Dana: Lo importante es la rosa

Paris, con la torre Eiffel y un fondo de rosas. / LEVANTE-EMV

La semana que viene, el día 29 exactamente, hará nueve meses de la dana. Perdonen que insista. Nueve meses, el periodo de gestación de un ser humano al final del cual, si todo ha ido bien, verá la luz una nueva personita repleta de músculos, venas y huesos, pero también de sueños, pensamientos y emociones. Nueve meses en los que la madre le habrá otorgado toda la fuerza de la naturaleza para irrumpir en el, quizás, primer y más importante reto al que nos enfrentamos en la vida todos nosotros sin distinción: poder respirar.

La mayoría del tiempo lo hacemos (respirar, digo) sin darnos cuenta, como un regalo al que no le prestamos demasiada atención aunque de él dependa nuestra vida. Solo cuando nos suceden hechos traumáticos o nos enfrentamos con situaciones o personas desagradables nos percatamos de que nos falta el aire. Y, entonces sí, nos agobiamos. De esto justo hablaba, de quedarnos en shock y de no saber por dónde tirar, el pasado domingo con Rosa Álvarez, cuyo padre murió el 29 de octubre arrastrado por las aguas en Catarroja y que preside por ello la asociación de víctimas mortales. Nos encontramos en el hall del TAMA de Aldaia, donde el magnífico Orfeó de esta localidad también arrasada por la dana, había decidido conjurar por todo lo alto la pesadilla vivida con una maravillosa velada francesa titulada, ni más ni menos, 'Joie de Vivre'. La alegría de vivir. Imagínense. Todo un decálogo de intenciones.

En una adaptación libre de una producción del Auditori de Barcelona, 'La vie en rose', 'Sota el cel de París', 'Aux Champs Elysées' y 'No em lamente de res' conmovían a decenas de espectadores que, nueve meses antes, sacaban barro como podían de sus casas, perdían negocios y coches y, en el peor de los casos, como el de Rosa, a una persona querida. 'Pasaron tantas cosas y fueron tan fuertes'... comentábamos. Pasaron tantas cosas y fueron tan fuertes que, en ocasiones, todavía nos da la sensación de que fueron, en algún punto, irreales, como si una parte de ti fuera consciente de que aquello sucedió, y otra todavía no lo ha podido ni asumir ni digerir. Literalmente, se evadió. Y hablamos, entonces, del duelo pendiente, del duelo necesario para caer en lo más negro y, entonces sí, volver a renacer. Unos metros atrás, unos minutos antes, el alcalde de otra localidad reventada por las aguas me recordaba lo que habíamos hablado semanas después de la tragedia, cuando quedamos por primera vez. O la reconstrucción va rápida o no saldremos de esta, auguraba. Y la reconstrucción, se lamentaba el domingo, va lenta, demasiado lenta.

Cartel de la actuación del Orfeó d'Aldaia. / L-EMV

Cuando en la oscuridad de la sala suena 'El foraster' de George Moustaki pienso en Torrepacheco y en la ignominia de todo lo que está sucediendo allí. De Torrepacheco viene el Olmos de mi apellido y aunque lo he visitado menos veces de las deseadas fueron tantos los relatos y vínculos que me unen a este pueblo que me desgarro por dentro al ver el epicentro del odio en el que algunos, los de siempre, lo quieren convertir. De allí era mi bisabuelo Faustino, que más por pobre que por patriota tuvo que hacer la mili con alpargatas en la guerra de Marruecos. Luego, además, la civil, de la que ya no regresó. Descansa, si se puede decir así, en alguna fosa común todavía no localizada en Castilla-La Mancha, como miles de personas que lucharon en el bando que no tenía derecho a lápida. 'Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar', clama, entonces, el orfeón.

Al final del concierto de Aldaia, con decenas de corazones vestidos con boina roja, se lee una reflexión en voz alta. Del lodo surgen las flores más altas, resuena. Como la canción del gallego Xoel López. Las cosas son importantes, nuestras carreras, nuestro dinero, nuestros objetos y hasta nuestras casas. Pero lo importante, dicen, es la rosa. La rosa que simboliza la vida, la belleza, nuestra esencia y la 'joia de viure', en valencià. Esto dice el manifiesto. Que del barro, surgen las rosas. Y todo se encoge y todo se estremece en ese momento, en un silencio que lo dice todo. Y entonces suena Gilbert Becaud, que nunca habría imaginado que su gran éxito de 1967 en las listas francesas acabara sonando, como lo hizo de bien, en un pueblo valenciano que nueve meses atrás vivió su peor pesadilla, pero que ahora brinda por la alegría de vivir.