Concentración contra el racismo en València. / Miguel Ángel Montesinos

Recuerdo sus miradas llenas de ilusión, las miradas propias de niños de diez y doce años jugando en grupo a algo que les fascinaba. Recuerdo sus energías vibrando alegres en la sala. Aquellos niños eran diferentes porque sus padres habían llegado a la localidad desde distintas y lejanas geografías, y por circunstancias diversas. Pero tenían la dificultad extrema como factor común. Algo que si los mirabas con atención, podías vislumbrar en sus recelosas e infantiles pupilas. Eran diferentes, sí, pero iguales jugando en grupo a ser actores defendiendo una pequeña historia que ellos mismos habían creado. Recuerdo sus risas al verse en pantalla, en esas secuencias que ellos mismos habían escrito y dirigido bajo mi supervisión.

Durante varios años, estuve colaborando en un pequeño certamen de cine en esa localidad que hoy llena todos los periódicos, telediarios, tertulias y acaloradas charlas en barras de bar o en alocados grupos de WhatsApp lleno de cuñados, que usan la aplicación como contenedor donde lanzar frustraciones, complejos y estigmas. Mi función en aquel Festival de Cine de Torre Pacheco consistía en impartir talleres de iniciación a la interpretación cinematográfica a chavales de la localidad murciana. Con la ayuda de las posibilidades de juego que ofrece el cine, el objetivo consistía en vertebrar a los chavales para que, aun proviniendo de diferentes razas, religiones, continentes o distancias, convivieran entre sí con absoluto respeto y perfecta armonía. El teatro y el cine consiguen eso mismo. Crear grupo, fomentar la empatía, saber colocarse en el lugar del otro, del diferente, actuar como él mismo o ella misma. No era difícil cumplir con el objetivo social en aquellos años, sencillamente porque no existían las redes en los teléfonos móviles, esas que algunos han encontrado como perfectos campos de cultivo de propaganda incendiaria, a partir de escuetos mensajes no del todo verificados que hagan hervir las sangres de quienes han sido conquistados o manipulados, previamente, por los miedos de cajón elaborados en laboratorios de ignominia o de emboscada.

Todos los que creemos en la convivencia pacífica, hemos presenciado con mucha preocupación lo que ha sucedido desde hace unos días en Torre Pacheco. Unos dicen que se veía venir, que en cualquier momento sucedería en cualquier localidad española este brote de violencia. Otros que se está aprovechando un incidente particular para justificar la erradicación supremacista de todo aquel que sea de diferente raza, idioma o condición. Con todo, Torre Pacheco es hoy una triste analogía de la pretendida polarización del mundo que persiguen algunos. Yo no dejo de hacerme la misma pregunta cada día al asomarme a los periódicos o a los telediarios, donde aparecen esas mismas calles que yo mismo recorría entonces sin ningún tipo de problema: ¿Puede un incidente concreto de violencia desatar tanta tensión colectiva sin la ayuda de eso anteriormente llamado Twitter y ahora X, del puñetero TikTok o de esa adictiva hoguera de vanidades conocida por Instagram? Yo creo que no. Que pocas veces el ser humano ha encontrado un mecanismo más rápido y eficaz para la propagación de un mensaje contundente, universal y reconocible como es el del miedo. Ese mismo mensaje que, en diferentes idiomas, ha conseguido que el fascismo nuevamente campe a sus anchas por congresos, platós de televisión, comunidades de vecinos e incluso despachos presidenciales a lo largo y ancho de este corrompido mundo.

Murcia es Mediterráneo. Y el Mediterráneo ha sido siempre mezcla desde sus orígenes. Algunos de los enaltecidos violentos que cantaban cara al sol, no sé si con camisas nuevas, y que no quieren a alguien de otro país o color de piel en sus calles, vecindarios, rellanos y establecimientos deberían realizarse un profundo estudio de ADN. Quizás al comprobar los resultados serían los primeros en abandonar consecuentemente este país que, al pronunciarlo, tanto se les llena en la boca. Lo abandonarían al saberse un 30 % musulmanes, un 25 % fenicios, un 20 % chinos, un 15 % indios y un 10 % europeos. Pienso también en algunos de aquellos chavales de entonces, que ya serán veinteañeros, tratando de abrirse camino en Torre Pacheco. Y espero que no hayan salido en esta ocasión sus rostros en la pantalla, no ya por las secuencias grabadas en un curso de iniciación al cine, sino en el contexto de una noticia execrable. Espero que estén bien, que no les haya pasado nada al cruzarse con ultras xenófobos. Que no hayan perdido las ganas de seguir jugando al cine o a lo que sea, ni les haya vencido el miedo programado por algunos. Pero, sobre todo, pensando en aquellos chavales de los talleres de cine, espero que no se hayan enfrentado entre ellos mismos esos días de furia y sin razón. Porque entonces habríamos fallado no sólo los dirigentes y el propio sistema, sino también, de alguna forma, quienes pretendíamos desde la educación y la cultura, potenciar a niños y a niñas para la fácil y respetuosa convivencia con valores opuestos a cualquier tipo de violencia.