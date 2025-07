València ante el espejo

Sillas y trastos en medio de la calle en el Cabanyal. / Germán Caballero

El último barómetro municipal de València ratifica todas las conversaciones, tanto analógicas como digitales. Los vecinos están preocupados por la suciedad de las calles, el acceso a la vivienda, la falta de aparcamientos, así como por los efectos negativos de un turismo desbordado. Unos problemas que confían en su resolución, porque pese a eso, hay un consolidado grado de satisfacción del barrio donde se reside. La falta de limpieza encabeza la lista, porque hace mucho que València dejó de ser la ciudad inmaculada de las flores y el olor a azahar que aparecen en los folletos promocionales. Solares abandonados en Ciutat Vella y contenedores de basura desbordados en todos los barrios han generalizado una sensación de abandono. La vecindad demanda, además de sanciones contra el incivismo, más medios para atender las quejas de los barrios.

El dificultoso acceso a la vivienda sigue entre las grandes preocupaciones. No es una sorpresa. Los disparados precios del alquiler por la proliferación de pisos turísticos hacen inviable una ciudad convertida en un bonito escaparate para el visitante, pero un espacio hostil donde la falta de aparcamiento y los problemas de tráfico acrecientan la desafección vecinal. Por ejemplo, sigue sin encontrarse una solución definitiva para los eternos atascos en el puente Nou d’Octubre, porque es de cajón que sus tres carriles no pueden asumir la suma de los cinco paralelos al viejo cauce más los tres que vienen del Bioparc.

El turismo sigue siendo motor económico, pero se ha convertido también en fuente de malestar, así que necesita una urgente regulación para no seguir los pasos de otras urbes que, por no poner límites a tiempo, han perdido su alma. La solución no pasa por rechazar al visitante, sino por gestionar con inteligencia el modelo, diversificando zonas, regulando los usos del suelo y escuchando mucho a los residentes.

El barómetro no es solo una lista de quejas. Los vecinos están satisfechos con la movilidad y su proximidad con el centro, permanece también saludable el espíritu mediterráneo de acogida y se agradece la tranquilidad urbana. València está a tiempo de corregir el rumbo, pero hace falta más diálogo vecinal y una prioridad para quien la habita, no solo a quien la visita. Más allá del pesimismo general respecto a la política, una ciudad necesita de la complicidad de su gente para darle sentido.