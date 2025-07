Otoño caliente

Carlos Mazón junto al nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, este viernes en Alicante. / Alex Domínguez

La visita este viernes del nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, pasó como todas las que vienen realizando los dirigentes nacionales del partido a estas tierras desde la DANA. Con Mazón, ni un mal gesto ni una buena palabra. La situación se describe por sí sola: en un acto en Alicante, cerrado a la cúpula de la organización, en el restaurante en el que los populares llevan celebrando sus éxitos y sus cónclaves desde hace más de dos décadas, los protagonistas principales del evento entraron por la puerta de atrás. Nueve meses después de la Gran Riada, en la provincia donde se supone que la querencia por Mazón es mayor, un dato que sin embargo ponen en cuestión las encuestas, el PP sigue sometido a restricciones hasta para reunirse en una comida de camaradas.

¿Se irá Mazón?

Tellado vino a jalear a su partido, convencido como está el PP de que Sánchez no aguantará y tendrá que convocar elecciones anticipadas después del verano. Y no se salió ni por un momento del guión. Mazón es el presidente y mientras lo siga siendo se le trata en público con respeto. Pero no se le da aire: se le mantiene con respiración asistida. Tellado sigue sin contestar a las preguntas que sus propios militantes, los dirigentes que estaban en el salón, se hacían mientras tomaban asiento: ¿Cuánto va a durar esto? ¿Se irá Mazón? ¿Se negociará con Vox una nueva investidura con otro candidato para culminar la legislatura? ¿Habrá elecciones anticipadas? ¿Las haya o no, quién encabezará la candidatura a la Generalitat? ¿Nos van a fastidiar haciendo coincidir municipales y autonómicas para socializar las perdidas? Preguntas así, en una situación como la que se vive desde el 29O en la Comunitat Valenciana, nunca se responden directamente, sino que verso a verso se van dejando entrever las intenciones. Tellado, que por su nuevo cargo es el que tiene la obligación de resolver el sudoku, se esforzó en no entrar en ese jardín. Quizá pensó que ya lo hizo hace un par de domingos su jefe, Alberto Núñez Feijóo, en la respuesta que le dio a El Mundo. Cito textualmente:

-Pregunta: «Uno de los conceptos más importantes de su propio discurso [el de Feijóo] es el de la ejemplaridad. ¿Los errores del señor Mazón no son por sí solos suficientes para exigirle una responsabilidad política?»

-Respuesta: «Hay un error de ingenuidad política que creo que es el más grave: no reclamar la emergencia nacional. Es de una ingenuidad política y de un desconocimiento de la personalidad de Sánchez… Mazón pecó de una ingenuidad que lo ha arrastrado a un problema de incompresión y rechazo de buena parte de la población valenciana. Eso es una realidad».

Será gallego, pero se le entiende todo. ¿O no?

Pese a mensajes reiterados como ese, el president de la Generalitat, como ya se escribió aquí, tiene como primera intención dedicar agosto a ultimar la remodelación de su gobierno que pretende hacer aprovechando la anunciada salida del vicepresidente para la reconstrucción, con el fin de trasladar una imagen de firmeza y la idea de que el Consell (y él mismo) miran al futuro y no al pasado.

¿Una retirada o bloquear solución?

Sin embargo, no son pocos sus compañeros que piensan que ese mes de agosto debería dedicarlo a tomar una decisión final sobre su propio futuro. Creen que, lo quiera él o no, en ningún caso seguirá siendo el cabeza de cartel del PP para las próximas elecciones y que, así las cosas, cuando se abra el curso político en septiembre él mismo debería adelantarse a mostrar una estrategia antes de que otros (sea su partido, sea la juez que instruye el caso) se la impongan. ¿Pactar una salida con un Feijóo que ya ha dado repetidas muestras de que no lo quiere o encastillarse en el Palau? ¿Negociar con el equipo de Feijóo una retirada «digna» o bloquear cualquier solución? ¿Contribuir a un pacto con Abascal para que Vox ceda sus votos en una nueva investidura o dejarse abrazar por el oso mientras sigue invadiendo parcelas? ¿Propiciar, al menos, un congreso donde anunciar a mediados del 26 que no optará a la reelección y contribuir a la búsqueda de un recambio con garantías para el PP o ir viendo cómo su margen de negociación se va estrechando a expensas de que la magistrada Torralba, que va a seguir trabajando en agosto por muy inhábil que sea el mes para el resto de la judicatura, finalice su instrucción y pueda pedir su imputación, dejándole, entonces sí, sin margen?

Carlos Mazón y Miguel Tellado saludan a Toni Pérez, este viernes, a su llegada al acto del PP / ALEX DOMINGUEZ

Mazón, que como escribíamos aquí hace apenas una semana, lleva días creciéndose, es un político inteligente, al que se le supone capaz de sobreponerse a los impulsos emocionales y sacar las cuentas desde la racionalidad, contemplando, por supuesto, los intereses legítimos, tanto de su partido como suyos propios. Pero se diría que cada vez que se le ve trabajando por repetir en lugar de preparar un plan de fuga, es lo primero lo que está primando sobre lo segundo.

Hace décadas que los sindicatos pusieron de moda el término “otoño caliente” para anunciar unos meses de intensas movilizaciones a todos los niveles previas al terremoto definitivo. Pues bien: resulta difícil imaginar un otoño más caliente que el que se viene en la Comunitat Valenciana tras las vacaciones estivales. En septiembre, salvo que mediante trampas que no harían más que confirmar que la situación es de extrema debilidad no se convoque, se tendrá que celebrar en las Corts el Debate de Política General. Hace tiempo, por imitación del que tiene lugar en el Congreso, se le conocía como Debate del Estado de la Comunitat. Eso es lo que verdaderamente va a ser en este caso y no cabe otra cosa que esperar que la sesión, en el fondo y la forma, certifique el lastimoso estado de la misma. Esperemos que al menos no sea a bofetadas.

Pero es que en ese mismo mes ya deberían estar armándose otros presupuestos. ¿No ha hecho el PP, de la aprobación de los de este año gracias a los votos de la ultraderecha, alarde de buena gestión y ariete contra la incapacidad de Sánchez de hacer lo propio? Pues siguiendo el argumento, no tener presupuestos nuevos para el 26 sería mostrar que los del 25, tan tardíos como cortos, sólo fueron un cambalache para salvar la cara, no el instrumento necesario para gestionar las necesidades de esta Comunitat.

Pero el órdago a la grande vendrá en octubre. ¿Cómo va a celebrar este año la Generalitat Valenciana el 9 d’Octubre? ¿Qué tipo de acto, qué tipo de premios, qué clase de discurso va a hacer el president? ¿Será todo a puerta cerrada y con más policía que público? ¿Habrá celebraciones populares? ¿Será una fiesta u otro trago amargo? ¿Será por primera vez una conmemoración palaciega y semiclandestina o se mantendrá el espíritu lúdico y callejero?

Y para rematar, el 29O. El primer aniversario de la tragedia. ¿Qué programa prepara el Gobierno de la Generalitat, cuando las víctimas llevan nueve meses, nueve, siendo menospreciadas tanto por el Consell y las Corts, que debían ser sus primeros soportes, como por el Ejecutivo de Sánchez y la UE, que actúan como si no fueran unos damnificados necesitados de empatía, sino los culpables de su propia desgracia? ¿Qué van a hacer en torno a ese fecha ineludible la Generalitat, el Gobierno central y hasta los ayuntamientos más señeros? Una cosa es seguro, van a soportar una nueva manifestación de repulsa contra Mazón y en menor medida, pero también, contra Sánchez, y raro sería que no fuera tan numerosa como multitudinarias fueron las primeras. ¿Y entonces, qué?

Mazón tiene mucho que cavilar este agosto. De lo que decida este mes (irse o intentar quedarse, y en qué condiciones hacer lo uno o lo otro) depende un futuro que ya de por sí es incierto. Pero quien crea que es sólo él el que se lo juega, está muy equivocado. Aquí, en este otoño caliente, todo el mundo va a ser medido: el PSOE y Compromís, con el mismo rasero que el PP. Porque ambas formaciones de izquierda tendrán que jugar a las 7 y media, donde ya se sabe que pierdes lo mismo si te quedas corto como si te pasas. Y no es que tengan genios en sus estructuras, ni Diana Morant, ni Joan Baldoví, precisamente. Aquí en octubre va a verse si Mazón puede seguir, al menos hasta que acabe la legislatura. Pero también vamos a comprobar si PSOE y Compromís pueden servir de algo más que de atrezo mientras populares y ultraderecha, con Mazón o sin él, se preparan para firmar otra vez un pacto en una servilleta.