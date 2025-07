Una carta de amor a la sanidad pública

Hospital Doctor Peset de València. / Levante-EMV

En agosto de 2024, me encontraba sufriendo, con un martilleo constante en las sienes. Convencido de que estaba a punto de sufrir otro ictus, me dirigí por mi cuenta a Urgencias del Hospital Doctor Peset.

Hay un programa británico llamado Car SOS, presentado por Tim Shaw y el maestro mecánico Fuzz Townshend. La premisa es sencilla: encuentran coches clásicos y de época que necesitan cuidados intensivos, y los restauran hasta devolverles su antiguo esplendor. En un episodio, encontraron un Singer Le Mans coupé de 1934 que llevaba abandonado en un granero desde su última salida en 1998, cuando fue utilizado para una boda. Hicieron un trabajo magnífico antes de devolvérselo a su dueño, emocionado hasta las lágrimas, en el aeródromo de Duxford — parte del Imperial War Museum y lleno de aviones históricos.

Yo sé cómo se sentía ese Singer. A principios de este año, sufría mareos anormales, dolores de cabeza y una falta total de energía. Fui de nuevo por mi cuenta a Urgencias en el Doctor Peset, el hospital público de Patraix. No está lejos de mi barrio, Russafa, en València. Me hicieron un montón de pruebas y pasé tres días ingresado. Resultó que tenía una tensión arterial peligrosamente alta, de más de 200/130, entre otras cosas.

Y así comenzó todo...

Poco después, recibí una llamada notificándome una cita con un especialista en nefrología, el departamento renal. Según entendí, era para un miércoles, o eso anoté en mi Google Calendar. El día anterior, me llamó la propia doctora. Es algo que, sinceramente, no creo que ocurriría en el Reino Unido. Me preguntó por qué no había acudido a mi cita ese día. Le expliqué que la tenía apuntada para el día siguiente. Ella me dijo: "Vale, ven mañana y te hacemos hueco." De nuevo, creo que en el Reino Unido, si faltas a una cita con un especialista, probablemente esperarías meses para conseguir una nueva fecha.

Ella estaba muy preocupada, tanto por mi tensión como por los resultados de los análisis de sangre que me habían hecho. Me explicó que estaba sufriendo una enfermedad renal grave, una de varias que entran dentro del grupo de la glomerulonefritis. Es un trastorno que ataca el revestimiento y el sistema de filtrado de los riñones, provocando la fuga de proteínas hacia la sangre y la orina. (Los diminutos filtros de los riñones se llaman glomérulos, de ahí el nombre.)

Me preguntó si lo sabía. Confesé que un especialista en el Reino Unido me había diagnosticado esta misma afección hace unos 20 años. Pero no se hizo nada al respecto. Ella se mostró sorprendida de que eso pudiera pasar. En mi experiencia, el sistema sanitario español es realmente completo. Te hacen análisis de todo tipo cuando acudes a un hospital público, o al menos así fue en mi caso.

Pruebas, pruebas y más pruebas

Me indicó que debía comprar un tensiómetro y me mandó al Centro de Salud de mi zona para hacerme análisis de sangre y orina en varias ocasiones, además de indicarme que consultara con mi médico de cabecera.

Hace unas semanas, contraje Norovirus. Estuve dos semanas sin poder comer, con una diarrea muy intensa y vómitos esporádicos. Me llamó la nefróloga y le conté lo que me estaba ocurriendo. Se preocupó bastante, dado mi problema renal subyacente, y me instó a acudir al Centro de Salud para hacerme análisis.

Un miércoles, hace cosa de un mes, me llamó de nuevo para preguntarme si ya había visto al médico o si me había hecho los análisis, ya que no veía resultados en mi historial. Le expliqué que no lo había hecho porque al día siguiente era festivo, pero que iría la semana siguiente. Me dijo: "No, ven hoy mismo a Urgencias y te hacemos los análisis." Dudé un poco, diciendo que tenía que cuidar de mi perro. Me respondió: "Ah, ¿y tu perro corre el riesgo de tener que empezar diálisis?"

Dije que no, por supuesto.

Ella replicó: "Pues tú sí, así que ven para acá."

Logré que una amiga se hiciera cargo de mi perro y fui. Me hicieron las pruebas habituales: sangre, orina, tensión arterial... Al poco tiempo, apareció un celador con una silla de ruedas y me llevó a la sala de observación. Allí me trasladaron a una cama con ruedas, y mis pertenencias fueron metidas en una bolsa de papel marrón.

Mi maravillosa nefróloga vino a verme. Me dijo que iban a ingresarme porque la función renal estaba anormalmente baja y la tensión, anormalmente alta. Me subieron a planta y me asignaron una habitación que compartía solo con otro paciente, con baño propio. Impresionante. Enseguida, las enfermeras intentaban encontrar venas para conectarme a sueros con antibióticos y solución salina.

Tren sin vía

Tuvimos muchísimos problemas con esto. Resulta que mis venas son "finitas y escondidas", según me dijeron — muy delgadas y difíciles de encontrar, algo que se convirtió en un problema diario durante lo que acabó siendo una estancia de dos semanas. Una mañana, con un punto de humor negro, una enfermera vino a buscarme y me sacó al pasillo en silla de ruedas, camino de los ascensores. Le pregunté adónde íbamos, y me contestó: "A diálisis." Te puedes imaginar el susto que me llevé.

Entonces apareció corriendo otra enfermera diciendo: "¡Cambio de plan!" — y me devolvieron a la habitación.

Cuando la doctora vino a hacer su ronda habitual, le conté la historia y no pudo evitar reírse. Me explicó que las enfermeras del departamento de diálisis son conocidas por ser expertas en encontrar venas, gracias a su experiencia, y que simplemente iban a intentarlo ellas. Un gran alivio.

Mi paseo diario con el suero rodando hasta la máquina de café

Tras varios intentos de encontrar venas en un brazo, acabé con dos zonas hinchadas y muy doloridas. Me mandaron a ecografía, donde confirmaron que se trataba de trombos o coágulos de sangre. Me bajaron a la UCI, donde me colocaron un catéter venoso profundo en la parte superior del brazo para facilitar la absorción de los sueros. Debo decir que tuvo un éxito limitado, probablemente por las mismas razones: el flujo era lento y perezoso.

No veo claro

Le comenté a una doctora que mi vista se había vuelto borrosa, y que además tenía una muela suelta y muy dolorida.

Y de nuevo aparecieron los celadores para llevarme a otros departamentos. Primero a oftalmología, donde una especialista me hizo numerosas pruebas con luces y apoyos para la barbilla. Me dijo que tenía degeneración macular, un deterioro de la visión que lamentablemente no tiene cura, y me dio cita para volver esta misma semana.

Después me llevaron a odontología, donde otra doctora confirmó que era necesario extraer la muela, pero que necesitaría el visto bueno de mi nefróloga. Le preocupaba que estuviera tomando heparina —entre los muchos medicamentos que tengo ahora mismo— y que eso pudiera entrar en conflicto con el anestésico. Todo esto está cubierto por mi tarjeta SIP (automática con tu NIE/TIE, que acredita residencia legal y fiscal en España), lo cual me parece increíble. También me derivó a una clínica especializada en Monteolivete para un tratamiento de placa dental. Me llamaron esta semana y tengo cita la próxima.

¿Qué me depara el futuro?

Finalmente me dieron el alta el pasado lunes porque los resultados habían mejorado, aunque solo ligeramente. Me fui del hospital con mis cosas en bolsas de papel marrón, sintiéndome un poco como un preso recién liberado...

Ayer vi a otra nefróloga. Me hicieron el repertorio completo de pruebas y ella pareció moderadamente satisfecha con los resultados. Otra mujer maravillosa y amable. Me dijo que, en su opinión, debería evitar la diálisis, ya que "es horrible", y que en su lugar optaríamos por una biopsia y un trasplante. La buena noticia, según me dijo, es que al tener un grupo sanguíneo raro, no hay lista de espera para un riñón. Y añadió que había sido una suerte que todo esto me haya pasado en España, "porque aquí cuidamos bien de nuestros pacientes".

Así que ahora, el tiempo dirá. Me siento positivo y en manos excepcionalmente buenas. Tanto es así, que encargué dos cestas con bombones finos (una para el personal médico y otra para el de enfermería) y las mandé al hospital ayer.

Antes de marcharme, le confesé a la doctora que todo el episodio había sido un auténtico shock. Me dijo que estaba respondiendo con calma y valentía. También le pedí perdón por mi nivel de español. Ella me respondió:

"¿Qué va? Un acento extranjero es señal de valentía."

Qué personas tan maravillosas hay en la sanidad pública española...