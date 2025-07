El odio y las perdices

Desalojo de inmigrantes en Aldaia. / Levante-EMV

Se convocan a sí mismos por las redes. Culturistas de la violencia, se pelan la cabeza calvorota total. Visten camisetas ceñidas, pantalones y botas resistentes para las noches de guerra. Viven ahí, en la noche oscura, pero no con la nobleza de Drácula o los versos profundos de un alma dolorida. Se alimentan con claras de huevo y una dieta que aumenta el volumen de sus brazos y pectorales de concurso y deja sus cerebros más secos que los higos en los cañizos del verano. Esperan impacientes la llamada. Mientras tanto abrillantan las botas, engrasan los bates de béisbol, hacen estiramientos como los hacemos quienes tenemos las cervicales tocadas del ala.

Esta noche dónde toca. No necesitan instrucciones. Se las saben de memoria. Sólo necesitan saber el sitio de la cacería. Tienen experiencia de sobra para que los putos negratas sepan cómo las gastan los buenos patriotas. Los negratas pobres, claro está. A los otros, a los negratas ricos, los blanquea el dinero. Esta noche dónde toca. Allí se encontrarán dispuestos a repartir hostias hasta que no quede sano un enemigo. Ni un enemigo de España saldrá ileso del campo de batalla. Cerebros de mosquito que sólo han mantenido viva la célula maldita de la violencia. Ya hay cerebros que -aunque no sean lumbreras- piensan por ellos, que diseñan las estrategias del apaleamiento, que señalan el objetivo a abatir con la tinta indeleble de un odio incontrolable. Muchos de esos musculitos son más pobres que las ratas, más pobres incluso que los moros de mierda a quienes perseguirán esta noche por las avenidas del miedo.

Vienen de esa cultura de la violencia desatada contra la libertad, contra la democracia, contra quienes se mueven en territorios que sólo a ellos les pertenecen. El franquismo no desapareció de este país cuando se murió el dictador. Siguió vivo entre nosotros, a ratos en letargo, pero siempre con vida. Siempre dispuesto también a recuperar las escenas de caza que sus antepasados falangistas llevaban a cabo con una crueldad fuera de lo humano. ¿Qué piensan o dicen Santiago Abascal y su partido sobre la violencia desatada en la localidad murciana de Torre Pacheco? Pues qué van a decir. ¿Hace falta que escriba yo aquí lo que piensan o dicen Vox y Abascal de esa violencia contra la extranjería pobre, mucha de ella ya nacida en España o que vive aquí desde hace la tira de años? ¿Hace falta que lo escriba? Pues claro que la defienden, que incitan al odio en sus declaraciones públicas, que la avalan y hasta provocan con una pachorra y un cinismo que aterran. Una de las máximas representantes de Vox, Rocío de Meer, lo acaba de decir bien alto y bien claro: hay que deportar a ocho millones de inmigrantes. Cultura nazi total, deshumanización del diferente vulnerable y luego a rezar por las noches y a no faltar bien acicalada a la misa del domingo. ¿Qué han dicho Núñez Feijóo, Díaz Ayuso y otros de su partido? Pues más o menos lo mismo porque no quieren que sus votantes se vayan a Vox, esa extrema derecha con la que cada día que pasa muestra y demuestra el PP más complicidad y casi ninguna diferencia. ¿Qué dicen de esa violencia esos obispos que hace nada exigían la convocatoria de elecciones anticipadas? La tropa de siempre en esa especie de golpe de Estado permanente a que nos están sometiendo desde que Feijóo no pudo ser presidente del Gobierno el 23 de julio de 2023. Lo que dice el dicho: Dios los crea y ellos se juntan.

Hace unos días sucedió en un polígono de Aldaia, a nada de distancia de la ciudad de València. Una nave industrial en la que vivía un grupo de inmigrantes. Allí que se presenta una treintena de ultras y armados de cuchillos, palos y hasta con gases lacrimógenos arremeten contra quienes ahí vivían porque no podían vivir en otro sitio. Qué curioso: entre los que practicaban violentamente el desalojo había alguno con la camiseta de Desokupa, el grupo ultraderechista que con España 2000 está en todos los saraos organizados para la caza de inmigrantes. En Torre Pacheco había alguna pegatina de esa España 2000 que lidera el valenciano José Luis Roberto, quien, mira por dónde, es el abogado principal contra Mónica Oltra en el caso que injustamente la apartó de la política y va camino de no acabarse nunca. Un individuo que lleva siglos predicando la violencia y ejerciéndola, como muchos de los suyos, a cara descubierta. Y nunca le pasa nada. Dicen que las actuaciones de la Justicia y de la policía son iguales para todos. ¿De verdad?

Cuando hablamos de inmigración nos olvidamos de lo más importante: la implacable defensa de sus derechos. Derecho a sentirse humanos, a vivir sin miedo, a poder encontrar una vida que no tenían en sus países de origen. ¿Qué pasa con esos centros de represión que son los CIE, eh, qué demonios pasa? El antídoto contra los repetidísimos ataques a la inmigración ha de ser el de una política justa y valiente a la hora de oficializar y llevar a la práctica la defensa de sus derechos. Y valiente es valiente. Una política migratoria sin medias tintas, sin excusas de ninguna clase y menos aún por parte de un Gobierno progresista. Sin marear la perdiz porque, a este paso, la perdiz no acabará mareada sino en la cazuela fascista de quienes, bien forjados en la violencia, salen cada día en busca de sus víctimas sin que nadie haga nada para impedir la cacería.