The Slave Ship

Donald Trump, en un acte dels republicans ahir. / Associated Press/LaPresse

Carta; remitent, Berta Arnett. En la missiva anterior em va avisar: s’havien acabat els uasaps, les conferències online, allò que siga entorn digital. Tot queda registrat i tot pot ser usat d’acord amb els interessos i les exigències de l’autòcrata Trump. Em repetix que el correu postal encara és segur i em tempta per a que torne al seu país. Ataca el meu punt feble, em descriu les exposicions del museu de Belles Arts de Boston. Dos, sobretot, m’interessen, i ella ho sap: la dels retrats de la família Roulin (fins el 7 de setembre) i una altra de més “calat”, en sentit estricte de la paraula, sobre quatre artistes i la mar. El reclam de Berta és irresistible. No aniré, però, ni al Fine Arts Museum de Boston, ni a cap altre indret dels EUA. No mentre continue Trump comandant el país de Poe, Dickinson o Whitman.

Entre els papers de Berta hi ha també un article del Time del 9 de juliol. Miranda Jeyaretman examina com els països perceben els seus millors aliats o, contràriament, els més perillosos. Com a europeu em resulta interessant, comprovar que els francesos confien en els alemanys amb sentiment correspost. Inversament, per a francesos, alemanys, polonesos, suecs i britànics, la principal amenaça prové de Rússia. Per a Grècia, òbviament, el perill imminent és Turquia. Ara bé, hi ha un conjunt heterogeni de països per als quals la intimidació prové, precisament, dels Estats Units: és el cas de Canadà, Mèxic, Indonèsia, Països Baixos, Sud-Àfrica o Espanya. En este últim país els qui observen els Estats Units com a perill superen als qui el consideren aliat en més de 10 punts. En esta creixent degradació de la imatge dels Estats Units com a aliat, segons Berta, confluïxen diversos factors.

A nivell intern, sense dubte, ha impactat, i molt, la caça de l’immigrant: causa repulsió la imatge de l’exèrcit carregant contra la ciutadania. Com en l’Alemanya nazi creix el clima de terror. Evocació de la Gestapo: mai saps on van a actuar, i si sols van a endur-se immigrants; conclusió: el terror comença a calar entre la gent. La divisió del país provocada per este president ha fet augmentar, fins a límits insospitats, els crims d’odi. Causen feredat les deportacions il·legals, la reducció de fons cap a la investigació mèdica, o la negació aleatòria de subvencions a les universitats. Berta, apunta que, sobretot, el manual que està seguint Trump és el de Putin. Tots dos estan espentant el món cap a un nou horitzó de totalitarisme.

En política exterior, el suport incondicional a la política de Netanyahu, la degradació mediambiental i la política, erràtica, dels aranzels no ajuden a millorar la imatge dels EUA. En este sentit Berta em recorda la resposta tèbia de la Unió Europea: no clama contra els crims a Gaza, no contesta a la imposició del 5 per 100 del PIB en defensa i, no està explicant-se el tema aranzelari. Una cosa és la balança comercial –sols mercaderies-, i una altra és la de pagaments, que inclou la balança comercial i tots els altres intercanvis de bens i servicis per tots els conceptes. Els EUA tenen superàvit, sobretot, per les transferències tecnològiques i digitals, però Europa calla i cedix.

Com va passar en la dècada de 1930 amb Hitler, s’està seguint una política de contentació amb els EUA

Augmenta la complaença envers el dèspota i la vella Europa deixa de ser el referent ètic. Com va passar en la dècada de 1930 amb Hitler, s’està seguint una política de contentació, i això, mai va a ser suficient per la senzilla raó de que els autòcrates mai tenen prou. Com el rei persa Cir II el Gran, allò que Trump volguera és intitular-se “Rei del Món” o coronar-se “Rei dels Quatre Extrems de la Terra”. I si no se li planta cara prompte, el llistat de països que perceben com amenaça els Estats Units va a créixer exponencialment.

El problema, a més, és la quantitat de persones que, arreu el món, està “besant-li el cul” o, si més no, imitant-lo. Ho vegem ací, al nostre país, com estan creixent-li els seguidors. En un intent de superar el mestre, en una setmana han proclamat que volen tirar a huit milions d’immigrants i, alhora, han proclamat, i intentat, expulsar tots els magrebins de Torre Pacheco. Autèntics micos de repetició, sí, però que estan causant divisió i dolor entre les nostres gents. El director d’este periòdic ha recordat (Levante-EMV de 15 de juliol) el silenci còmplice que es va produir desprès de l’assalt a la nau d’Aldaia.

No voré, per ara, The Slave Ships en l’esmentat museu de Boston. Regire notes pretèrites. D’acord amb l’estil de Turner esta tela mostra un sol ponent roig, que domina l’escena d’una mar brava, ja que un tifó agita les ones, i un vaixell negrer tracta de fugir de la fúria dels elements. En primer terme, les mans d’esclaus, tirats per la borda, encara amb argolles, intentant eixir a la superfície i peixos devorant-los. El dubte ètic que el quadro planteja és: si el mal l’ha causat la nau que se’n fuig o, si és el barco, fora del quadro, on estem nosaltres, espectadors, qui realment tira els elements pertorbadors. Metàfora actualíssima d’esta societat. Dit d’una altra manera, si les matances de palestins en les cues de la fam, les deportacions d’immigrants o la cacera de magrebins a la nostra península, són alienes o no a nosaltres. Eixa és la qüestió.