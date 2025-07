Genocidio: el miserable negocio del siglo XXI

“¡No es una guerra, es un genocidio!”. Ya es el momento “de que crezca la fuerza que tenemos la ciudadanía”, asevera Joan Enric Cunyat portavoz de la plataforma PararLaGuerra. “¡Que la indignación sea acción!” tanto en política internacional como para “la gente en su barrio”. “Nosotros, no vamos a parar hasta conseguir contribuir al fin del genocidio” de Israel contra Palestina, declaraba el también político de Recortes Cero. “Lo que está haciendo Netanyahu (“Bibi” para sus secuaces) no sería posible sin el apoyo de Trump (“Taco” para el censo estadounidense o “Daddy”, para el estómago agradecido neerlandés de “Teflon Mark” actual “CEO” de la OTAN –Organización del Tratado del Atlántico Norte)”.

“Wanted Benjamín Netanyahu. War criminal”.

¿Por qué la impunidad para genocidas y copartícipes de tan espeluznante bacanal de horrores contra el pueblo palestino? ¿Por qué no sancionar, restringir, inmovilizar activos de empresas, entidades y personas carroñeras que negocian con los huesos, la sangre, piernas y brazos amputados, balazos en cabezas, robo de territorios y esqueletos vivientes acorralados en “Los juegos del hambre” de vampíricas élites? Expondría el escritor Jess S. Nirenberg que: “La parte del “porqué” de lo que sabemos, es tan fascinante como difícil de describir. La verdad es que toda investigación científica es una búsqueda de respuestas al porqué”.

“¡Trump y Netanyahu son una amenaza para la paz mundial!”.

Hay que “transformar la indignación que recorre el mundo en una acción pacífica unitaria y solidaria contra el genocidio y por la paz”, mensajea Lola Minuesa coordinadora de la citada plataforma. “Lo urgente es parar”. “Los diferentes unidos por un objetivo común”, puntualiza Cunyat. “Hemos llegado a recoger quince mil firmas de gente de la cultura” en diversos países. Reseñar que en el siglo diecisiete, el escritor español Baltasar Gracián, a sabiendas de lo que hablaba sentenciaría que “la vida del hombre es milicia contra la malicia del hombre”.

Jaume Asens eurodiputado de Comuns ante la Unión Europea participaba que una de las peticiones hechas desde este espacio político “es que se imputen a la señora Von der Leyen (belga con nacionalidad alemana, presidenta de la Comisión Europea, apodada “Rosie”, madre de siete hijos, descendiente de los fundadores de la cadena de supermercado Aldi la décima familia más rica del mundo) y a la señora Kallas (estonia, vicepresidenta en la Comisión Europea, nieta de uno de los fundadores de la República de Estonia, -¿meritocracia?-) por cooperadoras necesarias por su responsabilidad no solo política sino criminal”. ¿“Posible coautoría penal” para Europa? -la mitad de las bombas lanzadas sobre Gaza son europeas-. “Los dirigentes israelís no actúan solos”. En España se ha admitido una querella contra Netanyahu por el ataque a la flotilla de la libertad. “¡Somos muchos los que no vamos a parar!” por las más de sesenta mil personas asesinadas y la tortura diaria de civiles, añadía el también abogado y filósofo, recalcando que la Unión Europea “mantiene el acuerdo con Israel” obviando a “los tribunales internacionales y la violación sistemática del Derecho Internacional”. “¡Sentimos vergüenza de ser europeos!”, zanjaba Asens. El ex miembro del Parlamento italiano Luigi Barzini, en mil novecientos ochenta y tres, vaticinaría la llegada para Europa de “los tiempos más traicioneros desde la caída del Imperio Romano”.

Eslovenia –cuna de la actual primera dama estadounidense- ha sido pionera en declarar “persona non grata” (indeseables a nivel gubernamental), a dos ministros israelíes torturantes homicidas: Ben Gvir y Bezalel Motrich. ¿A qué esperan los demás sillones europeos? ¿Qué corrompe a adalides políticos para proteger a ultranza al implacable verdugo –demoníaco Alastor- y sus esbirros? ¿El mismo que el declarado por Willie Sutton, notorio ladrón estadounidense de bancos, al preguntarle por el motivo de robar bancos?: -“Porque es allí donde está el dinero”. ¿Qué paraliza a la Unión Europea? ¿Cuál es el Belzebú al que rinde pleitesía? ¿A quién le ofrenda la masacre?

Son más de veinte meses de matanza en la franja de Gaza y la trinidad infernal: líder, imitador y colaboradores “acribillan las colas de ayuda humanitaria condenando a la hambruna total al pueblo palestino “. “Este infierno es especialmente cruel con los niños y niñas que según las advertencias de la ONU -¿la cortesana perfecta?- pueden comenzar a morir por miles al día si no llega ayuda humanitaria de manera inmediata”.

A los palestinos de Gaza se les prohíbe salir de allí (“una ratonera”). Dos millones de palestinos tienen la ciudadanía israelí pero “más de cincuenta leyes los discriminan”. Israel se anexionó Jerusalén este en mil novecientos sesenta y siete y más de catorce mil palestinos no pueden votar, no pueden registrar a sus hijos e hijas. En Cisjordania ocupada no tienen ciudadanía ni protección legal, prohibiéndoles residir en más del sesenta por ciento del territorio cisjordano. No acceden a autobuses, ni a carreteras y cualquier infracción o delito es juzgado por un tribunal militar.

Doce rabinos fueron detenidos en una concentración al gritar: “Somos orgullosamente judíos y pedimos la libertad para Palestina”. En declaraciones grabadas el rabino líder del movimiento ultraortodoxo judío –jaredí- Neturei Karta, dictamina que “el movimiento sionista es el enemigo más grande que tiene el pueblo judío” vaticinando que “el Israel que conocemos actualmente va a desaparecer es un estado que va en contra del libro sagrado”. Adolescentes israelitas queman sus órdenes de alistamiento y militares son encarcelados por no prestarse a la masacre.

“¡Es el momento de que nadie se quede en casa!”, aunque “hay muchas cosas que frenan las protestas”, añade Cunyat. “Las intenciones de Netanyahu han sido siempre acabar con el pueblo palestino” declara. “Defendemos la solución de los dos estados”.

¿Patente de corso estadounidense para la majadera tournée de Baal, -general en jefe de las tropas del mal según demonólogos- eludiendo su condena por el Tribunal Superior de Justicia Internacional? En mil novecientos noventa y seis, este belicista, serpenteando por los entresijos de la ONU como embajador, asimiló cómo hacer luz de gas (“gaslighting”, manipulación) a las voluntades políticas afianzándose en el puesto de mozo de bacín para las orquestadas guerras en Oriente Medio.

Bebés famélicos, mujeres sufriendo violencia sexual diaria, cuarenta millones de toneladas de escombros, cadáveres sepultados bajo las ruinas, armamento sin detonar, ciento de miles de toneladas de desechos, aguas fecales desbordadas, vertederos descontrolados y focos infecciosos desatan en Gaza enfermedades infecciosas sin posibilidad de tratamiento sanitario, son parte del telón de fondo del suplicio genocida. El objetivo: “Que Gaza deje de ser apta para la vida humana” y para cualquier otra vida. Cierto intelectual declara que el “cuarenta y siete por ciento de los israelíes apoyan matar a todos los palestinos en las ciudades invadidas”.

¿”Cómo alguien puede tolerar este horror”? preguntaría sollozando, Riyad Mansour representante permanente de Palestina en la ONU.

En ciento sesenta poblaciones españolas y veinticuatro del País Valencià, durante la “Jornada Estatal por la Paz y por el Fin del Genocidio”, se realizaron concentraciones.

Palantir (empresa fundada por el alemán Peter Thiel “el capo” de la denominada “PayPal mafia”) y otros negocios son “responsables de atacar y bombardear a niños y trabajadores humanitarios y al pueblo de Gaza”. ¿Innovación tecnológica en asesinatos selectivos? CIA (Central Intelingence Agency), NSA (National Security Agency), el ejército israelí, ICE -cuerpo armado a cargo de las detenciones inmigrantes en Estados Unidos- e instituciones financieras junto a emporios comerciales trafican con las pervertidas matanzas. ¿Sionistas ocupando la Patagonia argentina “por sus recursos naturales” para “adueñarse de las reservas de agua dulce”?

“¡Palestina libre!”. “Alto el fuego definitivo, ni terrorismo, ni genocidio” comunican las cien organizaciones que unificadas componen PararLaGuerra, comenta Minuesa. “Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, responder es una prioridad para las y los demócratas, para todos los pueblos del mundo”.

Theodore Herzl, budapestino, inventor del sionismo, vástago de familia acomodada, antes de morir a los cuarenta y cuatro años postuló la necesidad de colonizar algún país o territorio colando su negocio en el centro neurálgico de las maquinaciones internacionales señalando como posibles establecimientos a Argentina, Palestina, el Sinai (Egipto), la isla de Chipre y Kenia. Finalmente, en el congreso sionista de Basilea (Suiza), en mil ochocientos noventa y siete, se decidió fijar ese “algo colonial” en Palestina y al gobierno británico le vino de maravilla. Mediante la marrullera Declaración de Balfour de mil novecientos diecisiete, se señaló oficialmente a Palestina –por aquél entonces bajo dominio turco- como víctima e “ipso facto” el dinero se asentó floreciendo el Banco Colonial (vinculado al proyecto colonial), Bank Leumi o el londinense Jewis Colonial Trust.

Herzl, con anterioridad, conversaría infortunadamente con el sultán turco Abdul Hamid II, por lo que Mikhail Nevlinsky, agente diplomático, le propuso que para “adquirir Palestina y crear un estado judío allí con el consentimiento de las grandes potencias”, “en lugar de ofrecer dinero al sultán”, le brindase “apoyo político sobre el tema armenio”, -su exterminio-, y él, agradecido, aceptaría la propuesta, “al menos en parte”, relataba una acreditada profesora. ¡Todo es miserable negocio!

¿Por qué no fueron integrantes o descendientes del pueblo judío residentes en Palestina los colonialistas iniciales en vez de ashkenazíes (judíos europeos del este o el centro)? David Ben-Gurión, ex primer ministro, nació en Polonia. Golda Meir, ex primera ministra, ucraniana, criada en Estados Unidos. Chaim Weizmann, ex primer presidente de Israel, bielorruso. Theodor Herzl “padre del sionismo”, húngaro.

Estados Unidos y Reino Unido, tras la Segunda Guerra Mundial, repudiaban la inmigración judía pero la utilizarían para sus cambalaches hegemónicos y geopolíticos. Una vez la potencia estadounidense se quitó de encima el problema presionaría a la ONU –organización con apenas dos años de existencia- para normalizar el proyecto sionista de “hogar nacional judío”, ¡claro está! fuera de sus fronteras.

Bertrand Russell filósofo inglés del siglo veinte, pacifista, partidario del desarme y contrario a cualquier totalitarismo declaró: “Ningún hombre que crea que los sufrimientos de este mundo son por nuestro bien puede mantener intactos sus valores éticos, ya que siempre está tratando de hallar excusas para el dolor y la miseria”.