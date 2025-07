Cullera quiso ser Hollywood, pero será Manhattan

Vista de Cullera y terrenos conocidos como el Manhattan / Agustín Perales

– ¡Sujétame el cubata!

Le sujetaron el cubata y ahí están desde 1973 viendo pasar el tiempo las letras que definen un modelo de ciudad nacido para el pelotazo.

Era 1963. Cullera. Entre el Oasis y el Hotel Sicania (1960), la bahía estaba tapizada de huertos de naranjos, con la única salvedad de un par de bloques que salían a tu encuentro tras una hermosísima valla blanca, hoy sustituida por un rascacielos conocido como “Ferrobús” y cuatro bloques de viviendas, con un cámping y una plaza de tientas a los pies de la montaña que denominamos Santa Marta. La bahía de Cullera aún era un paraíso.

En aquel entonces había dunas y vegetación rastrera, defensa natural frente a las acometidas de la mar, tal como aún podemos observar en el tramo, virginal, situado entre las “torres gemelas” y la desembocadura del Xúquer.

Los años 70 dotaron a la bahía de un paseo marítimo rico en hormigón, que dinamitaba las defensas naturales en uno de los parajes más singulares del País Valenciano al tiempo que abría las posibilidades de colmatarla de rascacielos, como así ocurrió.

El ecocidio de ese modelo de ciudad es claramente imputable al crecentismo o desarrollismo, concepción cada día más desprestigiada por una sociedad convencida de que el cambio climático no es una invención de cuatro melenudos y que el crecimiento infinito no es viable en una tierra de recursos finitos.

Nos están llevando al colapso los gases de efecto invernadero (GEI) que lanzamos al espacio en los procesos industriales sustentados en combustibles fósiles que permiten mantener el crecimiento de aproximadamente el 3% que necesita el sistema para perpetuarse.

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) fue redactado por el anterior Govern del Botànic, entre otras cosas, para evitar los desmanes de quien antepone su anhelo de dinero al bienestar de las personas, sin importarle la destrucción de ecosistemas, la contaminación de acuíferos, la acidificación de los mares y un largo etcétera. Este preocupante panorama ya ha comenzado a complicarnos la vida: tanto la dana como las olas de calor extremo y los incendios son episodios anunciados por la ciencia, no aparecen por casualidad.

Pues bien, cuando parecía que la sensatez se hacía un hueco, llega el gobierno Mazón y redacta una ley de Costas que entierra virtualmente el Pativel, reduciendo protecciones y permitiendo el establecimiento de hoteles a menos de 200 metros del mar. Pan para hoy y hambre para mañana.

En la Cullera de hoy pasan cosas, como diría Rajoy. Cosas que me invitan a pensar que la alcaldía debe estar echando en falta aquella orgía de licencias, con sus sustanciosas tasas y transferencias llenas de ceros. Idílica situación por la que vale la pena devanarse los sesos y fruto de ello, aprobar iniciativas municipales que, curiosamente, participan de un denominador común: la mercantilización del suelo público.

La covid dio lugar, o al menos así nos lo contaron, a que las zonas centrales del Paseo Marítimo se alquilaran a los hosteleros que, con las medidas de seguridad propias de la pandemia, manifestaban no poder sostener sus negocios.

La solidaridad nos conminó a aceptar que se sustrajera una buena parte del ajardinamiento central del paseo al disfrute colectivo y a asumir un rosario de arquitecturas ligeras de variopintas fracturas que parten en dos el mencionado paseo.

Ahora bien, que en 2025 no solo se mantengan los espacios sustraídos en la covid sino que se ocupen los pocos espacios ajardinados que quedaban ya no cuela por el tamiz de la solidaridad. Eso es una palmaria mercantilización del suelo público, como lo es el llenar todas las calles de aparcamientos de pago y aunque nos digan que ese nuevo sistema facilita la rotación de vehículos, mejora la movilidad y ayuda a los residentes a encontrar aparcamiento, no deja de ser una medida con aromas mercantilistas, como mercantilista es acotar amplias zonas de playa, aún con el solivianto del respetable, para sombrillas y hamacas de pago. Foto fija Cullera 2025.

Con este currículum tan proclive a la mercantilización del suelo público que atesora el consistorio y esa manera de ponerse de perfil que tiene el PSOE, (ora hay que luchar contra el cambio climático ora hay que crecer y crecer), solo me faltaba la llamadita telefónica de Mazón del 29-O para convencerme de que Cullera ayer quiso ser Hollywood, pero mañana será Manhattan (si la sensatez no se hace un hueco).