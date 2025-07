Fotografí­a de archivo del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. / Fernando Alvarado

Sí, almenys se’ls pressuposa a totes i tots els que es dediquen a la vida política a tots els estaments i nivells. Però com la vida s’entesta a escriure els seus propis camins, el corcó de la corrupció sembla que està ben assentant a les files polítiques.

Ara han eixit a la llum les estratègies de Montoro per a afavorir a les empreses de gas al llarg del seu mandat al capdavant del Ministeri. Fa unes setmanes es van fer públics els àudios de Koldo García, José Luis Ábalos i Santos Cerdán. El PP encara té més de trenta causes per jutjar de corrupció. I mentre el seu màxim representant, un Feijóo cada dia més feble, malgrat que intente donar la imatge de fortalesa institucional mitjançant els seus representants autonòmics, sobretot Díaz Ayuso, fa el més espantós dels ridículs cada vegada que obri la boca.

I sé que és absolutament injust qualificar a tota la representació política amb la mateixa vara de mesurar. No és el mateix, ni de bon tros, Mazón que governa amb la ultradreta a l’ombra que li va dictant les lleis que s’han d’aprovar al Consell, que Rufián que mana callar a la mateixa ultradreta mentre intervé al Congrés dels diputats i diputades.

Tampoc és el mateix sentir a un president del Govern demanar perdó pels casos de corrupció al seu partit, que veure com es convoquen cada mes manifestacions multitudinàries per exigir la dimissió de Mazón que, per cert, encara no ha demanat perdó per la mala gestió de la DANA del passat mes d’octubre. Com veiem, hi ha diferències i no es pot jutjar a tot l’arc parlamentari de la mateixa manera.

Però el que sí que trobe a faltar són les bases de l’ètica política que sí que he viscut en altres moments. On ha quedat allò d’anar a la política amb voluntat de servei públic?

Una vegada, fa molts anys una mestra em va dir que la política era l’art de fer feliços a les persones. No sé on estarà hui en dia aquella mestra, però del que estic segura, és que no estarà massa feliç veient el panorama polític actual.

Però el pitjor de tot és que sembla que no passa res. El grau de desafecció política va en augment constant. O el que encara és pitjor, com hem pogut comprovar a només uns dies a Torre-Pacheco, on la turba de gent descervellada (perquè això són la majoria de la gent d’ultradreta) va assaltar els carrers al crit de caçar immigrants. De veritat la caça de persones pot formar part dels postulats d’un partit polític? On anirem parar si li donem carta de naturalesa a aquesta burrada que ha passat ací al costat, a Múrcia?

D'acord, tampoc podem generalitzar i la joventut no és tota com la que va eixir als carrers de Torre-Pacheco i hi ha gent jove molt compromesa en causes socials i en voler canviar les coses. Però el més terrible, és que molt poca d’aquesta gent està a les files dels partits polítics, perquè queden desencantats en veure com els llocs de rellevància queden ocupats per la gent de l’anomenat “aparato” fent un vertader coll de botella que impedeix que l’aire fresc que poden aportar aquest jovent, puga aplegar als òrgans de govern dels partits.

Ja seria hora d’una nova llei de partits perquè l’actual té vint-i-tres anys i, en aquests anys la societat espanyola ha canviat moltíssim

Per altra banda, ja seria hora d’una nova llei de partits perquè l’actual té vint-i-tres anys i, en aquests anys la societat espanyola ha canviat moltíssim. Treure jerarquies, democratitzar la vida interna, llevar cotilles, exigir clarament que als estatus dels partits quede reflectida la condemna al feixisme, així com la repressió franquista, augmentar la transparència pel que fa als comptes econòmics interns, baixar el sostre electoral per obtindre representació i així un llarg etc. de mesures que haurien de ser obligatòries per a poder-se presentar a unes eleccions del nivell que siga.

Però el més important és el fet de recuperar l’ètica política. Aquella que encara, afortunadament, es practica en infinitat d’ajuntaments xicotets on els representants polítics encara treballen de forma altruista pels interessos de tota la comunitat. Alcaldesses i alcaldes, regidores i regidors que encara creuen que el seu esforç paga la pena per a fer una societat amb major justícia social i més equitativa.

Per a totes elles i ells el meu respecte més profund i més sincer. Són l’espill on veure’ns reflectits com a societat.