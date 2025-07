Supermiembro lucha contra Lamine Yamal

«No somos monos de feria. Hay límites. Bailamos, repartimos chupitos, hacemos magia… hay muchos tipos de espectáculo. Soy un animador. ¿No puedo serlo por mi físico?». Son palabras de una de las personas con acondroplasia que fue contratada para animar la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. Están más ofendidos algunos que de la fiesta saben lo que otros les quieren contar, que los propios ‘enanitos’. En cambio asumimos que sí puedes tener el físico de Aquiles, disfrazarte de bombero o policía, simular que eres Supermiembro de los Inhumanos y ganarte unas perrillas los sábados por la noche yendo a despedidas de soltera. Y si eres un pibón que va a despedidas de soltero, cap problema!

Nacho trabaja en un centro de acogida de menores. Es martes y anochece, su hijo quiere jugar antes de cenar y está pendiente de él en todo momento. Es una escena habitual en verano, pero capta mi atención que el niño lleva una camiseta de la selección española de Lamine Yamal con el número 19. Y capta mi atención porque sé que es valencianista, no como su padre, por cierto. Nacho, la camiseta… ¿se la has comprado tú o te la ha pedido él? ¿Tú qué crees, Carlos? Le digo que tengo la sensación de que los niños están como locos con Lamine y responde «es una pasada, no ha parado hasta que ha tenido una camiseta de Lamine. En el Hogar me ha pasado lo mismo con un niño de doce años, para su cumpleaños solo nos ha pedido cosas de Lamine. Los niños lo adoran».

Paco siempre tuvo la ilusión de que su hijo se aficionara al fútbol y al Valencia CF para ir juntos a Mestalla, «pero no hay manera, no le gusta». El pequeño Iván solo quería tocar en la Xiquiband de la Unió Musical de la Pobla de Farnals y su interés por el fútbol era cero patatero hasta que un buen día apareció Lamine Yamal en su vida. Hace unos meses insistió en ir al partido que jugó la selección española en Mestalla y… ¡magia! Iván es ahora uno de tantos niños que admira a Lamine Yamal por la selección española y, además, un nuevo miembro de la tribu del Murciélago para orgullo de su padre. Esta pequeña historia se cerró felizmente cuando Iván tocó en Mestalla con la banda de su pueblo y una bufanda del Valencia CF en el cuello con su padre haciendo vídeos como loco desde la grada tratando de inmortalizar el momento. Los vídeos eran un truño y no se veía nada, pero quién le dice eso al padre caldoso…

Creo que sólo Iniesta, y después del Mundial de Sudáfrica, ha conseguido algo que, si quiera, se le acerca.

Palabras de Diego Armando Maradona: «Ejemplo no es Maradona, ni Rivaldo, ni Ronaldo… todos tenemos nuestra familia, los ejemplos están en casa. No hagan caso a los periodistas cuando dicen que el ejemplo es Maradona… yo soy ejemplo, y a duras penas, de mis hijas Dalma y de Giannina. El ejemplo está en su casa, los ídolos no existen. Solo les pido que me dejen vivir mi propia vida, yo nunca quise ser un ejemplo». Efectivamente, el Diego no fue ejemplo por lo que hizo fuera del fútbol, pero su vida y algunas cosas de las que dijo no deberían caer en el olvido.

Parece que hay muchas ganas de convertir a Lamine Yamal en un juguete roto y tengo claro que es uno de los aspectos negativos que tiene la fama. Eso alimentaría horas y horas de televisión y generaría una leyenda en torno a él para revivir las historias de futbolistas y deportistas malditos. Y otra vez a la rueda, otra vez a empezar, siempre la misma historia, cada día siempre igual… Nadie parece estar pensando en que es un niño al que no permitimos equivocarse. No lo ha hecho y ya lo estamos juzgando.

PD: Más Lamine Yamal y menos Froilán.