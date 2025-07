Me gustan las frases sonoras, aunque desconfíe de ellas. Me gustan como aperitivo, no como verdaderos platos. Están bien para tenerlas en la despensa, por así decir: la memoria no es más que eso, una despensa desordenada en la que se almacenan latas, encurtidos, botes de cristal con conservas, qué se yo. Están allí, en la despensa de la memoria, las frases sonoras, y uno puede echar mano de ellas para ponerse estupendo.

Ya sabéis de lo que hablo. Frases del tipo ‘Inglaterra espera que cada cual cumpla con su deber’, y ‘Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera’, y ‘Yo soy yo y mi circunstancia, y si no salvo mi circunstancia no me salvo yo’, y ‘Pienso, luego existo’, y ‘Solo sé que no sé nada’, y ‘Humano soy y nada de lo humano me es ajeno’, y ‘No hay nada nuevo bajo el sol’, y ‘Luz, más luz’, y ‘Todas las generalizaciones son falsas, incluida esta’, y ‘Lo peor de la muerte debe de ser la primera noche’, y ‘Cuarenta siglos os contemplan’, y ‘Madame Bovary soy yo’, y ‘Lo que no te mata te hace más fuerte’, y ‘Conócete a ti mismo’, y ‘El hombre es la medida de todas las cosas’, y ‘La vida cuanto más vacía, más pesa’.

A las frases sonoras les pasa como a los refranes y a los calcetines: se les puede dar la vuelta y mirarlas del revés, a poco que uno se ponga a pensar, porque las infelicidades y sus causas, por ejemplo, son todas mucho más parecidas de lo que ellas mismas se creen, y, en cambio, la felicidad de cada cual, y la forma de obtenerla, resultan únicas. Y una vida vaciada a propósito -por seguir elucubrando- desprendida de todas las sandeces que nos aturden y preocupan, aligerada por nuestra voluntad selectiva, se puede transformar en la vida más plena, en la existencia en su justa medida.

A cada idea se le puede encontrar su contraria, y a cada sonoridad, su silencio. La vida diaria no está conformada por las frases sonoras, atronadoras, sino por las palabras dichas a media voz. Lo que nos explica mejor son las palabras que se lleva el viento, para las que no hay ni registro, ni memoria, ni perro que les ladre, ni sitio donde caerse muertas.

Hay que andarse en vida con mucho cuidado, no vaya a ser que uno acuñe alguna frase célebre y ya no haga falta conocer nada más de lo que ha escrito, de lo que ha vivido, de lo que ha soñado. A nuestros congéneres les gustan los atajos, y no hay forma mejor de saltarse el camino que sacar a relucir una frase sonora. Frasonoriza y échate a dormir.