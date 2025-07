La pagueta

Mazón, en la presentació dilluns d'Alicante Gastronómica. / Levante-EMV

Consumat. Carlos Mazón ha complit dos anys de president i té dret, quan deixe la Generalitat, a una paga de 94.162 euros anuals, xofer i dos assessors. Que això ho diga l’estatut d’ex-presidents no li dóna, necessàriament, moralitat al fet. Un ex-polític, a no ser que abandone el càrrec “sonat” com un ex-boxejador, el que ha de fer és tornar al tall i buscar-se la vida; com la resta dels mortals. En el cas de Mazón és injust cobrar vitalíciament sense a penes haver treballat (a no ser que se consideren hores treballades les que va consumir en El Ventorro el dia de la dana). Però així va la cosa: el contribuent s’apreta el cinturó i Mazón s’afluixa la corretja. Ell farà declaracions polítiques i nosaltres farem la declaració de la renda.

Mazón rep la canongia dels expresidents garantint-se una vida regalada quan no siga president. Com diu el tango “Cuesta abajo”: "Por la vergüenza de haber sido” i compensar“el dolor de ya no ser". Prebenda estatutària que no es mereix, ja que la seua actuació el 29 d’octubre de 2024 no és pròpia de qui assumeix el càrrec amb vocació de servei. El poble valencià —la ciutadania, si el vocable poble els sembla arcaic— no entén que, quan tanta gent ho ha perdut tot per la dana i ha de parar la mà perquè no té de què fer mànigues, la Generalitat estire més el braç que la màniga pagant sous vitalicis, xofers i assessors.

I com que les desgràcies mai no venen soles, mentre Mazón s’arregla la pataqueta pacta amb Vox rebaixes fiscals que obligaran a retallar sous, privaran d’atenció als dependents i avançaran en el desmantellament de l’educació i sanitat públiques. I no és que ho diga jo; ho adverteix l’Airef (l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal) quan alerta que les rebaixes fiscals pactades entre PP i Vox "impactaran negativament en els ingressos". Diners que s’estalviaran els més rics i que ho pagaran en pitjors serveis els més pobres, alguns dels quals tornaran a votar a PP i Vox perquè votar és debades, i debades, fins les bescollades.