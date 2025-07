El candombe de Feijóo

Manuel Fraga Iribarne, en una imagen de la transición. / Real Academia de la Historia

Los gallegos, dicen, son una mezcla de adn de antiguos celtas, portugueses y castellanos. Siempre me han resultado una sociedad curiosa (como las otras). No es verdad lo que dicen los mitos populares: creo que si saben casi siempre cuando bajan y suben. Lo que ocurre es que no es necesario proclamarlo, que lo averigüen los demás. Ya los decía aquel gallego sabio, Álvaro Cunqueiro, en 'La crónica del sochantre' (1955) o en sus Poemas do si e non': “A noite que non desce/ vóltatea nós agora/ como ponte sin rio/ ou fiestra en terra firme”.

Y es que cuando accedí en 1986 al Congreso de los Diputados por el PSOE tuve dos conversaciones con Manuel Fraga quien renunció a su escaño pronto, en diciembre. Había coincido con él en Londres en 1973 cuando era embajador. Tenía una inteligencia privilegiada, pero un carácter intolerante. A mí me trató cordialmente, tal vez porque le cite a Tocqueville y hablamos de España y del PSOE. Me preguntó que pensaba de Franco y le dije que para mantener la unidad del Estado no era necesario una guerra civil y una dictadura. “Inteligente respuesta, me dijo. ¿Ud. debe haber leído, me preguntó? ¿Y su familia deben ser republicanos?” “Gané una catedra de Enseñanza Media, le contesté, con el número dos entre 350 aspirantes cuando las oposiciones tenían 5 ejercicios eliminatorios (antes de Rubalcaba), y ahora he podido entrar en la Universidad. Mi padre era militar, movilizado por los franquistas a los 19 años en el frente de Córdoba, resistió herido en una batería y le dieron la metalla del valor militar. Se reenganchó y llegó a comandante. Destinado en Ceuta cuando ascendió a oficial lo trasladaron a Valencia, yo tenía 15 años y allí estudié en el Instituto Luis Vives y después en la Universidad. Me recomendó que nunca creyera en los políticos. Su familia había sido anarquista. Él, que no había estudiado, me enseñó las matemáticas básicas. Mi hermana es catedrática de Matemáticas, nos trasmitió ese gen. Coincidí en la Facultad con la Escuela de Vicens Vives” “Ah! Vicens Vives, afirmó Fraga, un catalanista que como Cambó creyó en España, pero no se fíe. ¿Y Ud., por qué se hizo del PSOE?” “En parte, por mi mujer. Su abuelo fue condenado a muerte. Había sido gobernador civil durante el Frente Popular y defendió a unas monjas de milicianos a las que querían ajusticiarlas. Eso le valió para que le conmutaran la pena de muerte poque declararon en su favor. Mis suegros padecieron prisión durante el franquismo y eran bastantes anticomunistas” “Claro, respondió, eso es la historia de España. Los socialistas habéis conseguido una gran organización ¡Ojalá yo pudiera hacer lo mismo con la derecha!”. “El PSOE es como una iglesia secularizada, le dije, si Ud. visita las agrupaciones del PSOE verá colgados los “santos” (Pablo Iglesias, Besteiro, Largo Caballero y Felipe González -hasta ahora-) y tiene una organización fuerte a pesar de todos los defectos y virtudes” “Mitad, mitad” afirmó. La nueva conversación fue sobre Max Weber.

Este Fraga que yo conocí se apuntó, a pesar de todo, a la Constitución que él contribuyó a redactar y posibilitó que de alguna manera la derecha española, la histórica y la nueva, entrara en un sistema democrático. No caigamos otra vez en esa letanía de las dos Españas. Hay muchas más. Sería conveniente llegar a acuerdos con el PSOE y no me repita que eso es imposible con Sánchez. Difícil era que Churchill se pusiera de acuerdo con Stalin para derrotar al nazismo. Mi utopía me lleva incluso a soñar un gobierno de coalición para una o dos legislatura. Pero para eso hay que estudiar y no parece que estén dispuestos para la tareas. Los demócratas cristianos y socialdemócratas alemanes antes de constituir un gobierno pasan varios meses entre economistas, abogados, altos funcionarios, sociólogos, diplomáticos… y producen un documento con más de 1.000 páginas. Este país tiene necesidad de mantener acuerdos. Ni Vd. ni yo hemos vivido una guerra civil y conviene que sigamos así durante los próximos quinientos años. De hecho la base social más centrista del PP la ganó Soraya en unas primarias, después subvertida por el Congreso a favor de Casado. Todas esas tonterías de que la derecha es mala y la izquierda divina, o viceversa, no son más que retoricas inútiles. Allí en Compostela vivió la hija de Carl Schmitt casada con el catedrático gallego de Historia del Derecho Alfonso Otero. El filósofo y jurista alemán concebía la política como una lucha permanente entre bandos para conseguir el poder a costa de lo que sea. Pero pueden establecerse limites