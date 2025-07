Odio musicado

Imagen promocional de Los Meconios / Levante-EMV

La polémica sobre la contratación del dúo Los Meconios sorprende, no por el debate sobre si deben actuar o no, sino porque se haya dado lugar a ese debate al contratar a unos cantantes que reproducen en sus canciones todo el discurso de odio contra las mujeres y el feminismo que habitualmente se ve en las redes sociales y en algunos medios.

El Ayuntamiento de València gobernado por PP y Vox no se han equivocado al hacerlo, sino que han buscado una actuación que de continuidad a sus mensajes y políticas, y que este se produzca en un “escenario” que facilite la amplitud y la normalización de los contenidos al venir acompañados de música y diversión.

Los Meconios no son un dúo musical sarcástico ni utilizan el humor en sus canciones, lo que hacen es musicar todos los mensajes de odio que el machismo y las posiciones conservadoras utilizan para presentar a los hombres como víctimas de las políticas de igualdad, y al feminismo y las mujeres culpables de la “cacería de hombres” que vienen a reflejar en sus canciones y vídeos.

La situación es como el cantante que pone música a los poemas de un determinado poeta, por hacerlo no es poeta, pero al llevarlo a cabo demuestra que se identifica con esos poemas y ve en su música una forma de darles recorrido y hacerlos volar para que lleguen a más gente. Y al mismo tiempo entiende que las palabras del poeta también elevan sus canciones al ponerle una letra de mayor trascendencia y significado. Los Meconios hacen lo mismo, pero con todo el discurso de odio cargado de mentiras y manipulaciones que se lanza a diario contra las mujeres, el feminismo y la igualdad.

Siempre ha habido (y hay) grupos y cantantes que han incluido en sus letras ataques a las mujeres. Fueron muy polémicas en su día alguna canción de Los Ronaldos, Loquillo, Pabellón Psiquiátrico… y continúan siéndolo canciones de Maluma y el mundo reguetonero, pero junto a esas canciones que levantan la crítica por sus letras y los vídeos que las escenifican, también se aprecia una trayectoria musical y artística extensa con amplitud de letras y temas abordados en ellas, no un ataque sistemático y perfectamente integrado con otros contenidos paralelos dirigido contra unas ideas y posiciones sociales y políticas concretas, como sí hacen Los Meconios.

Y todo ello no es casualidad, sino estrategia.

En un momento en que la conciencia crítica de la sociedad sobre los temas relacionados con la desigualdad y la violencia contra las mujeres es mayor, en el que ya no se pueden lanzar ese tipo de contenidos y comentarios en espacios “serios” que le den legitimidad, lo que hacen es desarrollar nuevas tácticas para que sus mensajes e ideas puedan llegar más lejos. Y una de esas tácticas es utilizar todo el debate de la “libertad de expresión” para instrumentalizarlo a través de los medios y recursos que lo permiten. Y uno de ellos es la música.

Se vio de forma clara con la reacción de apoyo contra la censura que se produjo tras la condena del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo, y del mismo modo se vio tras la detención de dos titiriteros de la compañía Títeres Desde Abajo, también por el mismo motivo. En el momento en que se creó ese marco muchos se dieron cuenta que una de las formas de lanzar sus mensajes de odio con impunidad era la música y las representaciones culturales, pues siempre estarían amparados por la creación artística y la libertad de expresión. Es lo mismo que hacen al recurrir a mensajes y conductas de odio en el seno de manifestaciones en los espacios públicos, como se comprobó en las concentraciones que se celebraron frente a la sede del PSOE en Madrid, llegando a apalear y quemar a un muñeco del presidente del Gobierno, comportamientos que fueron respaldados por la justicia bajo el argumento de la “libertad de expresión”.

Pero no es ese su significado. Si realmente se tratara de una cuestión de libertad de expresión, los mismos partidos responsables del Ayuntamiento de València encargados de la contratación de Los Meconios, PP y Vox, no pondrían pegas cuando otros grupos y cantantes que no coinciden con sus ideas actúan, y no pedirían la cancelación de sus conciertos, como hizo Vox con el de El Drogas en León. O como ocurrió en el festival de San Sebastián de 2024 al pedir el veto de la actriz Itziar Ituño por participar en una manifestación a favor de los presos de ETA.

Todo ello demuestra que se trata de una estrategia en la que el negacionismo de la violencia de género les resulta esencial, puesto que hablar de violencia contra las mujeres es poner de manifiesto la cultura androcéntrica que da lugar a ella. Una construcción cultural que desde esas posiciones necesitan para mantener su modelo de sociedad y los privilegios masculinos que conlleva. Por eso son tan críticos con la violencia de ETA, que asesinó a 855 personas en 42 años y ya no existe, e intentan cancelar los conciertos de los cantantes que entienden que son “pro-etarras”. En cambio, se muestran comprensivos y contratan a un dúo como Los Meconios, que tiene como letra de muchas de sus canciones el discurso de odio que nace de una cultura machista que en 22 años ha asesinado a 1316 mujeres (164 en la Comunitat Valenciana). Y todavía sigue matando.

El Ayuntamiento de València con el PP y Vox han puesto las cartas sobre la mesa y la música sobre el escenario de lo que realmente piensan y defienden. Pero lo que no pueden es usar el dinero público y ser cómplices de ese discurso de odio. Si quieren escucharlos que lo hagan en fiestas privadas y con sus recursos.