¿Negarán el cambio climático?

Mazón saluda a José María Llanos en las Corts. / Levante-EMV

El Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas se ha pronunciado esta semana sobre el cambio climático. Es una opinión facultativa, no obliga, pero marca un antes y un después en este desafío que no solo es climático, también es político. Ha dicho que las consecuencias de eso que algunos niegan son un “riesgo existencial causado por la actividad humana y que los Estados miembros tienen el deber de prevenir”. Por si había alguna duda.

Aquí hemos visto de cerca la tragedia con una riada descomunal que destrozó pueblos y vidas. No quiero decir que todo sea responsabilidad del cambio climático -de la inacción e incompetencia política en las horas clave no lo es-, pero cada vez son más imprevisibles y agresivos algunos fenómenos meteorológicos, y ahí está la prueba.

El calentamiento global es una realidad y la emisión de gases de efecto invernadero la causa principal, digan lo digan quienes todo lo niegan. El primer gran desafío es el populismo ultra con Donald Trump a la cabeza: Estados Unidos volverá a salir del Acuerdo de París en enero de 2026. Pero esto va de lo global a lo local, y no hay decisión política que merezca ser minimizada en esta lucha, que es universal, por el futuro del planeta.

Las lluvias torrenciales ya están por aquí y la preocupación se pasea por los pueblos de la dana. Hay miedo, y es normal. La Comunitat está gobernada por un Consell que no dio importancia a los avisos de alerta roja emitidos desde un día antes por la Aemet; como tampoco estuvo a la altura de la gravedad que lo iba sucediendo. Y es, en gran parte, el responsable de la reconstrucción; de hecho, no han dejado de hablar de ella desde que la presentaran en las Corts sirviendo de coartada a lo inexplicable. Eso sí, tienen estabilidad política porque cuentan con el apoyo de los ultras que es como decir de los negacionistas. Y han aprobado los presupuestos de la reconstrucción no solo con los votos de Vox, sino con sus planteamientos ideológicos también. Ahora que hay un histórico pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas, ¿negarán el cambio climático?