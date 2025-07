No todo es fango

Paz Carceller (PP) junto a Toni Iborra (PSOE). / Paz Carceller

Que una foto de una alcaldesa del PP con un concejal del PSOE de un municipio vecino en una cena de una urbanización de la que compartimos término y en la que se ve nuestra sintonía sea noticia, no deja de sorprenderme.

Ante todo, los dirigentes políticos somos personas, aunque algunos se empeñen en lo contrario. Ni estamos todo el día embarrados en el famoso “fango”, como a veces parece, ni nos dedicamos a confrontar constantemente. Pues pese a ser nuestra labor, esa tarea queda reservada para el sitio y el lugar adecuado.

Mi experiencia política me ha demostrado, una y otra vez, algo que tenía claro antes de llegar, que es que los políticos estamos para resolver problemas y no para crearlos. Hablar, negociar, conciliar y consensuar son mis máximas… y sí, intento llevarme bien con todos, también con los que opinan de forma opuesta. Porque de todo y de todos se aprende.

En este mundo político tan convulso últimamente, que Toni y yo seamos ejemplo de conciliación me alegra. Porque gestionamos en nuestros respectivos municipios, porque compartimos algunos ideales y creencias, pero muchos otros no. Pero por encima de todo, lo que tenemos ambos claro es que una sigla o una etiqueta no es una barrera para no poder tratarnos como lo que realmente somos todos. Personas.