El dilema del cronista

Reunión en Alzira en 2020 de la directiva de la Associació de Cronistes del Regne de Valencia. / ALFONSO ROVIRA

Corría el año 64 cuando San Pedro huía por la Vía Apia de la persecución de Nerón. Ya había salido milagrosamente de prisión bajo Herodes Agripa I, y quizá pensó que el milagro se repetiría. Pero su marcha fue interrumpida: Jesucristo le indicó que volviera y asumiera su misión.

Recientemente supe, a través del portal de Participació Ciutadana, del decreto para constituir en Academia la actual Asociación de Cronistas del Reino de Valencia. Lamentablemente, muchos cronistas, incluido yo, conocimos los estatutos anexos solo por la página de la Direcció General de Ciència i Investigació. Lo correcto habría sido remitirlos a cada miembro y someterlos a debate y votación.

Aunque el procedimiento seguido parezca un atajo, toda asociación puede transformarse si así lo decide su asamblea con mayoría cualificada. Incluso un partido como el PSOE podría convertirse en una Academia, siempre que lo justificasen los informes pertinentes y no existiera incompatibilidad institucional. Sin embargo, ya contamos con el Consell Valencià de Cultura (Ley 12/1985) y la Real Academia de Cultura Valenciana, con más de un siglo de trayectoria y una sección de cronistas desde 1955. Esto podría contravenir el artículo 8 del Decreto 91/2015 sobre creación de Academias, salvo que se niegue la naturaleza académica de esas entidades.

Sin embargo, todo debate y alto en el camino es una oportunidad repensar quienes somos y para afianzar la identidad del cronista. Podemos tomar la Vía Apia o quedarnos en Roma. ¿Qué es un cronista oficial? Su figura se consolidó en los años 50 y 60, impulsada por el municipalismo y la necesidad de preservar el patrimonio local. Su nombramiento solía surgir desde los ayuntamientos y de la diputación como corporación de corporaciones, no desde estructuras autonómicas, como ahora parece proponerse. Vicent Badia, cronista d’Almàssera, y Emili Beüt, president de Lo Rat Penat en la década de los 70 y cronista de la Pobla de Farnals, ya apostaban por este arraigo local, que convirtió al cronista en figura clave para recoger y transmitir la memoria colectiva. En ocasiones según me cuenta Alfons Vila, cronista de l’Alcúdia de Crespins, hasta se imponía el nombre sin tener demasiado arraigo local.

Gobiernos como el Civil de Valencia llegaron a reglamentar su figura, incorporándola al entonces Centro de Cultura Valenciana, hoy Real Academia de Cultura Valenciana. Salvador Carreres Zacarés, primer director de esa institución y cronista de Valencia, marcó ese legado. A veces, el cronista fue designado sin un vínculo real con su pueblo, pero el espíritu siempre fue el mismo: una persona comprometida, que dedica su tiempo a rescatar aquello que pasa desapercibido.

Su labor no es remunerada, ni debe plegarse a ideologías. Es un cargo vitalicio y honorífico, pues su misión es custodiar la memoria. Aunque su elección es democrática, lo deseable sería la unanimidad del pleno municipal. Designaciones desde entidades ajenas al municipio debilitan ese vínculo con la comunidad.

La Academia, por su naturaleza, exige especialización. Se habla de ciencias históricas, pero muchos cronistas valiosos no tienen un título en historia. Ser cronista es mucho más que registrar documentos: es preservar un olivo centenario, salvar un archivo privado o grabar la memoria oral de un mayor.

Es cierto que el cronista dispone según los estatutos históricos de una libertad casi absoluta para su actuación que habría que pulir. Su tratamiento de concejal honorario, su cargo vitalicio y el libre acceso a todos los fondos históricos sin necesidad de autorización superior lo convertían en un verbo suelto no sólo para el ayuntamiento sino hasta para la Asociación. El grupo no es muy disciplinado y el contacto con la Junta es ocasional cuando no excepcional. Ahora parece que cambiando la fórmula se busca una jerarquía más definida, un control académico, una obligatoriedad de contribuir con sus aportaciones y hasta costear la medalla que se le otorgue. Es lo que los militares gustan en sus Reales Ordenanzas y designan como régimen disciplinario que busca regular con más detalle el comportamiento de los miembros. Habrá que sopesarlo todo.

En cualquier caso, tanto es igual la opinión mía como cronista de a pie como la del presidente, en la actualidad Josep Ramon Sanchis, cronista de Aldaia, porque al final es la Asamblea soberana (C.III, Art. 23) quien previa información solventará con votación de dos tercios de la misma si finalmente modifica su naturaleza y decide después de 70 años convertirse en Academia.

Aquí sólo se pide que no corramos deprisa por la Vía Apia y pensemos a donde vamos antes. Gracias.