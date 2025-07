Un Consell en la ficción

Un hombre increpa al jefe del Conell, Carlos Mazón, en su visita reciente a Alaquàs. / Levante-EMV

Lo de practicar la política desde la argumentación para convencer ya no se lleva. La retórica como arte de la persuasión a través de la palabra, algo tan antiguo como Aristóteles y que ha guiado el talento parlamentario durante tiempo, suena trasnochado. La moda de este tiempo es el relato, que quiere decir crear una historia. ¿Y para qué se crea una historia en política? Puede ser para enterrar la realidad, desviar la atención hacia otro lado o, en casos más extremos, manipular la opinión pública.

El 29 de octubre quedará gravado en nuestra memoria, fundamentalmente, por dos cosas: la dimensión de la tragedia con 228 personas fallecidas y el abandono de la política por parte de un Consell que, al completo, no supo calibrar la dimensión de lo que se venía ni actuar ante ella. Pero hay que reconocer que no todo es incompetencia, porque habilidad para la creación de narrativas si que han tenido. Para muestra, el relato de la reconstrucción. Y no quiero decir con ello que la misma no tenga su importancia. Pero la cuestión que desde el punto de vista político resulta ser la más relevante tiene que ver con la falta de diligencia en las horas clave de aquel día.

Recordaba ese enigmático cuento de Cortázar, Casa tomada, en el que la fantasía avanza frente a la realidad a través de unos ruidos misteriosos que poco a poco van expulsando a los dos hermanos de su casa. Lo recuerdo y pienso en el relato político del Consell en relación a la riada, porque lo veo como una ficción creada para ir desplazando la verdad hasta su destierro de la memoria colectiva; casi, como un intento de manipulación de la opinión pública. La inmoralidad de borrar lo que no se puede explicar.

Decía Julio Cortázar que cuando empezaba a escribir un cuento lo hacía sin saber cómo acabaría. El tiempo dirá cómo termina la ficción en la que se ha instalado el Consell. Que por muy aplaudida –como ocurrió en el Congreso del PP-, siempre habrá un vecino anónimo en Alaquàs o donde sea, para recordar la verdad.