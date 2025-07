Las vacaciones estivales se presentan llenas de expectativas, pero al final acaba resultando que todo fue más anodino y frustrante de lo esperado. La gente se vuelve loca comprando cremas protectoras, ropa hortera, viajes turísticos fatigosos, comidas insulsas cuando no repugnantes..., pero se olvida de encargar un buen paquete de libros. Por ejemplo sobre los problemas de la inmigración y los rechazos que suscita. Tengo la impresión de que si los energúmenos de Torre Pacheco hubiesen leído ‘How Migration Really Works’, de Hein de Haas, la situación desencadenada no estaría a punto de convertirse en inmanejable. Tal vez se pregunten qué tiene que ver este profesor de las universidades de Amsterdam y de Oxford con los odios ancestrales que han reaparecido en esa localidad murciana. Pues miren: bastante, porque erupciones racistas parecidas las ha habido a centenares en todo el mundo y en todas las épocas. Ya es hora de leer libros en vez de escupir soflamas por la red. Las vacaciones deparan muchas horas muertas que es preciso llenar. Si tenemos suerte estos paréntesis temporales nos pillarán en una hamaca playera o en la terraza de un hotelito de montaña. Si no, será en la sala de embarque de un aeropuerto viendo cómo va aumentando exponencialmente el retraso de nuestro vuelo. La compañía de un buen libro es el mejor remedio para el aburrimiento. Y no solo eso. Aparte de pasar el rato, siempre nos quedará algo más, un enfoque, una noticia, una emoción que nos obligarán a reiniciar la máquina neuronal que llamamos cerebro y a ver las cosas de otro modo.

Siempre me ha fascinado la literatura ucrónica. La voz ucronía, que viene del griego ou, «no» y de chronos·, «tiempo», significa un relato relativo a un mundo parecido al nuestro, pero en el que cierto acontecimiento de vital importancia no se ha producido. Por ejemplo, ‘Britania conquistada’, de Harry Turtledove, especula sobre lo que habría sucedido en Inglaterra si la llamada armada invencible de Felipe II no hubiera sido vencida. Las narraciones ucrónicas no son privativas de los escritores anglosajones, también se han escrito muy buenas novelas de este género en español, como ‘En el día de hoy’, de Jesús Torbado, o muy malas, como ‘Los rojos ganaron la guerra’, de Fernando Vizcaíno Casas, ambas sobre un desenlace diferente de la guerra civil. Me gustaría que en este momento crítico de nuestra convivencia alguien fuese capaz de escribir una ucronía resolutiva. En España las cosas no van bien. Las periferias se enfrentan al centro, los legalistas a los que sistemáticamente violan la ley, los violadores y demás gentuza al colectivo femenino, y así hasta una decena de situaciones al límite. ¿Es que nadie va a hacer algo sin pensar exclusivamente en su interés personal?

Perdonen el exabrupto. Es hora de relajarse, que vienen las vacaciones, y no es tiempo de sermones. Permítanme dejarles una ucronía festiva que, sin embargo, tiene su miga. Está ambientada en Valencia y el periodo es el actual. Resulta que el antiguo presidente de la Comunidad Valenciana, investigado por corrupción en el caso de los trajes y de los cinturones, ha superado con éxito una quincena de procesos judiciales, por lo que podemos suponer fundadamente su inocencia, pero ¡oh sorpresa! va y comienza una campaña para disputarle la presidencia de su partido al jefecillo actual. Increíble. Ha aparecido una ruptura de los escenarios previsibles, lo que en teoría ucrónica se llama punto de divergencia. Viene a ser como si Cristóbal Colón y sus compañeros no hubiesen regresado nunca a España y se hubiesen quedado remoloneando en un resort de La Española, es decir, de Santo Domingo, mientras América seguía sin descubrir para el viejo mundo. El lector pensará que me ha dado demasiado el sol en la playa. ¿Cómo va a reiniciar su carrera política, en estos tiempos de la imagen, una persona de la que se puede decir cualquier cosa salvo que es un guaperas? Hombre, a nivel autonómico su oponente sería un ex cantante del festival de Benidorm, aficionado a irse de comilona mientras la catástrofe asola a sus conciudadanos. No es posible que suceda, pero imaginemos ucrónicamente que el milagro se produce y no solo eso, sino que luego gana las elecciones generales. Vaya novelón que tendríamos entre las manos. Su primera medida, desde luego, sería poner a España bajo el patronazgo de la Geperudeta, que lo del Pilar ya cansa y, además, a esa virgen ya la tenemos de patrona en la Guardia Civil. La segunda medida sería resolver la cuestión lingüística a nivel estatal dándole todo el poder a la AVL, en vez de negarle cicateramente el pan y la sal como están haciendo sus correligionarios. Finalmente, nuestro personaje acabaría a golpes de B.O.E. con los problemas económicos de los españoles, desde el trabajo hasta la vivienda, exigiendo aranceles elevados a los que explotan a los inmigrantes y dificultan su inmersión en la sociedad, justo lo contrario que le musitan en la cama sus amantes políticos de conveniencia. No les cuento más, que la red está llena de hackers y demás gente de mal vivir y podrían fusilarme el argumento. Quedan invitados a la presentación solemne de mi thriller político casolano, la cual tendrá lugar en el casal fallero de mi calle a la vuelta del verano.