragedia griega, el conflicto termina estallando a menudo entre aliados, no entre enemigos.

Por suerte, el desenlace no parece estar escrito. Graham Allison, que ha diseccionado con lucidez estas transiciones, recuerda que de las dieciséis veces en las que una potencia emergente ha amenazado a una establecida, doce han acabado en guerra… Pero hay cuatro excepciones que demuestran que es posible evitar el choque.

Sortear a Tucídides no exige heroísmo ni gestos grandilocuentes, sino lucidez. Requiere entender que no toda cesión es una derrota, ni toda afirmación una amenaza. Se trata, en definitiva, de romper con la lógica binaria del ganar o perder, y sustituirla por otra más compleja: la de gestionar el poder sin temerlo.

Es tentador leer todo esto únicamente en claves geopolíticas, pero sorprende la similitud con la que las dinámicas de estos escenarios monumentales también laten en contextos más cercanos y aparentemente menores. La lógica del ascenso-temor-reacción no es exclusiva de los grandes tableros del poder. Aparece entre las vecinas que comparten medianera y entre los hermanos que heredan un negocio familiar. Se cuela, pues, en cada rincón de nuestra vida cotidiana. La misma trampa que enreda a imperios puede atrapar, con la misma eficacia, a quienes comparten un barrio, un proyecto o una sigla.

Basta con repasar la historia reciente de las izquierdas transformadoras a nuestro alrededor para ver cómo, demasiadas veces, la desconfianza ha pesado más que la cooperación. Cuando nos movemos entre el recelo y la afirmación de espacio, el reto no es imponerse. Cuando el conflicto parece inevitable, lo verdaderamente valiente no es ganarlo, sino gestionarlo. A pesar de los altos costes, las grandes potencias parecen no haberlo entendido todavía. Sería un error y una oportunidad perdida que quienes aspiramos a transformar un país hiciéramos lo mismo.