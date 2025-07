Lo noble y lo plebeyo

Cristóbal Ricardo Montoro, en el Congreso. / Europa Press

Donoso Cortés, uno de los talentos expresivos del genio de la raza, comentó, en su célebre discurso de 1849 en las Cortes Generales, que España y el mundo sólo tenían dos salidas consecuentes con el triunfo de la democracia. Su premisa más profunda inspiró toda la política de las derechas españolas, y decía así: “Mientras valga la legalidad, legalidad; si no, la dictadura”. Y como dijo que esa salida era inevitable, puso la decisión entre dos opciones. Una noble, la dictadura del sable. Otra plebeya, la dictadura de la navaja.

Si un Donoso Cortés actual mirara la situación política española, podría hacer un frase rotunda y exagerada y decir que la dualidad de aquella época se ha transformado en otra. No en dos versiones de la dictadura, sino en dos versiones de la corrupción. Una, la noble, a través de un gran despacho de abogados y economistas, Estudio Económico. Otra, la plebeya, más cercana sin duda al lupanar y a la navaja, la de Ábalos, Koldo y Cerdán. Ambas, sin embargo, buscan lo mismo: hacerse con nuestro humilde dinero entregado al fisco y que acaba en manos de pobres diablos. ¿O no se transparenta en la cara sonriente de Montoro ese aspecto de estúpida maldad de un pequeño Mefisto? Lo hace. Tanto como en esa insaciable sed de dinero de Ábalos.

¿Qué sería de los abogados de Estudio Económico de no haberse aproximado a las arcas del Estado a través del ascenso chusquero de Montoro en la maquinaria del PP? ¿Qué sería de Ábalos de no haber hecho lo mismo en el laberinto del PSPV? Posiblemente aquellos estarían ganándose la vida en algún turno de oficio, y Ábalos en cualquiera de las nobles profesiones que adornan el mundo. Que hayan puesto los ojos en la corrupción testimonia una pulsión ancestral de la política en tierras hispanas, en las que la raída ambición alimentada por la pobreza no tiene límites en un país que no conoció las formas asentadas de dignidad en la vida pública.

Que eso lo sabe la más oscura reacción, que espera así ganar evidencias para imponer su criterio de la indignidad universal de la política, debería obrar en la conciencia de cualquier actor responsable. La reacción vive de emociones esenciales y nos viene a decir que los males de España se curan con ellos, como siempre, haciéndonos olvidar que ellos los han provocado con su dominio centenario. Un espíritu objetivo debería pensar de otra manera. No conviene fustigarse en exceso por estos escándalos. Las constantes históricas se reducen poco a poco y esta también. El hecho de que algunos jueces se muestren dispuestos a perseguir a estos maleantes es, a la postre, un motivo de esperanza.

En efecto, un espíritu objetivo debe pensar en el progreso que implica que estos casos salgan a la luz, en la heroicidad de un juez que persigue siete años un asunto, en la contribución de los mossos al bien general del Estado. Ahí está el avance. Durante siglos nadie se enteró de estas cosas. Nada de pesimismo ni de escándalo. Estamos en el camino adecuado porque ahora conocemos a estos mangantes. Las pulsiones y las grandes direcciones históricas no se anulan de un plumazo. Un espíritu objetivo siempre piense en términos históricos, no esenciales, como la ultraderecha, y ese es el mejor muro contra esta gente, porque así podemos recordar que todo lo malo que tenemos se debe a que ellos nos gobernaron durante siglos.

Un espíritu objetivo también debe hacer distinciones. La corrupción plebeya es oportunista y limosnera. “¡Que ya me los he gastado!” -se oye decir a Ábalos, como si fuera un honesto padre de familia que no llegara a fin de mes. Estudio Económico es otra cosa. Es una ventanilla paraoficial del poder legislativo. ¿Quieres una ley beneficiosa para ti? Paga a Estudio Económico y el poder legislativo te atenderá. Esto, en la Edad Media, se llamaba privilegio, una ley ad hoc para ti, para tus intereses, para tu persona. El Estado como emisor de privilegios a cambio de una tasa fue una comprensión secular. Esa sigue siendo la comprensión del Estado del PP. Lo nuevo aquí es la diferente ventanilla de cobro.

Cuando miramos los miles de millones que se han ahorrado las empresas de Estudio Económico y los comparamos con el dinero que se ha llevado el trío calavera de Koldo, Ábalos y Cerdán, no podemos sino apreciar que a la corrupción navajera se le paga con calderilla. Sale muy barata, como una ronda de taberna. Por supuesto, así se hizo el Estado franquista. Capitalismo vinculado a la Hacienda de Navarro Rubio, calderilla de estanco y pluriempleo para la plebeya Falange. Pero no es franquismo.

Eso sería una falta de perspectiva que un espíritu objetivo no se puede permitir. Cuando Franco dijo que estaba todo atado y bien atado, se refería a que bastaba con dejar que nuestra historia secular operara. Hasta cierto punto, él también era un espíritu con cierta objetividad y modestia. Sabía que su persona era un efecto de esa España esencial, no su causa. Por eso sabía que tras su muerte seguiría operando. El papel de la causa progresista aquí no reside en escandalizarse, porque la exageración es una forma de la mentira. Consiste en fortalecer la forma de seleccionar los líderes (¡ay, señora Núñez!) con protocolos claros, en crear una Agencia Nacional Anticorrupción, en proyectar sobre la ciudadanía un espíritu de objetividad y no el “y tú más”, en cambiar los reglamentos de las comisiones de control, y en fortalecer la independencia del fiscal general.