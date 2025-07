Casi todo lo bueno de un año negro

Varios voluntarios llenos de barro limpian las calles de Alfafar. / Rober Solsona - Europa Press

Escribo con la sensación de que las letras se derriten y nada pesa. Todo es un gran juego. Escribo con la sospecha de que solo hay silencio al otro lado. Escribo con ganas de decir ‘basta’ y ‘para qué’. Iba a escribir que estamos de nuevo ante ese punto muerto que es el verdadero final del año, a pesar del almanaque. Iba a escribir ‘como cada verano’ y algún resorte salta para advertirme del error y la injusticia. Nunca es un verano igual cuando pesan las pérdidas personales y este 2025 llega con 228 sobrevenidas por una gran catástrofe. ¿Cómo hablar de ‘otro verano’ con tanto dolor al otro lado del río? ¿Cómo hablar de desconexión cuando tantas familias siguen enganchadas al 29 de octubre? Ni siquiera creo que sean otras vacaciones más para Carlos Mazón. Seguro que llevará encima el pensamiento de aquel día, amenazante en la esquina de cualquier hora. Nada que ver con el dulce verano del 24. Ahora además con la incerteza sobre su futuro (político y judicial) por más abrazos del nuevo ‘jefe’ Miguel Tellado y por más que en los últimos días se haya mostrado fuerte con proyectos de calado, como los grandes corredores verdes antirriadas y el museo Sorolla de València que otros presidentes han anhelado antes que él pero que será él quien anotará en su haber en los libros (o webs) de historia del futuro.

Mazón, con las manos sobre la espalda de Miguel Tellado, ayer en Alicante. / MORELL

Escribo cansado de ver cómo cada acto de partido (el último comité nacional del PSPV y la reunión con Tellado del PPCV) es un bayonetazo más en la guerra entre el Consell y el Gobierno de España. Unos defienden a una parte, que todo lo hace bien, por supuesto, y otros, a la otra, y no hay la más mínima vía de autocrítica y colaboración con el otro organismo, que es lo que debería estar pasando y cada vez parece más lejos. Es lo peor que políticamente deja esta tragedia: esta irresponsable y malsana inquina institucional. Consell y Gobierno no son cortijos de partidos y herramientas electorales de quienes los mandan. Son instituciones que representan a todos los ciudadanos. Debería estar claro.

Escribo con la voluntad decidida de subrayar lo bueno de estos meses difíciles, porque la maleta parece que pesa menos si uno lleva las espaldas menos cargadas de pesares. No se trata de olvidar. Al contrario, se trata solo de un poco de justicia y de dar valor a lo que olvidamos en un año tan negro. Ahí va.

Tenemos los mejores datos de empleo en décadas. Eso es bueno y es un cambio existencial cuando hemos vivido siempre con la guillotina del paro sobre nuestras cabezas. Es un plus de levedad y libertad. Son datos de la macroeconomía, como el que dice que crecemos más que nadie en Europa. Se nota poco en la calle, el poder adquisitivo no es mayor, pero esa debería ser la evolución lógica si cada vez sobran menos manos.

He estado en algún concierto memorable en estos meses, he visto alguna película de las que dejan huella en el tiempo (‘Sirat’ me sigue mareando la cabeza), he estado en exposiciones que me han hablado a los ojos y he leído algún libro de los que pesan en el alma. Todo eso no es demasiado importante, pero sobre todo confirma que sigo aquí, que no es poco cuando de repente ves que las hojas en la caja de papel de fumar van bajando y pronto te saldrá la roja.

El Valencia se ha salvado por sorpresa del martirio de la segunda división cuando estaba en caída libre y el Barça ha ganado la Liga jugando alegre y con nueva estrella mundial: un hijo de inmigrantes africanos, que es como una lección regalada del tiempo que vivimos. Siempre se puede pedir más, pero es bastante.

València da los últimos retoques al gran auditorio y recinto deportivo que anhela (y necesita) desde hace décadas y que debe de ser (eso dicen) la envidia de cualquier capital europea. Lo veremos (y juzgaremos) pronto.

El mundo es un cocedero de guerras y conflictos. El dolor de Gaza es cada día más insoportable. Las imágenes de la hambruna genocida impuesta por el Gobierno de Israel son insoportables. La ausencia de reacción internacional desnuda la bajeza moral de todos, incapaces de hacer mover nada pegados a nuestro confort. Es así. Pero si levantamos la vista también aparece un planeta con más desarrollo económico que nunca, que significa menos pobreza global aunque no menos desigualdad. Aquellos países en vías de desarrollo de los libros de BUP son potencias hoy que sostienen la mirada a los viejos imperios. Es el gran cambio civilizatorio sobre el que cabalgamos, llenos de miedos y dudas.

Un niño palestino enfermo en un hospital de Gaza. / Europa Press/Rizek Abde

Lo mejor, sin duda, de estos meses vino con lo peor. La ola de solidaridad ante la tragedia sacó a la luz, sobre todo, una juventud despierta, con ganas de mover el mundo. Los prejuicios con que los miramos (antes y después) son solo miedo. Natural, pero nada más que miedo.

Reviso la lista de ‘hits’ (como en los CD de los veranos de antes) y advierto que falta pasión en lo positivo. Será mi vista cansada.

Es el momento de desplegar velas y abrir los pulmones. Búsquenme en Babia, capital de La Inopia, que, como dice Karmelo C. Iribarren, suele estar delante de los ojos. O en el mismo espejo.