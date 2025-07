Un turista trepa por la reja de la casa intentando llegar a un balcón hasta que un hombre sale de él y le suelta un sopapo que lo devuelve a tierra firme. Pamplona, San Fermín y alfombra roja para el despropósito. La irracionalidad de la masificación. Ortega y Gasset decía que el ser humano en masa pierde la individualidad, imita sin criterio propio, olvida el pensamiento crítico y es sugestionable. 94 millones en 2024. Crecerá este año, mientras se multiplican las manifestaciones contra el turismo masivo.

Zarandean a la alcaldesa de Antella. No quieren pagar los 15 euros que se abonan por coche para poder disfrutar del paraje de l’Assut, a donde llegan miles de personas. El ayuntamiento se ve sobrepasado, sin estructura para poder limpiar la suciedad, controlar el tráfico o garantizar la seguridad. Poco importa en las redes sociales y la gente critica los 15 euros. Un dineral, dicen. En estas plataformas digitales todo es superfluo, carente de profundidad, tendente al eslogan. La violencia contra una representante institucional no afecta, incluso está justificada porque cobran 15 euros por un parking. El discurso digital es cuasi demente, una ofensa a la inteligencia y a la convivencia. No es el reflejo de la sociedad, es la desvergüenza con altavoz. 15 euros por coche, 3 por persona si va lleno, por todo el día. Y a partir de ahí, barra libre. A Antella ha llegado gente con hoyas de cocina llenas, otros han cazado los patos con los que se quiso repoblar el hábitat, todos los veranos se ahoga alguien. Los vecinos no han elegido todo eso y encima costean con sus impuestos tener que aguantarlo. Ni Antella ni ningún otro destino turístico son productos, son espacios de vida. No es un decorado al servicio de nadie, es un paisaje, un hábitat que merece respeto. El turismo extractivista corroe la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Allí el turismo ni crea riqueza ni bienestar y por tanto exige una revisión.

En el centro de València nadie habla valenciano y pocos castellano. El turista desvirtúa la ciudad pero la patria vende su esencia al dinero. Si la identidad valenciana está hoy en peligro es por culpa del turismo y la ola económica creada alrededor. Por eso es necesario control. En las Cíes, en Tabarca, en Mallorca, en Lanzarote, en València, en Sumacàrcer…